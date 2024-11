Hisense a annoncé les meilleures offres pour la maison intelligente avec sa campagne « UNLOCK FOR BLACK FRIDAY »





QINGDAO, Chine, 22 novembre 2024 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, redouble d'efforts pour automatiser votre vie et la rendre de plus en plus intelligente ce vendredi noir avec sa campagne « Unlock for Black Friday ». Alors que la technologie s'intègre de manière transparente dans la vie quotidienne, les appareils alimentés par l'IA de Hisense offrent un confort et une commodité personnalisés. Préparez-vous à accueillir l'avenir de la vie à la maison! Gardez une longueur d'avance et équipez votre maison, Hisense a tout ce qu'il faut, et à un prix imbattable!

Optimisez votre confort avec le climatiseur Energy Pro X de Hisense, doté de la technologie AI Smart Eye et du système de contrôle TMS. Détectant sans effort votre position, il optimise la température, l'humidité, la direction et la vitesse du flux d'air, assurant ainsi un confort personnalisé dans chaque recoin de votre maison. La fonction HI-NANO stérilise les germes et les bactéries en libérant des groupes d'ions doubles, éliminant ainsi les contaminants en suspension dans l'air. Profitez d'un environnement convivial et d'une efficacité énergétique élevée, qui lui vaut d'être classé A+++ par l'Union européenne.

Découvrez la vie intelligente et connectée avec le réfrigérateur BCD-522W de Hisense, qui sert de centre de contrôle à votre maison intelligente et est doté d'un écran intégré TFT de 21 pouces pour un contrôle unifié. La fonction d'inventaire alimentaire gère intelligemment le stockage des aliments et le rappel des dates de péremption, avec une technologie d'intelligence artificielle pour suggérer des recettes idéales. Grâce à sa grande capacité en litres, la technologie Triple Temp Zone régule la température et l'humidité dans les trois sections, évitant ainsi le mélange des odeurs alimentaires. La fonction My Fresh Choice dans le compartiment inférieur droit permet de passer d'un réfrigérateur à un congélateur avec un réglage de température allant de -18°C à environ +5°C. Synchronisez un smartphone avec l'écran tactile du réfrigérateur pour copier des listes de courses ou pour lancer vos jeux préférés. En tant que compagnon de cuisine, un assistant vocal intelligent offre un contrôle mains libres des appareils électroménagers.

Le lave-linge et sèche-linge Hisense Series 7S vous permet de vous détendre le jour de la lessive grâce à son écran tactile TFT de 6,86 pouces et à l'intégration transparente de l'application ConnectLife. Des fonctions telles que AI Super Wash permettent d'adapter automatiquement le cycle de lavage à votre linge en pesant et en détectant ce que vous mettez dans le lave-linge. AI Super Dry sélectionne intelligemment le cycle de séchage approprié pour chaque charge. Avec Smart Link, il vous suffit d'associer le sèche-linge à votre lave-linge et, une fois votre linge lavé, le cycle de séchage parfait sera déjà programmé.

Ne ratez pas l'occasion de rehausser votre cuisine grâce à d'autres offres de campagne exceptionnelles, y compris la gamme électrique Slide-In spacieuse HFE3501CPS de Hisense avec une grande capacité de 5,8 pi3, un encastrement élégant et un design encastré élégant. Le lave-vaisselle autonome 16 places Hisense HS693C90BXAU offre des programmes de lavage polyvalents et un fonctionnement silencieux ; le four à micro-ondes Hisense ChefMate HMAS4211DSV d'une capacité généreuse de 42 litres et doté de la technologie Smart Inverter ; ou l'armoire à vin Hisense JC230W de Hisense avec double zone de température pour les connaisseurs!

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

