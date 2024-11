PwC ouvre des zones d'expérience Google Cloud AI pour présenter des solutions basées sur l'IA générative de Google Cloud





PwC a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier Google Cloud AI Experience Zone au sein de son US Acceleration Center à Bengaluru, en Inde. Elle a également annoncé l'ouverture prochaine d'autres Google Cloud AI Experience Zones à Boston, MA et San Francisco, CA. Dans ces espaces, PwC invitera ses clients à découvrir et à expérimenter des solutions actuelles et de nouvelle génération, propulsées par la technologie d'intelligence artificielle de Google Cloud, dont les modèles Google Gemini, Vertex AI, et bien plus encore.

« Nous sommes ravis de renforcer notre alliance avec Google Cloud et de tirer parti de ses capacités d'IA révolutionnaires dans cet espace innovant », a déclaré Jason Ruge, associé et leader de l'alliance Google Cloud aux États-Unis chez PwC US. « Ces Google Cloud AI Experience Zones permettront de démontrer comment les solutions spécifiques à l'industrie de PwC, construites sur la technologie de Google Cloud, y compris Vertex AI et Gemini, peuvent révolutionner les transformations numériques et commerciales de nos clients. »

Les capacités de premier plan de PwC dans l'industrie permettent de réinventer les modèles d'affaires et d'aider les entreprises à transformer leurs activités, à améliorer leur productivité et à maintenir la conformité réglementaire. Ces Google Cloud AI Experience Zones offrent aux clients un espace où ils peuvent interagir avec des flux de travail autonomes dans lesquels l'IA travaille en harmonie avec les humains pour résoudre les problèmes spécifiques à l'industrie. La gamme d'offres de PwC s'étend à divers secteurs et comprend :

Solutions pour l'industrie de l'IA dans le domaine de la santé : Notre plateforme d'agents de santé aide à réduire la charge de travail des cliniciens afin qu'ils puissent se consacrer aux soins des patients. Ils assurent également les soins préventifs, la découverte de médicaments et les essais cliniques.

Capacités d'IA générative (GenAI) optimisées par notre agent et notre plateforme GenAI : Les agents conversationnels GenAI sont adaptés à chaque secteur et à chaque cas d'utilisation fonctionnel pour contribuer à l'amélioration de la productivité, de la création de contenu créatif, de la personnalisation et de l'expérience utilisateur.

Capacités de la place de marché des données : Cette solution supprime les silos de données et démocratise les données d'entreprise, permettant la commercialisation des données pour apporter de la valeur aux entreprises.

Capacités d'expérience de vente au détail stimulées par la recherche au détail et la GenAI : Ce portail intuitif fournit des informations exploitables, permet une exécution plus rapide, aide à réduire le temps de réponse et prédit la demande.

Selon l'enquête de PwC sur les entreprises du cloud et de l'IA en 2024, la capacité à exploiter l'IA est le principal facteur de l'augmentation des budgets alloués au cloud. Alors que l'IA devient essentielle aux entreprises, les architectures cloud de nouvelle génération, qui mettent à profit les dernières compétences d'IA, alimentent les stratégies commerciales modernes. PwC cherche à utiliser ses relations d'alliance avec des fournisseurs de cloud d'entreprise leaders, comme Google Cloud, qui intègrent en permanence des capacités d'IA dans leurs produits, afin de fournir des résultats novateurs basés sur la confiance et les données.

L'alliance stratégique de PwC avec Google Cloud combine une réflexion novatrice et une expérience ciblée pour dévoiler tout le potentiel du cloud. Avec l'accent constant mis par PwC et son investissement dans l'expansion de son expérience Google Cloud L400 GenAI, la firme est bien placée pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de GenAI et à obtenir les informations numériques et les résultats transformateurs qu'ils recherchent.

« Mettre la confiance au coeur des entreprises est la base pour accélérer ce que vous pouvez accomplir », a déclaré Dallas Dolen, leader mondial de l'alliance Google et leader du secteur des technologies, des médias et de la télécommunication chez PwC US. « Grâce à notre alliance avec Google Cloud, nous contribuons à apporter encore plus de valeur aux investissements cloud des entreprises et à introduire une réflexion nouvelle, holistique et connectée pour bâtir et maintenir la confiance. »

Plus tôt cette année, PwC a annoncé des collaborations avec Google Cloud pour aider les clients à valoriser leurs investissements dans la GenAI.

« L'IA générative est prête à redéfinir des industries entières et à façonner l'avenir des affaires », a déclaré Victor Morales, vice-président des partenariats mondiaux avec les intégrateurs de systèmes chez Google Cloud. « Notre partenariat permanent avec PwC aidera les clients à exploiter pleinement le potentiel de l'IA générative, en leur fournissant l'expertise et les outils dont ils ont besoin pour innover, optimiser et atteindre leurs objectifs commerciaux. »

Vous pouvez également explorer les façons dont les solutions ESG (environnement, social et gouvernance) de PwC, fondées sur l'IA, peuvent vous aider à avoir un impact positif sur l'environnement tout en améliorant l'efficacité et en restant conforme aux réglementations.

De plus, ces Google Cloud AI Experience Zones serviront de centres collaboratifs pour des séances de brainstorming avec les clients afin d'explorer l'art du possible et débloquer de nouveaux potentiels permettant la réinvention des modèles d'affaires. Les clients pourront se servir de cet espace pour étudier des solutions avancées et tester les offres bêta de Google afin de rester à la pointe des avancées technologiques.

A propos de PwC

Chez PwC, notre objectif est de renforcer la confiance dans la société et de résoudre des problèmes importants. Nous sommes un réseau de cabinets répartis dans 149 pays et employant plus de 370 000 personnes qui s'engagent à fournir des services de qualité dans les domaines de l'assurance, du conseil et de la fiscalité. Pour en savoir plus et nous dire ce qui compte pour vous, rendez-vous sur le site www.pwc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 novembre 2024 à 04:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :