Banque Nationale Investissements annonce les montants estimatifs des distributions annuelles pour ses fonds négociés en bourse





MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. («?BNI?») a annoncé aujourd'hui les montants estimatifs des distributions de gains en capital réinvesties devant être versées pour 2024 aux porteurs de parts des Fonds négociés en bourse BNI («?FNB BNI?»), comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Les porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2024 recevront les distributions de gains en capital le 7 janvier 2025. Les distributions seront réinvesties et les parts résultantes seront immédiatement fusionnées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas. Les investisseurs qui détiennent leurs parts à l'extérieur d'un régime enregistré auront des montants imposables à déclarer et le prix de base rajusté de leurs parts augmentera.

Ces montants estimatifs ne sont que pour les distributions de gains en capital réinvesties et n'incluent pas les montants des distributions périodiques en espèces qui seront annoncées ultérieurement.

Veuillez noter qu'il s'agit uniquement d'estimations fondées sur les données au 31 octobre 2024. Par conséquent, les montants finaux des distributions de gains en capital pourraient changer d'ici la fin de l'année d'imposition des FNB BNI, le 15 décembre 2024. BNI prévoit publier un communiqué de presse le ou vers le 18 décembre 2024 pour confirmer les montants finaux des distributions réinvesties pour tous les FNB BNI (sous réserve d'une révision supplémentaire des montants par part résultant des opérations de souscription et de rachat avant la date de clôture des registres). Les montants finaux des distributions réinvesties ne sont que des estimations et peuvent varier entre le 18 décembre 2024 et le 30 décembre 2024. Généralement, les distributions réinvesties ne sont composées que de gains en capital.

Voici une estimation des distributions de gains en capital réinvesties par part pour chaque FNB BNI :

Nom du FNB Symbole

(TSX) Montant annuel

estimatif par part FNB d'investissements alternatifs liquides BNI NALT 0,0000 $ FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI NREA 0,5595 $ FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI NPRF 0,0000 $ FNB de revenu fixe sans contraintes BNI NUBF 0,0000 $ FNB d'obligations à rendement élevé BNI NHYB 0,0000 $ FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI NSCB 0,0704 $ FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI NSCE 0,1914 $ FNB Développement durable d'actions mondiales BNI NSGE 0,0000 $ FNB d'investissements privés mondiaux BNI NGPE 3,2824 $ FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI NSCC 0,0000 $ FNB de revenu de dividendes canadiens BNI NDIV 0,9142 $ FNB actif d'actions américaines BNI NUSA 1,6251 $ FNB actif d'actions internationales BNI NINT 1,3848 $ FNB Développement durable d'obligations canadiennes à court terme BNI NSSB 0,0000 $

À propos des FNB BNI

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis?; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. («?BNI?») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 septembre 2024, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 93,38 milliards de dollars.



Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.



Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 454 milliards de dollars au 31 juillet 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 30?000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

22 novembre 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :