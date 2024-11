Altasciences soutient Metsera dans ses essais cliniques préliminaires sur l'obésité





Altasciences est fière d'avoir soutenu Metsera, Inc., une société biopharmaceutique de stade clinique qui accélère la prochaine génération de médicaments pour l'obésité et les maladies métaboliques, dans ses essais non cliniques et cliniques de stade précoce. Ce soutien inclut un récent essai de phase I/II du MET-097i, un analogue de l'amyline injectable à action ultra-longue, agoniste du récepteur GLP-1 entièrement biaisé.

En septembre, Metsera a rapporté des résultats préliminaires positifs de l'essai clinique mené dans les installations d'Altasciences, dans lequel MET-097i a démontré une réduction de 7,5 % du poids corporel par rapport à la référence au jour 36 (une semaine après la dernière dose) et une demi-vie de 380 heures. Ces travaux ont permis à Metsera de lancer récemment un essai randomisé de phase II de 16 semaines sur le MET-097i.

En plus de la conduite clinique, Altasciences a soutenu Metsera avec sa solution Proactive Drug Development, comprenant des services non cliniques, de bioanalyse, de CRO et de gestion de programme pour plusieurs candidats thérapeutiques supplémentaires. Au cours des six derniers mois, Altasciences a réalisé des travaux non cliniques pour le MET-233i, ainsi que pour le MET-002, un peptide agoniste du récepteur GLP-1 administré par voie orale, ce qui a permis à Metsera de commencer les essais cliniques pour ces deux programmes cette année.

« Félicitations à Metsera pour avoir atteint cette étape importante dans le développement du MET-097i », déclare Ingrid Holmes, vice-présidente des opérations cliniques mondiales chez Altasciences. « Metsera est un partenaire très apprécié d'Altasciences et nous sommes fiers d'avoir contribué à ce programme visant à aider les personnes luttant contre des maladies liées à l'obésité. »

L'obésité touche des millions de personnes dans le monde et constitue un facteur de risques graves pour la santé, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiaques et certains cancers. Des traitements innovants, comme le MET-097i, pourraient offrir de nouvelles options thérapeutiques aux personnes touchées par cette maladie complexe.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société de solutions intégrées de développement de médicaments qui offre aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques une approche éprouvée et flexible des études pharmacologiques précliniques et cliniques, y compris des services de formulation, de fabrication et d'analyse. Depuis plus de 25 ans, Altasciences travaille en partenariat avec des promoteurs pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement de médicaments. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences incluent les essais d'innocuité précliniques, la pharmacologie clinique et la preuve de concept, la bioanalyse, la gestion de programme, la rédaction médicale, la biostatistique, la surveillance clinique et la gestion des données, toutes personnalisables en fonction des exigences spécifiques des commanditaires. Altasciences aide les promoteurs à fournir plus rapidement de meilleurs médicaments aux personnes qui en ont besoin. Pour en savoir plus sur Altasciences, rendez-vous sur altasciences.com.

22 novembre 2024 à 06:15

