Nomination d'un nouveau président-directeur général à la Fédération des centres de services scolaires du Québec





QUÉBEC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Après 36 ans de service au sein du réseau public d'éducation dont 4 ans à la Fédération des centres de services scolaires du Québec, la présidente-directrice générale, madame Caroline Dupré, quittera ses fonctions le 31 janvier 2025 pour la retraite. Ce 22 novembre 2024, le conseil général de la Fédération a procédé à la nomination de monsieur Dominique Robert au poste de président-directeur général.

«?C'est avec enthousiasme que j'accueille cette nouvelle nomination. Par sa vaste expérience et sa connaissance des grands dossiers prioritaires, monsieur Robert saura poursuivre le travail de sa prédécesseure et rallier tous les acteurs du réseau autour des enjeux en éducation. Je tiens à remercier madame Dupré et à lui témoigner toute ma fierté à l'égard du travail colossal qu'elle a accompli depuis la refondation de la Fédération en 2020. Son engagement envers la mission éducative et son leadership collaboratif ont permis de renforcer et d'enrichir les liens de collaboration avec les différents partenaires du réseau et le ministère de l'Éducation. C'est une nouvelle étape de sa vie qu'elle débutera sous peu et je lui souhaite le meilleur!?» a déclaré la présidente des instances nationales de la Fédération, madame Nadine Desrosiers.

«?C'est avec énergie et conviction que j'entame ce nouveau chapitre. La force du groupe, sa cohésion, l'intelligence collective et les relations authentiques avec les partenaires seront certainement les clés de la réussite. Je m'engage à poursuivre avec l'équipe la mission de la Fédération afin qu'elle demeure LE joueur incontournable du réseau public d'éducation. » a affirmé le nouveau président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, monsieur Dominique Robert.

Le nouveau président-directeur général de la Fédération entrera en fonction le 1er février 2025.

À propos de la Fédération des centres de services scolaires du Québec

La Fédération regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La Fédération offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, en développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

22 novembre 2024 à 10:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :