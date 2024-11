La campagne du Vendredi Fou de redtag.ca offre des aubaines de vacances imbattables et des récompenses personnalisées





redtag.ca célèbre ses 20 ans avec des offres et des primes exclusives pour le Vendredi Fou !

MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - redtag.ca rend le magasinage du Vendredi Fou sans stress avec des offres exclusives et des économies impressionnantes sur des escapades de rêve ! Célébrant ses 20 ans en tant que Compagnie de voyage de confiance au Canada, redtag.ca offre une fois de plus une valeur exceptionnelle avec sa vente éclair du Vendredi Fou, offrant aux Canadiens jusqu'à 80 % de rabais* sur les forfaits vacances avec des économies supplémentaires sur les vols, les hôtels, les forfaits vols et hôtels, les locations de voiture et les croisières, PLUS une carte-cadeau en prime au choix du client.





Entre le vendredi 22 novembre et le dimanche 1er décembre, les Canadiens peuvent réserver leurs vacances de rêve sur redtag.ca, qui propose des escapades hivernales telles que la Jamaïque, la République dominicaine, Los Cabos, et bien d'autres destinations ensoleillées. redtag.ca a sélectionné ces escapades excitantes en partenariat avec de célèbres voyagistes canadiens, incluant Vacances WestJet, Sunwing, Vacances Air Canada, Transat, et d'autres. En outre, les voyageurs peuvent profiter d'une carte-cadeau de leur choix? d'une valeur maximale de 300 $ à dépenser dans plus de 100 grandes marques, ce qui rend leurs vacances encore plus gratifiantes.

Cette option excitante témoigne de l'engagement de redtag.ca à rendre les voyages plus faciles pour tous les Canadiens. Avec des aubaines exclusives et un choix de plus de 100 options de cartes-cadeaux, redtag.ca aide les Canadiens à trouver leur escapade idéale, offrant des avantages de voyage adaptés aux besoins uniques de chaque voyageur - parce que chaque Canadien mérite une chance de se détendre, à sa façon.

Les voyageurs canadiens peuvent aussi prendre avantage de milliers d'aubaines sur d'autres produits de voyage, incluant les vols, les locations de voiture, les hôtels, et les croisières.

Les réservations de vols permettent de gagner une carte cadeau de 25 $ au choix. ?

Les réservations de locations de voiture permettent de gagner une carte cadeau de 25 $ au choix. ?

Les réservations d'hôtel permettent de gagner une carte cadeau de 50 $ au choix. ?

Les réservations de croisière permettent de gagner un crédit * à bord 100 $ au choix. ?

« Le Vendredi Fou est l'occasion d'offrir une valeur extraordinaire à nos clients, et nous sommes ravis de le rendre encore plus gratifiant cette année », déclare Sam Youssef, Vice-président principal du marketing et des partenariats chez redtag.ca. « Notre vente éclair du Vendredi Fou ne consiste pas seulement à des économies imbattables, mais aussi à offrir une expérience sur mesure. En combinant d'incroyables aubaines et la possibilité de choisir parmi plus de 100 options de cartes-cadeaux, nous nous assurons que les Canadiens obtiennent la meilleure valeur pour leurs vacances, tout en ayant la liberté de personnaliser leurs récompenses. C'est notre façon de vous remercier pour ces 20 années incroyables ».

Ceux qui recherchent les vacances idéales sont encouragés à économiser gros chez www.redtag.ca/fr en ce Vendredi Fou et à réserver une escapade ensoleillée au-delà de leurs espérances avec une carte-cadeau personnalisée d'une valeur maximale de 300 $. ?

*Par réservation. Certaines restrictions s'appliquent. Pour connaître les modalités et conditions complètes ou pour profiter de cette offre, visitez www.redtag.ca/fr. entre le 22 novembre et le 1er décembre 2024, jusqu'à épuisement des stocks.

À propos de redtag.ca

redtag.ca est l'une des principales compagnies de voyage à service complet au Canada, qui se consacre à offrir des escapades de rêve une réalité avec une technologie de pointe, des solutions novatrices et un service à la clientèle inégalé. En tant que partenaire de voyage de confiance depuis 20 ans, redtag.ca offre aux Canadiens les meilleures aubaines sur les forfaits vacances, les vols, les croisières, les hôtels, les locations de voiture et plus encore. Entièrement détenu et exploité par Voyages H.I.S. Canada Inc, redtag.ca s'engage à offrir une valeur exceptionnelle et des expériences personnalisées pour chaque voyageur. Pour en savoir plus, visitez www.redtag.ca/fr.

