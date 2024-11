Uniphore reconnu au palmarès Deloitte Technology Fast 500tm 2024 comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord





Uniphore, le chef de file des solutions d'IA d'entreprise de bout en bout, annonce ce jour figurer au 250e rang du Deloitte Technology Fast 500tm, une liste des 500 entreprises de technologie, de médias, de télécommunications, de sciences de la vie, de technologie financière et de technologie de l'énergie à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, qui en est maintenant à sa 30e année. C'est la deuxième année consécutive qu'Uniphore est reconnu par Deloitte pour sa forte croissance.

Le cofondateur et CEO d'Uniphore, Umesh Sachdev, salue l'accent mis par la société sur la fourniture de solutions d'IA qui brisent les barrières et débloquent les goulots d'étranglement pour que les entreprises sortent de la phase de validation de concept et se lancent dans la création de valeur.

Au cours de l'année écoulée, Uniphore a renforcé ses offres et sa feuille de route en matière d'innovation dans le domaine de l'IA d'entreprise, notamment en proposant de nouvelles capacités d'IA générative pour U-Analyze et en dévoilant X-Stream, une solution pionnière conçue à l'échelle qui révolutionne la transformation numérique des entreprises grâce à des capacités de connaissance en tant que service provenant d'une « Engine Room » exclusive où la valeur peut être créée. Uniphore a également annoncé des partenariats transformationnels avec Interaction Insight, CompuCom SAS et, plus récemment, un partenariat avec Konecta, l'un des principaux experts mondiaux en transformation d'entreprise.

« Être nommé au Deloitte Fast 500 pendant deux années consécutives valide notre vision de transformer la façon dont les entreprises exploitent l'IA pour transformer leur activité », déclare Sachdev. « Le leadership dans le domaine de l'IA depuis plus de 16 ans nous a donné une capacité unique à fournir des solutions technologiques holistiques à nos clients, ce qui contribue à faire progresser l'industrie dans son ensemble. En tant que leader de l'IA native d'entreprise, nous sommes ravis d'être reconnus pour notre croissance axée sur le client et nous continuerons d'aider les organisations à tirer pleinement parti de la puissance de l'IA et de la souveraineté de l'IA. »

À propos du palmarès Deloitte Technology Fast 500 2024

Soufflant sa 30e bougie, le Deloitte Technology Fast 500 dresse un classement des entreprises de technologie, de médias, de télécommunications, de sciences de la vie, de technologies financières et de technologies de l'énergie, tant publiques que privées, qui connaissent la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Les lauréats du prix Technology Fast 500 sont sélectionnés en fonction du pourcentage de croissance des revenus de l'exercice 2020 à 2023.

Pour être éligibles aux distinctions Technology Fast 500, les entreprises doivent posséder une propriété intellectuelle exclusive ou une technologie vendue aux clients dans des produits qui contribuent à la majorité des revenus d'exploitation de l'entreprise. Les entreprises doivent avoir des revenus d'exploitation de l'année de base d'au moins 50 000 USD et des revenus d'exploitation de l'année en cours d'au moins 5 millions USD. De plus, les entreprises doivent être en activité depuis au moins quatre ans et avoir leur siège social en Amérique du Nord.

À propos d'Uniphore

Uniphore est un chef de file de l'IA B2B s'appuyant sur plusieurs décennies de réussite démontrée. Conçues pour l'évolutivité et adaptées aux besoins de l'entreprise, nos solutions stimulent une transformation de l'IA qui offre un impact commercial réel dans plusieurs secteurs et les plus grands déploiements mondiaux. Notre plateforme multimodale d'IA et de données est au coeur de cette transformation, permettant aux entreprises de déployer rapidement des agents d'IA. Grâce à notre AI Engine Room, les entreprises peuvent exploiter leurs données et créer des modèles d'IA évolutifs et spécifiques à un domaine pour démocratiser les connaissances de l'entreprise, tout en garantissant la sécurité, la souveraineté et la création rapide de valeur. Aujourd'hui, la technologie d'Uniphore est utilisée par plus de 750 000 utilisateurs finaux dans 1 600 entreprises et dans 20 pays. Découvrez les capacités inégalées d'Uniphore : because there's no AI like ittm.

22 novembre 2024

