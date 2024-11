/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant des investissements pour le Parc Pie-X à Laval/

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, procédera à une annonce concernant des investissements pour...

PUMA, la société d'articles de sport, a lancé Green Flags (Drapeaux verts), une série de podcasts en cinq épisodes sur la durabilité, animée par Maya Le Tissier , défenseuse et Lioness du Manchester United Women Football Club, Oli Bromfield , le...

Le Conseil interculturel de Montréal (CiM) a convié une centaine de personnes hier soir au lancement de l'avis Pour un accès juste et diversifié aux loisirs publics pour les personnes immigrantes et/ou racisées montréalaises, en présence de...