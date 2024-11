Postes Canada enregistre une perte avant impôt de 315 millions de dollars au troisième trimestre





Le marché hautement concurrentiel et exigeant de la livraison des colis continue d'avoir une incidence négative sur les résultats.

OTTAWA, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 315 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, la forte croissance des revenus du secteur d'activité Marketing direct n'ayant pas compensé la baisse des résultats du secteur d'activité Colis.

La concurrence de plus en plus exacerbée du marché de la livraison des colis du cybercommerce a continué de peser sur les résultats du secteur d'activité Colis au troisième trimestre de 2024. Bien que le volume du secteur d'activité Courrier transactionnel ait continué de diminuer, les revenus ont augmenté en raison d'une hausse réglementée des tarifs des timbres. Les revenus et les volumes du secteur d'activité Marketing direct ont connu une solide croissance.

Au troisième trimestre, la perte avant impôt de la Société s'est creusée de 25 millions de dollars pour s'établir à 315 millions de dollars, comparativement à 290 millions de dollars à la même période en 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, Postes Canada a inscrit une perte avant impôt de 345 millions de dollars, par rapport à une perte avant impôt de 651 millions de dollars pour la période correspondante de l'année précédente. Les résultats sur neuf mois se sont améliorés par rapport à l'exercice précédent en raison des revenus de dividendes provenant des cessions de Groupe SCI inc. (SCI) et d'Innovapost Inc. (Innovaposte) aux premier et deuxième trimestres de 2024, respectivement. Postes Canada enregistrera une autre perte importante en 2024, soit sa septième perte annuelle consécutive.

Au troisième trimestre, les revenus de Postes Canada ont diminué de 15 millions de dollars, soit 1,0 %, comparativement à la même période en 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont baissé de 63 millions de dollars, soit une baisse de 1,3 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.?

Au troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de 2024, le total des charges d'exploitation a augmenté de 0,4 % et de 1,4 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de 2023. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des charges au titre des avantages du personnel, elle-même attribuable à une baisse des taux d'actualisation en partie contrebalancée par une baisse des investissements autres qu'en capital.

La Société a enregistré une perte d'exploitation de 313 millions de dollars au troisième trimestre, comparativement à une perte d'exploitation de 291 millions de dollars au même trimestre un an plus tôt. Pour les neuf premiers mois de 2024, la perte d'exploitation de Postes Canada s'élève à 803 millions de dollars, contre 662 millions de dollars pour la même période de l'exercice précédent. La perte d'exploitation ne tient pas compte des revenus ou dividendes provenant des cessions.

Colis

Au troisième trimestre de 2024, les revenus du secteur d'activité Colis ont connu une baisse de 46 millions de dollars, soit 5,8 %, et les volumes ont diminué de 6 millions d'articles, soit 9,6 %, par rapport à la même période en 2023. Le marché de la livraison des colis hautement concurrentiel et exigeant a continué d'avoir une incidence négative sur les résultats pour le secteur d'activité. Une baisse des suppléments pour carburant liée aux taux du marché a également contribué à la baisse des revenus du secteur d'activité Colis. La croissance des retours d'articles du cybercommerce et l'amélioration du rendement du service dans des marchés clés ont permis d'atténuer en partie la baisse des volumes et des revenus.

Pour les neuf premiers mois de 2023, les revenus du secteur Colis ont connu une baisse de 133 millions de dollars, soit 5,5 %, et les volumes ont diminué de 12 millions d'articles, soit 6,0 %, comparativement à la même période l'année précédente.

Courrier transactionnel

Au troisième trimestre, les revenus du secteur d'activité Courrier transactionnel ont augmenté de 7 millions de dollars, soit 1,3 %, alors que les volumes ont diminué de 33 millions d'articles, soit 6,6 %, comparativement à la même période l'année précédente. Bien que les volumes du secteur d'activité Courrier transactionnel aient continué de décliner, les revenus ont augmenté par rapport au même trimestre de 2023, et ce, en raison d'une augmentation réglementée des tarifs d'affranchissement qui est entrée en vigueur le 6 mai 2024. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus de ce secteur d'activité ont été stables, alors que les volumes ont diminué de 63 millions d'articles, soit 3,7 %, par rapport à la même période en 2023.

Marketing direct

Au troisième trimestre de 2024, les revenus du secteur d'activité Marketing direct ont connu une hausse de 21 millions de dollars, soit 9,0 %, et les volumes ont augmenté de 201 millions d'articles, soit 22,1 %, par rapport à la même période l'année précédente. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont augmenté de 63 millions de dollars, soit 9,1 %, et les volumes ont augmenté de 556 millions d'articles, soit 19,7 %, par rapport à la même période en 2023. De nouvelles campagnes et des ventes plus élevées du service Courrier de quartier de Postes CanadaMC ont eu une incidence positive sur les résultats. Toutefois, les solutions de rechange numériques ont continué d'avoir une incidence négative sur les ventes d'autres produits du secteur Marketing direct.

Groupe d'entreprises1

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 252 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, comparativement à une perte avant impôt de 217 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Les Investissements Purolator Ltée (Purolator) ont enregistré un profit avant impôt de 62 millions de dollars pour le trimestre, contre un profit avant impôt de 68 millions de dollars pour la même période en 2023.

Pour les neuf premiers mois de l'année, le Groupe d'entreprises de Postes Canada a inscrit une perte avant impôt de 281 millions de dollars, par rapport à une perte avant impôt de 442 millions de dollars pour la période correspondante de 2023. Purolator a enregistré un profit avant impôt de 182 millions de dollars pour les trois premiers trimestres de 2024, comparativement à 201 millions de dollars pour la même période de l'exercice précédent. Le produit de la cession de SCI et d'Innovaposte a permis d'améliorer les résultats du Groupe d'entreprises sur neuf mois par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Au cours du premier semestre de 2024, Postes Canada et Purolator ont cédé la totalité des actions de deux filiales, soit SCI, un important fournisseur canadien de services logistiques en tierce partie, et Innovaposte, le fournisseur de services partagés en technologie de l'information (TI) du Groupe.

Postes Canada transforme son modèle de TI afin de concentrer ses activités sur son mandat principal, qui est d'offrir un service postal moderne à la population canadienne.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.?



1. Pour le troisième trimestre de 2024, le Groupe d'entreprises de Postes Canada était composé du secteur de base Postes Canada et de sa filiale en propriété exclusive Les Investissements Purolator Ltée. Pour la période depuis le début de l'exercice 2024, le Groupe était composé du secteur Postes Canada et de ses filiales en propriété exclusive, soit Purolator, Groupe SCI inc. (jusqu'au 1er mars 2024) et Innovapost Inc. (jusqu'au 15 avril 2024).

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

22 novembre 2024 à 08:00

