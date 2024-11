Avis aux médias - Annonce importante concernant une garderie dans la région de Lanaudière





TERREBONNE, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une annonce importante concernant la Garderie Les Amis de l'Imaginaire. Pour l'occasion, seront présentes la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, la députée Des Plaines, Mme Lucie Lecours et la propriétaire de la garderie, Mme Nicole Guillemette.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'inauguration doivent s'inscrire au préalable par courriel au [email protected] avant 12 h, le 22 novembre 2024. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le 22 novembre 15 h

Arrivée des médias avant 14 h 45



LIEU : Terrebonne

