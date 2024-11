FarmQA annonce la disponibilité générale de la planification de la fertilité pour révolutionner la gestion des nutriments pour les agronomes et les conseillers agricoles





FARGO, Dakota du Nord, 22 novembre 2024 /CNW/ - FarmQA, une entreprise de technologie agricole de premier plan spécialisée dans les solutions d'agronomie numérique, a officiellement annoncé la disponibilité générale de sa nouvelle fonctionnalité Fertility. Cette fonctionnalité avancée permet aux agronomes et aux conseillers agricoles de développer, de gérer et d'optimiser les stratégies de fertilité avec précision et efficacité. L'annonce a été faite lors de la Journée FarmQA 2024, la deuxième conférence annuelle des clients de FarmQA qui s'est tenue au Raddison BLU, à Fargo, au Dakota du Nord, où de nombreux clients, membres de l'équipe et experts de l'industrie se sont réunis pour une journée d'apprentissage, d'inspiration et de collaboration.

William Wilson, professeur émérite à l'université d'État du Dakota du Nord, a prononcé le discours d'ouverture intitulé « Megatrends in Agriculture Trade and Marketing » (les mégatendances du commerce et du marketing agricoles), dans lequel il a donné un aperçu des facteurs mondiaux qui façonnent l'avenir de l'agriculture.

Kris Poulson, chef de la direction de FarmQA, a souligné l'importance de la Journée FarmQA pour renforcer la relation de l'entreprise avec ses clients. « La Journée FarmQA a pour but de permettre à nos clients de maximiser la valeur de leur solution et de partager des informations concrètes sur ce qui fonctionne sur le terrain. « La nouvelle fonctionnalité Fertility témoigne des idées et des commentaires que nous avons recueillis auprès de nos clients au fil des ans, a déclaré M. Poulson. « Notre mission est de nous assurer qu'ils disposent des outils nécessaires pour fournir un service exceptionnel au marché agricole. »

Gestion de la fertilité : Faire progresser l'agronomie de précision

La fonction Fertility est conçue pour répondre à la demande croissante de gestion de la fertilité personnalisée et axée sur les données dans l'agriculture moderne. Elle permet aux agronomes et aux consultants en cultures de :

Suivre la décomposition des éléments nutritifs des produits : Visualiser en temps réel l'impact des nutriments tout en formulant des recommandations, en établissant des dossiers d'application et en ajustant les plans de culture.





Visualiser en temps réel l'impact des nutriments tout en formulant des recommandations, en établissant des dossiers d'application et en ajustant les plans de culture. Créez des mélanges personnalisés : Combiner les engrais pour créer les mélanges appropriés et en faciliter l'application.





Combiner les engrais pour créer les mélanges appropriés et en faciliter l'application. Élaborer des plans de fertilité personnalisés : Adapter les stratégies de fertilisation en fonction des évaluations de la santé des sols, des besoins des cultures et des facteurs environnementaux.





Adapter les stratégies de fertilisation en fonction des évaluations de la santé des sols, des besoins des cultures et des facteurs environnementaux. Optimiser les applications de nutriments : Prendre des décisions éclairées sur les doses d'engrais, le calendrier et l'emplacement pour maximiser l'efficacité des nutriments.





Prendre des décisions éclairées sur les doses d'engrais, le calendrier et l'emplacement pour maximiser l'efficacité des nutriments. Suivre et analyser le rendement des cultures : Surveiller la croissance des cultures, les objectifs de rendement et l'absorption des éléments nutritifs afin d'identifier les points à améliorer.





Surveiller la croissance des cultures, les objectifs de rendement et l'absorption des éléments nutritifs afin d'identifier les points à améliorer. Générer des rapports complets : Partager des rapports détaillés et riches en données avec les producteurs afin de leur fournir des informations exploitables.

Ben Munson, gestionnaire de compte chez FarmQA, a présenté cette fonctionnalité lors de l'événement, expliquant comment elle aide les agronomes et les conseillers agricoles à fournir des recommandations très ciblées et efficaces en matière de fertilité. « Notre fonctionnalité Fertilité va améliorer les services de planification que nos clients peuvent fournir », a déclaré M. Munson. «En centralisant et en rationalisant la gestion de la fertilité au sein de FarmQA, les conseillers gagnent en efficacité en aidant leurs producteurs à obtenir de meilleurs rendements, à améliorer la durabilité et à réduire les coûts. »

Renforcer les capacités de l'industrie agricole

La fonction Fertility augmente la valeur du module Planification, permettant aux agronomes et aux conseillers agricoles d'accéder, de gérer et d'ajuster leurs plans de fertilité en temps réel, que ce soit au bureau ou sur le terrain en utilisant l'application mobile. Ces outils permettent aux consultants de fournir des recommandations exploitables, de rationaliser les flux de travail et de communiquer avec les producteurs plus efficacement que jamais.

La fonctionnalité Fertility de FarmQA est incluse dans le module Planification. Pour en savoir plus sur cette fonction et explorer la gamme complète des capacités de FarmQA, rendez-vous sur farmqa.com/pricing.

À propos de FarmQA

FarmQA est une société de technologie agricole dont la mission est de fournir aux agronomes et aux conseillers agricoles des outils numériques qui leur permettent de prendre des décisions plus intelligentes et d'offrir un meilleur service aux agriculteurs. De l'échantillonnage des sols et de la gestion de la fertilité à la coordination des tâches et à la production de rapports, la plateforme innovante de FarmQA est conçue pour simplifier les complexités de l'agriculture moderne.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Kara Ellefson

Responsable marketing chez FarmQA

Courriel : [email protected]

Téléphone : (701) 941-2046

