VinFast encourage le soutien de la communauté grâce à l'initiative de Banques alimentaires : testez un VinFast EV et procurez 100 000 repas aux personnes dans le besoin

En tant que partenaire de Banques alimentaires Canada, VinFast, une marque de véhicules électriques (VE) de premier plan, est heureuse de présenter sa toute dernière initiative en faveur des banques alimentaires dans tout le Canada. Lancée le 18 novembre et se poursuivant jusqu'au 31 décembre 2024, l'initiative de Banques alimentaires Canada fera don de 100 repas à des personnes dans le besoin à chaque essai routier effectué. Ayant pour objectif 1 000 essais routiers dans tout le pays, VinFast vise à proposer jusqu'à 100 000 repas aux Canadiens dans le besoin d'ici la fin de l'année.

Un essai routier en faveur du changement

L'initiative VinFast en faveur de Banques alimentaires Canada est une occasion unique de faire la différence en testant simplement un véhicule électrique VinFast innovant. Chaque essai routier se traduira par 100 repas, ce qui équivaut à un don de 50 dollars aux banques alimentaires locales, l'objectif national étant de fournir 50 000 dollars canadiens en repas. Cette initiative souligne l'engagement de VinFast à soutenir les communautés tout en présentant sa gamme de véhicules électriques durables.

Les clients sont encouragés à venir avec leurs ami(e)s, car chaque ami(e) qui effectuera également un essai routier générera 100 repas supplémentaires, multipliant ainsi les contributions. Dans le cadre de l'engagement de VinFast à soutenir la communauté, le personnel du siège se portera également volontaire pendant les fêtes de fin d'année pour assurer la logistique des dons et fournir une assistance pratique aux banques alimentaires locales.

Bénévolat grâce à l'innovation durable

Le nouveau programme de VinFast associe l'engagement de la marque favorisant la durabilité et la responsabilité sociale, en s'alignant sur les valeurs des consommateurs, des familles et des professionnels soucieux de l'environnement qui cherchent des moyens utiles de faire la différence.

« Notre initiative en faveur de Banques alimentaires Canada permet aux clients de découvrir nos véhicules électriques à traction intégrale innovants tout en contribuant au bien-être de la communauté. Un seul essai routier peut procurer une journée de repas à plusieurs familles dans le besoin », a déclaré M. Robert Muller, directeur général adjoint des ventes et du marketing, VinFast Amérique du Nord. « Grâce à cette initiative, nous sommes heureux de faire en sorte que les gens s'unissent dans un esprit de générosité, et nous invitons tous les Canadiens à se joindre à nous pour apporter leur contribution pendant les fêtes de fin d'année ».

Comment participer

Les consommateurs peuvent se rendre dans n'importe quelle boutique VinFast du pays pour participer. Pour de plus amples informations et connaître l'emplacement des boutiques, veuillez consulter le site suivant https://vinfastauto.ca/en

Activation de la campagne

L'initiative en faveur de Banques alimentaires Canada sera soutenue par une campagne multicanal sur les médias sociaux, les publicités numériques et les promotions dans les boutiques. Des versions canadiennes distinctes seront publiées en anglais et en français afin que la campagne touche un large public sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et dans les centres commerciaux.

Joignez-vous à la mission de VinFast en faveur des banques alimentaires pour fournir 100 000 repas pendant les fêtes de fin d'année : un essai routier à la fois. Visitez une boutique VinFast, venez avec un(e) ami(e) et faites la différence grâce au pouvoir de la conduite durable.

À propos de VinFast

VinFast (NASDAQ : VFS), filiale de Vingroup JSC, l'un des plus grands conglomérats vietnamiens, est un fabricant de véhicules électriques dont la mission est de rendre les véhicules électriques accessibles à tous. La gamme de produits VinFast comprend aujourd'hui une large gamme de SUV électriques, de scooters et bus électriques. VinFast entreprend actuellement sa prochaine phase de croissance en développant rapidement son réseau de distribution et de concessionnaires à travers le monde, en augmentant ses capacités de production et concentre son attention sur les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Pour en savoir plus, consultez le site suivant https://vinfastauto.ca/en

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est d'assurer un leadership national pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires s'unissent pour se mettre au service de nos voisins les plus vulnérables qui, cette année, ont fait plus de 2 millions de visites à ces organismes en un seul mois, selon notre rapport Bilan-Faim. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a partagé plus de 829 millions de dollars en soutien alimentaire et plus de 245 millions de dollars en financement pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer la capacité locale - tout en préconisant, grâce à des recherches de pointe, des mesures importantes de la part des gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site foodbankscanada.ca.

22 novembre 2024

