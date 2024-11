Tunnel de Chongtai sous le fleuve Yangtsé : un succès de la technologie chinoise de creusement de tunnel à bouclier intelligent





La dernière technologie chinoise intelligente de percement de tunnel a été appliquée avec succès dans le tunnel de Chongtai sous le fleuve Yangtsé, un projet clé pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Shanghai-Chongqing-Chengdu.

Au bout de 2 000 mètres de creusement, le système V2.0 de la construction intelligente de tunnel à bouclier a été intégré au tunnelier à bouclier « Pioneer », ce qui améliore considérablement l'efficacité et la qualité de la construction.

Conçu pour des vitesses de 350 km/h, le tunnel de Chongtai sous le fleuve Yangtsé est le tunnel sous l'eau le plus rapide au monde. La longueur totale en est de 14,25 km, dont la partie creusée par un tunnelier à bouclier de 13,20 km.

Géré par Shanghai-Hangzhou High-Speed Railway Passenger Transport Co. Ltd. et construit exclusivement par CRTG (China Railway Tunnel Group), le tunnel comprend deux voies, avec un seul trou d'entrée à chaque bout. Le diamètre du tunnelier à bouclier est de 15,4 m et celui des segments du tunnel à bouclier de 14,8 m, ce qui en fait le tunnel ferroviaire à grande vitesse le plus grand au monde.

Situé au niveau le plus profond du fleuve Yangtsé, où la pression d'eau maximale atteint 0,9 Mpa, le tunnel relie le district de Chongming, Shanghai à la ville de Taicang, Jiangsu.

La distance de l'excavation à une seule tête, gagnant de 11,325 km, est la plus longue au monde. La construction du tunnel a exigé le développement et l'application de neuf technologies majeures de construction intelligente, concernant la perception, la conception, la préfabrication, l'excavation, l'installation, la construction, le contrôle environnemental, le transport et la gestion. Une usine intelligente a été construite pour la production automatisée de segments du tunnel à bouclier et d'arc de cercle, inaugurant ainsi la première ligne de production de segments d'arc de cercle en Chine.

À ce jour, le tunnelier à bouclier entièrement intelligent « Pioneer » a réalisé plus de 2 600 mètres d'excavation et il traverse la zone de protection des ressources génétiques du poisson-couteau du fleuve Yangtsé de manière autonome, sûre et stable. L'opération de la machine est « surveillée, mais sans conducteur ».

La ligne de chemin de fer à grande vitesse de Shanghai-Chongqing-Chengdu est un élément essentiel du réseau ferroviaire à grande vitesse chinois intitulé « huit chemins verticaux et huit horizontaux ». Une fois achevé, le tunnel Chongtai sous le fleuve Yangtsé permettra pour la première fois aux trains à grande vitesse de traverser le fleuve sans ralentir, créant ainsi une nouvelle voie rapide entre les zones métropolitaines de Shanghai et de Nankin. Ce projet est crucial pour mettre en oeuvre l'initiative nationale « la Ceinture et la Route », pour optimiser le tracé du réseau ferroviaire le long du fleuve Yangtsé et pour promouvoir le développement intégré et de haute qualité du delta du fleuve Yangtsé.

22 novembre 2024 à 07:20

