Courtage hypothécaire - Pénalités et ordonnances pour avoir facturé des frais injustifiés et déraisonnables





MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le 15 novembre 2024, le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») a entériné un accord modifié intervenu entre l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc, Stéphanie Dupuis-Chabot inc. (le « Cabinet ») et Gestion Force Consultant inc.

À la suite d'une inspection menée auprès du Cabinet ainsi que d'une enquête, l'Autorité reprochait à Stéphanie Dupuis-Chabot, à Dave Leclerc et au Cabinet d'avoir facturé des frais injustifiés et déraisonnables à leurs clients. Elle leur reprochait également d'avoir encouragé l'exercice illégal de Gestion Force Consultant inc. dans la discipline du courtage hypothécaire et d'avoir partagé sa rétribution avec celle-ci.

Selon les termes de l'accord, le TMF a suspendu le certificat de Mme Dupuis-Chabot et de M. Leclerc pour des durées respectives de quatre mois et trois mois, puis a interdit à Mme Dupuis-Chabot d'agir comme dirigeante responsable d'un cabinet pour une période d'un an. Le TMF a également assorti le certificat de Mme Dupuis-Chabot et de M. Leclerc d'une condition selon laquelle, pour une période d'un an, ils devront être rattachés à un cabinet dont ils ne sont pas les dirigeants responsables.

De plus, le TMF a ordonné au Cabinet de procéder au changement de son dirigeant responsable en remplacement de Stéphanie Dupuis-Chabot durant la période où celle-ci ne pourra agir à ce titre, étant entendu que ce dirigeant responsable ne pourra pas être Dave Leclerc.

En ce qui a trait à Gestion Force Consultant inc., le TMF lui a ordonné de cesser toute activité reliée à la discipline du courtage hypothécaire.

Finalement, le TMF a imposé les pénalités administratives suivantes :

30 000 $ à Stéphanie Dupuis-Chabot;

20 000 $ à Dave Leclerc ;

; 50 000 $ au Cabinet.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

