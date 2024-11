CyberArk reçoit la certification QC1 délivrée par l'agence nationale italienne de la cybersécurité





CyberArk (NASDAQ: CYBR ), leader mondial de la sécurité des identités, a annoncé aujourd'hui que deux composants SaaS (Software as a Service) de la plateforme de sécurité des identités CyberArk avaient reçu la certification QC1 décernée par l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), l'agence nationale italienne de la cybersécurité. Grâce à cette certification, les produits SaaS de CyberArk sont désormais disponibles sur le marché de l'ACN pour tout organisme gouvernemental italien désireux d'utiliser ou de déployer des services cloud.

La certification QC1 a pour objet la simplification, la réglementation et la sécurisation de l'acquisition de services cloud par les organismes administratifs italiens, et du type de services qu'ils acquièrent. Elle est en accord avec les recommandations formulées dans la stratégie nationale de cybersécurité, qui a été développée en vue de planifier, de coordonner et de mettre en oeuvre des mesures propres à rendre l'Italie plus sûre et plus résiliente. Dans la mesure où les organismes administratifs publics génèrent, gèrent et stockent des quantités de plus en plus importantes de données sensibles, ils deviennent des cibles de choix en matière de cyberattaques, ce qui rend hautement prioritaire la sécurisation du cloud.

L'ACN est l'autorité nationale italienne de la cybersécurité. Elle a pour mission de protéger les intérêts nationaux dans le domaine de la cybersécurité. Elle est responsable de la protection de la sécurité et du renforcement de la résilience, de la prévention et de l'atténuation des attaques informatiques, ainsi que de la promotion de l'autonomie technologique. L'une de ses principales priorités est la mise en oeuvre de la stratégie nationale de cybersécurité.

La plateforme de sécurité des identités de CyberArk permet d'appliquer le niveau adéquat de contrôle des privilèges à toutes les identités (qu'il s'agisse d'êtres humains ou de machines), grâce à la détection et à la prévention en continu des menaces, sur l'ensemble du cycle de vie des identités. Témoignant de l'engagement de CyberArk en faveur de l'innovation au niveau de la sécurité des identités, l'entreprise a obtenu la certification ACN QC1 pourCyberArk Privilege Cloud et pourCyberArk Endpoint Privilege Manager:

CyberArk Privilege Cloud permet aux entreprises de sécuriser les accès à privilèges qui sont utilisés pour créer, migrer, mettre à l'échelle et exploiter des applications au sein d'environnements hybrides et multicloud. Ce service sécurise les accès à privilèges à l'aide d'identifiants conservés en coffre-fort ou de privilèges ZSP ( Zero Standing Privileges), via des modèles d'accès partagés et fédérés, le tout en isolant et en surveillant les sessions pour permettre à l'entreprise de disposer d'une réduction des risques modulable.

permet aux entreprises de sécuriser les accès à privilèges qui sont utilisés pour créer, migrer, mettre à l'échelle et exploiter des applications au sein d'environnements hybrides et multicloud. Ce service sécurise les accès à privilèges à l'aide d'identifiants conservés en coffre-fort ou de privilèges ZSP ( Zero Standing Privileges), via des modèles d'accès partagés et fédérés, le tout en isolant et en surveillant les sessions pour permettre à l'entreprise de disposer d'une réduction des risques modulable. CyberArk Endpoint Privilege Manager permet de sécuriser toutes les identités humaines en étendant la sécurité des identités et le « Zero Trust » aux postes de travail et aux serveurs. Il permet aux entreprises d'identifier et de supprimer des droits d'administration locaux, d'appliquer le principe du moindre privilège basé sur les rôles, de détecter et de se défendre contre les menaces liées aux identités et d'obtenir une meilleure visibilité sur les modes d'attaque et les risques découlant de l'utilisation des informations d'identification. En réduisant la surface d'attaque des terminaux et en mettant en place un contrôle complet des applications, il protège efficacement contre les attaques de type « zero-day », contre les ransomwares et les menaces internes. Les contrôles intelligents des privilèges des terminaux et l'intégration à des solutions tierces permettent d'automatiser les workflows, et ainsi de réduire les dépenses opérationnelles tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur final. Enfin, il permet d'atteindre et de démontrer la conformité vis-à-vis des recommandations d'audit et des réglementations en vigueur, et de répondre aux exigences de la cyberassurance.

« Les organismes gouvernementaux sont confrontés à de nombreux risques associés au cloud, qui résultent d'environnements et de technologies nouveaux et dynamiques », a indiqué Eduarda Camacho, Chief Operating Officer chez CyberArk. « Dès 2024, les solutions SaaS de CyberArk ont obtenu l'autorisation FedRAMP® High Authorization to Operate (ATO) aux États-Unis. Notre certification QC1 obtenue en Italie témoigne de l'engagement à long terme de CyberArk en faveur d'une collaboration avec les organisations et agences du secteur public qui déploient des stratégies cloud centrées sur le principe Zero Trust ».

À propos de CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR) est le leader mondial de la sécurité des identités. En s'appuyant sur le contrôle intelligent des privilèges, CyberArk présente l'offre de sécurité la plus complète pour toutes les identités (humaines ou machine) dans les applications d'entreprise, les équipes dispersées, les environnements cloud hybrides et tout au long du cycle de vie DevOps. Les plus grandes entreprises au monde font confiance à CyberArk pour sécuriser leurs actifs les plus stratégiques. Pour en savoir plus sur CyberArk, visitez le site https://www.cyberark.com, lisez les blogs de CyberArk ou suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook ou YouTube.

