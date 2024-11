Compétitivité du secteur de la transformation alimentaire - Québec accorde plus de 2,8 M$ à l'entreprise Les Fermes Burnbrae





QUÉBEC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, confirme un soutien financier de plus de 2,8 millions de dollars à l'entreprise Les Fermes Burnbrae pour moderniser son usine de transformation d'oeufs, la plus importante au Québec. Cette somme permettra l'installation de trois unités de traitement des eaux usées utilisant une technologie novatrice.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, par l'entremise d'Investissement Québec, accorde un prêt de plus de 1,8 million de dollars. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse une somme de 1 million de dollars.

Les nouvelles unités technologiques visent à faire recirculer l'eau en circuit fermé dans l'usine située à Upton. Grâce à ces dernières, les effluents seront progressivement débarrassés de tous leurs polluants pour atteindre une qualité potable, favorisant ainsi la réutilisation de l'eau dans le procédé industriel. La consommation d'eau potable provenant de l'extérieur pourra ainsi être fortement réduite.

En plus d'une diminution substantielle de son empreinte environnementale, l'entreprise, qui emploie 160 personnes, connaîtra une amélioration considérable de sa compétitivité puisqu'elle pourra mieux utiliser sa capacité de production. L'augmentation de la transformation d'oeufs de l'usine d'Upton contribuera à répondre à la demande canadienne pour des oeufs transformés.

« Avec cette annonce, on fait d'une pierre deux coups : on renforce la compétitivité de l'usine tout en préservant la capacité d'approvisionnement en eau potable de la municipalité d'Upton. Je suis très heureux de cet appui financier accordé à l'entreprise Les Fermes Burnbrae, qui lui permettra d'améliorer ses installations. Votre gouvernement va continuer de soutenir le secteur de la transformation alimentaire, dont les retombées économiques sont importantes pour le Québec et ses régions. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le secteur bioalimentaire est l'un des moteurs essentiels de notre économie. Je suis fière que notre gouvernement investisse d'importantes sommes pour le soutenir. La productivité et le développement durable sont des objectifs communs. Grâce à cet investissement, Les Fermes Burnbrae pourront continuer leur croissance tout en réduisant leur empreinte écologique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Le secteur bioalimentaire génère une activité économique de première importance au Québec. En plus de contribuer à 7,1 % de l'activité économique du Québec, ce secteur procure des revenus d'emploi à plus de 500 000 personnes.

L'usine d' Upton transforme annuellement 702 millions d'oeufs en différents produits liquides pasteurisés et elle représente la plus importante usine de transformation d'oeufs au Québec. Ces ovoproduits sont vendus au commerce de détail, dans le réseau de l'hôtellerie, de la restauration et des services alimentaires en établissement ainsi qu'à des entreprises de transformation alimentaire. La vente de produits est réalisée à 30 % au Québec, à 68 % ailleurs au Canada et à 2 % aux États-Unis.

