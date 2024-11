Les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni sont en tête du classement mondial de l'IA selon l'outil Global AI Vibrancy de Stanford HAI





Le Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI) AI Index a publié aujourd'hui son Global AI Vibrancy Tool qui permet des comparaisons flexibles entre 36 pays sur la base de 42 indicateurs spécifiques à l'IA et accessibles à tous. Les comparaisons entre les pays peuvent être effectuées en utilisant les versions absolues ou par habitant des indicateurs et sont soutenues par des visualisations interactives.

Le Global AI Vibrancy Tool mesure la force des écosystèmes de l'IA sur la base de 8 piliers ? recherche et développement, IA responsable, économie, éducation, diversité, politique et gouvernance, opinion publique et infrastructure ? avec des indicateurs tels que les publications de revues sur l'IA, le total des investissements privés dans l'IA, la législation adoptée en matière d'IA et les ensembles de données des modèles de fondations.

Il est conçu pour permettre aux décideurs politiques, aux chefs d'entreprise, aux chercheurs et au public de disposer d'informations exploitables et fondées sur des données concernant le développement de l'IA au niveau national, ce qui permet au public d'explorer les résultats d'une manière qui soit la plus pertinente possible pour ses objectifs. Les décideurs politiques pourront utiliser cet outil pour prendre des décisions stratégiques ; les entreprises pourront se faire une idée des tendances du marché mondial de l'IA et le grand public pourra accéder à des données concrètes pour mieux comprendre l'évolution des débats relatifs à l'IA.

Le Global AI Vibrancy Tool est disponible dès maintenant à l'adresse : https://aiindex.stanford.edu/vibrancy/. L'indice Stanford HAI AI espère encourager les acteurs mondiaux à intensifier leurs efforts de collecte et de partage de données afin d'améliorer la visibilité de l'écosystème mondial de l'IA. Des mises à jour régulières permettront à l'outil de continuer à être une ressource précieuse dans le suivi du développement de l'IA au niveau mondial.

En utilisant un ensemble de pondérations déterminées par un panel d'experts, les dix pays les plus importants cette année sont les suivants :

États-unis : les États-Unis sont largement en tête du classement et excellent dans les piliers de la recherche et du développement (R&D) et de l'économie de l'IA. Les États-Unis produisent systématiquement les modèles d'apprentissage automatique de l'IA les plus remarquables, attirent les plus hauts niveaux d'investissement privé dans l'IA, et sont les premiers à publier des travaux de recherche responsables sur l'IA. Chine : La Chine fait preuve d'atouts considérables dans les domaines de la R&D, l'économie, et des infrastructures. En mettant l'accent sur le développement de technologies d'IA avancées et en intensifiant ses investissements en R&D, la Chine s'est positionnée comme une puissance majeure dans le domaine de l'IA. Royaume-uni : le Royaume-Uni est particulièrement performant dans les domaines de la R&D, de l'éducation, et de la politique et de la gouvernance. Inde : L'Inde affiche de solides performances en matière de R&D et des améliorations récentes dans le domaine de l'économie. Les Émirats arabes unis : Les émirats arabes un is ont une bonne note dans le secteur économique. France : La France se classe au sixième rang et fait preuve de dynamisme dans les domaines de la politique et de la gouvernance, de l'éducation, et des infrastructures. Corée du sud : La Corée du Sud se classe au septième rang, obtenant d'excellents résultats dans les domaines de la politique et de la gouvernance, des infrastructures, et de l'opinion publique. Allemagne : L'Allemagne se classe au huitième rang, montrant sa force dans les trois piliers que sont la R&D, l'IA responsable, et l'éducation. Japon : Le Japon affiche de solides performances dans les domaines des infrastructures, de la R&D, et de l'économie. Singapour : Singapour se montre forte dans les secteurs de l'économie, de la diversité, et de l'IA responsable.

« L'IA est devenue un sujet d'intérêt national croissant, et en conséquence, les discours sur les pays leaders en matière d'IA sont plus présents que jamais », a déclaré Nestor Maslej, chef de projet de l'AI Index. « Cependant, il existe peu de données fournissant une vision claire et quantitative de la position réelle des pays en matière d'IA. Avec l'Index, nous avons voulu combler cette lacune en créant un outil rigoureux qui pourrait aider les décideurs politiques, les dirigeants d'entreprises et le public à ancrer ces récits géopolitiques sur l'IA dans les faits. »

À propos de l'AI Index

L'AI Index suit, rassemble, distille et visualise les données relatives à l'intelligence artificielle (IA). Notre mission est de fournir des données impartiales, soigneusement contrôlées et largement sourcées afin que les décideurs politiques, les chercheurs, les cadres, les journalistes et le grand public puissent acquérir une compréhension plus détaillée et plus nuancée du domaine complexe de l'intelligence artificielle. AI Index est reconnu mondialement comme l'une des sources les plus crédibles et les plus fiables de données et d'informations sur l'intelligence artificielle.

À propos du Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI)

Le Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI) est un institut interdisciplinaire créé en 2019 pour faire progresser la recherche, l'éducation, la politique et la pratique de l'intelligence artificielle. Stanford HAI réunit des leaders d'opinion issus du milieu universitaire, de l'industrie, du gouvernement et de la société civile pour façonner le développement et le déploiement responsable de l'IA. La mission de Stanford HAI est de faire progresser la recherche, l'éducation, la politique et la pratique de l'IA afin d'améliorer la condition humaine. Nous croyons que l'IA doit être guidée par son impact sur l'humain, inspirée par l'intelligence humaine et conçue pour faire progresser, et non remplacer, les personnes. Notre corps professoral interdisciplinaire mène des recherches visant à orienter le développement de technologies d'IA conçues pour améliorer les capacités humaines tout en garantissant leur utilisation éthique, équitable et transparente.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 novembre 2024 à 06:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :