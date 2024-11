La FADOQ préoccupée par certains changements au crédit d'impôt pour prolongation de carrière





MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Bien que le Québec soit dans une situation financière difficile, le Réseau FADOQ est d'avis que le gouvernement aurait dû progressivement augmenter l'âge d'admissibilité du crédit d'impôt pour prolongation de carrière dans le cadre de la mise à jour économique plutôt que de le faire passer de 60 à 65 ans dès l'an prochain.

Le retrait de cette mesure incitative pour les personnes de 60 à 64 ans pourrait exercer une influence sur leur volonté de revenir ou de rester sur le marché du travail.

« Plusieurs de nos membres admissibles à cette mesure nous affirment que ce crédit d'impôt joue un rôle dans leur décision de travailler. Nous sommes conscients de la situation budgétaire du Québec. Toutefois, les entreprises québécoises comptent sur la main-d'oeuvre d'expérience et il ne faudrait pas que leur taux d'emploi chute », explique la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

De plus, il y aura un impact sur le portefeuille des travailleurs et travailleuses à faible revenu de 60 à 64 ans pour qui ce crédit faisait une différence dans leurs finances personnelles.

Néanmoins, nous appuyons les modifications au crédit d'impôt qui ciblent la main-d'oeuvre à plus faible revenu de 65 ans et plus ainsi que l'augmentation de l'aide maximale qui passera de 1 540 $ à 1 750 $.

La main-d'oeuvre d'expérience : une richesse

Ce crédit d'impôt fait partie d'un bouquet de mesures qui encouragent les travailleurs et travailleuses d'expérience à poursuivre leur carrière. À un certain degré, ce crédit a contribué à la baisse de l'écart de taux d'emploi entre le reste du Canada et le Québec chez les 60 ans et plus.

Au Réseau FADOQ, nous le soulignons depuis longtemps : la main-d'oeuvre d'expérience est une richesse pour le monde du travail. Il s'agit d'une main-d'oeuvre fiable, dont la présence peut permettre le transfert de connaissances et amoindrir les effets de la pénurie dans plusieurs secteurs. La mixité intergénérationnelle favorise les échanges entre les générations, ce qui est bénéfique pour notre société.

Avec plus de 580 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

