Groupe pharmaceutique Duchesnay remporte le Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024 de l'ADRIQ, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec





Le prix reconnaissant les réalisations de GPD a été annoncé lors d'un gala au cours duquel son président, Éric Gervais, a également reçu le Prix Bernard-Landry pour son apport personnel à l'innovation pharmaceutique au Québec

BLAINVILLE, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Groupe Pharmaceutique Duchesnay (GPD), l'une des huit entreprises à participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada, est très fier d'avoir été nommée lauréate du Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024 par l'ADRIQ, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec.

Le prix a été annoncé et remis lors du gala de l'ADRIQ qui a eu lieu le 21 novembre à Montréal. Il reconnaît la culture d'entreprise saine du Groupe pharmaceutique Duchesnay, son engagement en matière d'innovation pharmaceutique, son leadership, son succès, ainsi que ses retombées sur la communauté.

« GPD est extrêmement fier et honoré de remporter le Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024 de l'ADRIQ », a déclaré Éric Gervais, Président, GPD. « Ce prix reconnaît la culture d'innovation de GPD et les réussites que nous avons engendrées, non seulement dans notre entreprise, mais aussi en aidant les patients du Québec, du Canada, des États-Unis et de partout dans le monde. »

Éric Gervais a également été honoré personnellement lors du gala avec la remise du Prix Bernard-Landry de l'ADRIQ. Le prix, annoncé précédemment, souligne sa contribution au développement, à la croissance, aux réalisations et au succès de l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec sur plus de 30 ans.

« C'est très gratifiant et touchant de voir les nombreuses années de recherche et développement de produits innovants effectués par notre incroyable équipe chez GPD être reconnues par ce prix décerné par l'ADRIQ », a déclaré Michael Gallo, Vice-président, Affaires réglementaires et médicales, GPD. « Nous sommes très honorés de recevoir cette reconnaissance pour les innovations thérapeutiques visant à aider les femmes et les patients vivant avec des maladies rares à travers le monde. »

Groupe pharmaceutique Duchesnay est une entreprise pionnière et cheffe de file dans le développement de traitements novateurs pour aider les femmes à gérer les nausées et les vomissements de la grossesse. Grâce à Duchesnay, sa division dédiée à la santé des femmes, le Groupe est devenu l'une des rares sociétés pharmaceutiques canadiennes innovantes à développer des produits approuvés au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Au cours des 24 derniers mois seulement, ses produits ont été approuvés dans plus de 40 pays. Au cours des deux prochaines années, la présence internationale de GPD prévoit s'étendre à plus de 60 pays.

« Nous sommes très fiers que ce prix récompense les nombreuses réalisations de toutes nos équipes au cours des dernières années », affirme Manon Vranderick, Vice-présidente, Développement de produits et stratégie manufacturière, GPD. « Forts de plus de 30 ans d'expertise dans le domaine de la santé des femmes, nous continuons à évoluer et à renforcer nos capacités pour soutenir l'innovation continue au profit des patients de partout dans le monde. »

En plus de faire avancer les projets de recherche et de développement, qui comprennent de nouvelles options contraceptives et d'un traitement pour la sclérose en plaques en partenariat avec un organisme de recherche international de renom, le Groupe renforce sa structure organisationnelle et ses ressources de production afin de répondre à la demande croissante pour ses traitements dans le monde entier. Cette stratégie permet à GPD de continuer à fabriquer ses produits innovants dans ses installations pharmaceutiques à la fine pointe à Blainville, Québec, tout en créant de nouveaux emplois et en contribuant à la prospérité nationale.

La vision du Groupe, qui consiste à créer un monde meilleur en misant sur l'excellence et l'innovation, l'a conduit à accroître son champ d'action et ses activités à travers ses sociétés, dont la sixième et la plus récente, Analog Pharma Canada, a été créée au début de l'année. Cette structure très diversifiée et étendue favorise la recherche et le développement continus.

Dans l'ensemble, au cours des dernières années, GPD a connu une croissance régulière et significative de ses revenus, de ses investissements en recherche et développement, de ses effectifs et de sa valorisation totale.

Éric Gervais travaille avec Groupe pharmaceutique Duchesnay et les sociétés qui l'ont précédée depuis 1992, dont plus de 25 ans en tant que Vice-président exécutif. En 2021, il a dirigé une équipe de direction qui a racheté l'entreprise familiale. Il a depuis guidé sa croissance continue à travers la création de nouvelles entreprises au sein du Groupe au Canada qu'aux États-Unis, ainsi que la création de partenariats internationaux grâce à de nombreux accords de licence.

À PROPOS DE L'ADRIQ

Depuis 1978, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ) anime un écosystème d'entreprises et d'institutions vouées à la recherche et à l'innovation au Québec. Il s'agit d'un groupement unique et influent qui favorise les partenariats et les collaborations afin d'accélérer la commercialisation. L'ADRIQ aborde les principales préoccupations et véhicule les opportunités pour ces acteurs de la recherche et de l'innovation afin de réunir les conditions favorables et propices à leur succès. Pour plus de détails, visitez le site adriq.com.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour de plus amples informations, visitez le groupepharmaceutiqueduchesnay.com.

22 novembre 2024 à 08:03

