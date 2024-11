NewBiologix lance la plateforme de production et d'analyse Xcelltm rAAV pour améliorer et accélérer le développement de la thérapie génique.





NewBiologix, une entreprise d'innovation technologique pionnière dans le développement d'outils pour la production efficace, économique et évolutive de vecteurs viraux destinés à la thérapie génique et cellulaire, a lancé sa plateforme Xcelltm rAAV Production and Analytics Platform (plateforme Xcell rAAV), conçue pour permettre aux entreprises de thérapie génique d'identifier et de produire les meilleurs candidats rAAV pour les études précliniques et cliniques. En utilisant la lignée cellulaire Xcelltm Eng-HEK293, propriétaire de NewBiologix, cette plateforme complète offre une voie simplifiée pour générer des particules rAAV de meilleure qualité.

S'étendant de la synthèse d'ADN à la production de rAAV, la plateforme Xcell rAAV fournit aux entreprises de thérapie génique une solution intégrée pour générer des candidats rAAV très qualitatifs, soutenue par un rapport de données complet répondant aux besoins en développement et en réglementation. Avec la capacité de tester simultanément plusieurs gènes candidats rAAV, la plateforme Xcell rAAV accélère la sélection des candidats et limite les risques dans le développement de produits.

« NewBiologix a créé la plateforme Xcell rAAV pour soutenir le domaine en constante évolution de la thérapie génique en réduisant les délais de production des candidats rAAV tout en améliorant leur qualité », a déclaré Igor Fisch, Ph.D., PDG de NewBiologix. « Notre plateforme intégrée et complète minimise les risques de production, facilitant ainsi l'avancement des thérapies géniques vers le stade clinique. »

Principales caractéristiques de la plateforme Xcell rAAV

Lignée cellulaire Xcell Eng-HEK293 : Au coeur de la plateforme Xcell rAAV, la lignée cellulaire Xcell Eng-HEK293 est optimisée pour la production de rAAV de haute qualité. Elle a fait l'objet d'une caractérisation et d'une annotation génomique complètes et est conçue avec précision pour améliorer la production de virus adéno-associés recombinants (rAAV) par transfection transitoire.

La plateforme Xcell rAAV permet l'évaluation simultanée de plusieurs candidats rAAV, réduisant ainsi les délais de développement et les coûts. Conçue pour être en adéquation avec les normes de production à grande échelle et clinique, son processus de purification garantit des rAAV purifiés de haute qualité, économisant du temps lors des étapes ultérieures du développement. Caractérisation de l'ADN encapsidé : L'une des principales distinctions de la plateforme Xcell rAAV est la caractérisation de l'ADN encapsidé dans les rAAV, un aspect crucial de la production des vecteurs rAAV. NewBiologix peut déterminer le ratio entre les capsides pleines et vides, ainsi que l'intégrité des séquences de gènes thérapeutiques, et quantifier l'ADN contaminant.

« En fournissant des informations détaillées sur l'intégrité du vecteur AAV et de son ADN encapsidé, nous permettons à nos clients de prendre des décisions fondées sur des données afin d'améliorer l'innocuité et l'efficacité globales de leurs thérapies géniques », a déclaré Déborah Ley, Ph.D., directrice de l'exploitation de NewBiologix.

Pour plus d'informations sur la plateforme rAAV de Xcell ou sur toute autre solution innovante du portefeuille Xcell, veuillez contacter David Kelly à l'adresse suivante : [email protected].

À propos de NewBiologix SA

NewBiologix SA est une société de biotechnologie qui propose des solutions et des technologies d'ingénierie suisse pour la production de thérapies cellulaires et géniques. L'entreprise apporte une spécialisation dans ce domaine ainsi qu'une expertise approfondie dans l'ingénierie des lignées cellulaires. NewBiologix répond aux limites de production des thérapies géniques grâce à sa gamme complète de lignées cellulaires avancées à des fins d'octroi de licences, ainsi qu'à ses services basés sur une plateforme. En permettant à ses partenaires de produire plus rapidement et à grande échelle des thérapies géniques plus fiables et plus sûres, l'entreprise façonne l'avenir de la santé des patients. Apprenez-en davantage sur le site www.newbiologix.com.

22 novembre 2024 à 07:05

