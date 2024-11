Promotion des histoires du Japan Heritage à l'étranger pour stimuler le tourisme interne - « Travel through Our History », une vidéo promotionnelle spécialement produite pour le public international , sera diffusée pour la première fois le 22 nov...





Depuis 2015, l'agence pour les affaires culturelles a désigné comme « Japan Heritage » des histoires qui transmettent la culture et les traditions du Japon à travers les charmes historiques et les caractéristiques de diverses régions. L'agence soutient les initiatives qui utilisent de manière exhaustive les diverses propriétés culturelles matérielles et immatérielles essentielles pour raconter ces histoires.

Le « Cross-Media Japan Heritage Promotion Project » (ci-après dénommé « le projet ») a été lancé afin de promouvoir les « histoires » uniques des 104 sites du Japan Heritage à travers le pays auprès des publics nationaux et internationaux. Ce projet entreprend diverses initiatives, y compris la production de vidéos et la diffusion de contenu, en mettant l'accent sur le renforcement de la diffusion auprès des publics internationaux. Une équipe créative formée dans le cadre de cet effort a produit une vidéo promotionnelle du Japan Heritage intitulée « Travel through Our History », publiée sur la chaîne YouTube officielle de l'agence des affaires culturelles le vendredi 22 novembre 2024.

Capturant des « moments » intemporels de biens culturels et de paysages ayant une longue histoire grâce à la photographie, les points forts des sites du Japan Heritage n° 33, « Mt. Daisen: Japan's Largest Livestock Market ~Livestock and devotion to Jizo Bodhisattva~ » (Préfecture de Tottori) et n° 48, « Izumo: A Land of Myths, Gods, and Sunsets » ont été magnifiquement documentés dans deux courts métrages. Chaque vidéo met en lumière les aspects captivants des histoires du Japan Heritage, nourries par l'histoire durable de chaque région.

Revivez les « histoires » du Japan Heritage

Une série de 104 courts métrages verticaux « Japan Heritage Daily » sera publiée avec des sous-titres en anglais

Dans le cadre de ce projet, une collection de 104 courts métrages verticaux est publiée sous le titre « Japan Heritage Daily », conçue pour offrir une expérience rapide et immersive aux utilisateurs de smartphones. Chaque vidéo, d'une durée d'environ 60 secondes, propose un bref voyage à travers les 104 sites du Japan Heritage, permettant aux spectateurs de « revivre » les expériences qui les attendent sur chaque site et de découvrir de nouvelles perspectives. Destinés à un large public, y compris aux jeunes générations, ces courts métrages verticaux attrayants constituent un moyen accessible d'apprécier les histoires du Japan Heritage.

Actuellement diffusées en japonais, toutes les vidéos « Japan Heritage Daily » sur YouTube seront bientôt sous-titrées en anglais pour toucher un public international. En partageant les histoires du Japan Heritage avec le public international ainsi qu'avec les téléspectateurs nationaux, nous espérons favoriser la sensibilisation au Japan Heritage et stimuler davantage l'intérêt pour le tourisme entrant.

« Japan Heritage Daily » (sous-titré en anglais)

Date de sortie : en série à partir d'environ janvier 2025

Liste de lecture YouTube « Japan Heritage Daily » :

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ndIdJX38cCvUHOmFdTpeQQ3CwA-fMVG

(sur la chaîne officielle de l'agence des affaires culturelles)

Vidéo promotionnelle à l'étranger « Travel through Our History »

Cette remarquable vidéo promotionnelle du Japan Heritage, produite par une équipe créative formée dans le cadre de cet effort, est basée sur « la capture des "moments" de biens culturels et de paysages ayant une longue histoire par le biais de la photographie ». Le tournage a été réalisé par une équipe spécialement formée pour le projet. Une équipe internationale, récompensée par des prix tels que les Emmy Awards, le Festival international de la créativité de Cannes Lions et les ACC Tokyo Creativity Awards, s'est réunie pour présenter le Japan Heritage d'un point de vue étranger et de manière captivante.

URL de la vidéo « Travel through Our History » : (sur la chaîne officielle de l'agence des affaires culturelles)

Daisen : https://youtu.be/xExdT41Yi3g

Izumo : https://youtu.be/tgeCCvS4y4k

À propos du Japan Heritage

Le « Japan Heritage » est une désignation de l'agence des affaires culturelles pour des histoires qui transmettent la culture et les traditions du Japon à travers les charmes et les caractéristiques historiques de diverses régions. Cette désignation vise à promouvoir la revitalisation régionale en développant et en utilisant de manière exhaustive une multitude de biens culturels matériels et immatériels captivants, qui sont essentiels pour raconter ces histoires, tandis que les communautés locales prennent l'initiative.

Site du portail du Japan Heritage : https://www.japan.travel/japan-heritage/

*Ce communiqué de presse est distribué par le bureau des projets dans le cadre d'un projet commandé par l'agence des affaires culturelles.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 novembre 2024 à 05:05

