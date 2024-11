/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À WINNIPEG/





WINNIPEG, MB, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud, Janice Lukes, conseillère municipale de Waverly West Ward, Josephine Hartin, présidente de la Roseau River Anishinaabe First Nation Trust, Nigel Furgus, président et directeur général de Paragon Design Build, et Dan Bockstael, Co-Président, Bockstael Construction.

Date : Le 22 novembre 2024 Heure : 10 h 00 HC Emplacement : 26 Gaylene Place,

Winnipeg (Man.)





22 novembre 2024 à 07:00

