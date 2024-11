Avis aux médias - La ministre Soraya Martinez Ferrada annoncera un congé de taxe pour tous les Canadiens





MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, fera une annonce pour mettre plus d'argent dans vos poches, afin que vous puissiez acheter les choses dont vous avez besoin et épargner pour les choses que vous voulez.

Date : le 22 novembre 2024

Heure : 10 h 15

Lieu : Montréal. L'adresse vous sera confirmée lors

de votre inscription.

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] et [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement. On leur demande d'arriver 15 minutes avant l'annonce.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

22 novembre 2024 à 08:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :