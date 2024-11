Des puces électroniques au changement climatique : Le Dubai Future Forum 2024 prédit l'avenir de l'humanité





Imaginez que votre patron soit un robot ou que votre esprit soit connecté à une puce électronique. Qu'est-ce que cela implique pour l'avenir de l'humanité ? Des scientifiques de plus de 100 pays se sont réunis cette semaine au Dubai Future Forum, le plus grand rassemblement de futurologues au monde, pour discuter des futurs problèmes dans un monde dans lequel l'innovation technologique et l'intelligence artificielle déterminent l'avenir.

L'humanité s'installera-t-elle sur la Lune ? Les enfants pourront-ils recevoir un enseignement à domicile ? Les experts présents au forum prédisent des changements révolutionnaires qui changeront la façon dont les gens vivent, dont les entreprises sont gérées et dont l'univers est exploré.

Nouveau cadre pour l'innovation

L'innovation nécessite un cadre adaptatif, tel que des laboratoires réglementaires et des systèmes de bac à sable, pour favoriser le progrès technologique tout en garantissant la sécurité. « Ces systèmes et initiatives rassemblent les décideurs politiques, les entrepreneurs et les parties prenantes afin de collaborer et de perfectionner les solutions », a expliqué Khalfan Belhoul, PDG de la Dubai Future Foundation, soulignant ainsi l'importance de promouvoir des écosystèmes qui accélèrent l'innovation tout en préservant la sécurité et l'évolutivité.

Le supercycle technologique va transformer le monde, changer les rôles des entreprises

L'époque actuelle se définit par un « supercycle technologique », porté par trois technologies révolutionnaires : l'intelligence artificielle (IA), la biotechnologie et les capteurs avancés. Au cours des cinq prochaines années, ces technologies devraient profondément remodeler les secteurs et les sociétés du monde entier. Pour la première fois dans l'histoire, une entreprise figurant au classement Fortune 500 pourrait même être dirigée par un spécialiste de l'IA.

« Nous avons déjà assisté à l'émergence de l'IA dans les postes de direction », explique M. Khalfan. « L'évolution nous obligera à repenser ce que signifie diriger. Ainsi, l'année prochaine, vous verrez peut-être un dirigeant guidé par l'IA, et non un humanoïde. »

La convergence de l'IA et de la biotechnologie est sur le point de révolutionner la médecine et d'améliorer la mobilité. Cette intégration stimulera des avancées dans les thérapeutiques, la science des matériaux et les solutions climatiques. Les soins de santé deviendront de plus en plus personnalisés, avec la possibilité de créer des jumeaux numériques de corps individuels, permettant ainsi des traitements précisément adaptés à des conditions spécifiques. La protection de la santé sera également plus efficace à mesure que les avancées en épigénétique permettront de réguler l'activité des gènes sans modifier l'ADN. Enfin, les logiciels et matériels contrôlés par ondes cérébrales pourraient donner aux individus plus d'indépendance et de mobilité, changeant la vie comme jamais auparavant.

Les Large Action Models (LAMs) transformeront les flux de travail

Selon Amy Webb, PDG de Future Today Institute et amie du Forum, la société passera des Large Language Models (LLMs) aux Large Action Models (LAMs), qui prédiront les actions humaines, permettant une prise de décision plus intelligente et des flux de travail personnalisés. Par exemple, les LAMs pourraient aider à la prise de décisions stratégiques ou simuler des scénarios de santé personnalisés. Cette évolution élargira l'utilisation de l'IA dans des secteurs tels que la fabrication, les soins de santé et la planification urbaine.

Le recours à la nature pour la sécurité énergétique : doubler les sources d'énergie solaire et nouvelles

Alors que la COP 29 se tient cette semaine, la question de trouver des solutions à la crise énergétique et de lutter contre le changement climatique est également au centre des débats lors de la troisième édition du Forum du futur de Dubaï. Les experts ont prédit un doublement de la capacité solaire mondiale, passant de 220 gigawatts en 2024 à 450 gigawatts en 2025 ? soit plus que la capacité totale installée de l'Allemagne et de l'Espagne réunies. Le forum a aussi présenté des alternatives énergétiques novatrices, telles qu'un prototype d'énergie renouvelable alimentée par le sol pour les capteurs IoT, développé par Terracel de l'université Stanford.

L'investissement dans des solutions basées sur la nature réduirera les pertes liées au climat

Selon Laila Abdullatif, directrice générale d'Emirates Nature-WWF, les dommages dans les communautés de première ligne pourraient atteindre 800 milliards de dollars d'ici 2030. Les défenses naturelles telles que les récifs coralliens et les forêts de mangroves agissent comme des barrières critiques contre les inondations et ont le potentiel d'empêcher de nouveaux dégâts liés aux conséquences du changement climatique.

À propos du Dubai Future Forum

Le Dubai Future Forum 2024 est le plus grand rassemblement mondial de futurologues, d'experts et d'organisations spécialisées dans les projets d'avenir. Organisé par la Dubai Future Foundation au musée du futur, le forum a rassemblé plus de 150 conférenciers mondiaux et 2 500 experts, ainsi que des représentants de 100 organisations internationales.

Pour de plus amples informations sur le Dubai Future Forum, veuillez consulter le site suivant : dubaifuture.ae/dubai-future-forum-2024

Media Kit

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 novembre 2024 à 03:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :