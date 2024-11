Seoul Semiconductor : l'Europe renforce la protection oculaire des inspecteurs chargés de l'inspection finale





Des constructeurs automobiles européens de premier plan ont reconnu la nécessité d'un éclairage reproduisant le spectre de la lumière naturelle pour protéger la vue des inspecteurs sur les lignes d'inspection finale des cargaisons et détecter facilement les défauts de peinture sur les véhicules. Seoul Semiconductor a donc adopté sa technologie d'éclairage SunLike.

Des inspections sont désormais menées sur les lignes d'expédition des usines de production de masse, comme l'a annoncé Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ : 046890) le 22 novembre, et la société allemande d'éclairage spécialisé Broll Systemtechnik.

Un représentant de Broll déclare : « La technologie SunLike, qui reproduit la lumière naturelle sans distorsion des couleurs, a amélioré la capacité à détecter les défauts extérieurs. Elle a en particulier, grâce à la technologie de la lumière naturelle, permis de réduire les dommages graves de la vision et de minimiser la fatigue oculaire des employés ayant été exposés à un éclairage puissant pendant de longues périodes. La capacité de SunLike à détecter facilement les fines éraflures et les défauts sur les automobiles a déjà été appliquée par plus de deux grandes marques automobiles, tandis que d'autres entreprises envisagent de l'adopter. »

Hong-min Kim, responsable des ventes d'éclairage chez Seoul Semiconductor, ajoute : « SunLike n'est pas seulement utilisé pour les inspections extérieures des automobiles, mais aussi de plus en plus dans les espaces résidentiels, les hôpitaux, les écoles et d'autres domaines en tous genres. »

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor est le deuxième fabricant mondial de LED au monde, un classement excluant le marché captif, et détient plus de 18 000 brevets. Sur la base d'un portefeuille de produits différencié, Seoul propose une large gamme de technologies et produit en masse des solutions LED innovantes pour l'éclairage intérieur et extérieur, l'automobile, les produits informatiques, tels que des téléphones portables, écrans d'ordinateur et autres applications, ainsi que dans le domaine UV. Les premiers produits de développement et de production de masse au monde de Seoul deviennent la norme de l'industrie des LED et dominent le marché mondial avec une LED sans encapsulation, WICOP ; une LED à courant alternatif haute tension, Acrich ; une LED avec une puissance 10 fois supérieure à celle d'une LED conventionnelle, nPola ; une technologie LED ultraviolette de pointe, Violeds ; une technologie d'émission de lumière dans toutes les directions, LED à filament ; une LED à spectre solaire naturel, SunLike ; et bien plus encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.seoulsemicon.com/en, YouTube, LinkedIn.

À propos de Broll Systemtechnik

Broll Systemtechnik est un fournisseur de premier plan de solutions d'éclairage spécialisées, qui se concentre sur des produits innovants de haute qualité pour diverses applications industrielles. En mettant l'accent sur la précision et la performance, Broll propose des technologies d'éclairage avancées pour les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. L'entreprise s'engage à fournir des solutions d'éclairage personnalisées qui améliorent la qualité, l'efficacité et la durabilité des produits. Basée en Allemagne, Broll Systemtechnik continue de repousser les limites de la technologie de l'éclairage, garantissant l'excellence dans chaque projet.

