La première édition du sommet international MICE (IMS) vise à promouvoir l'avenir du secteur des événements d'affaires en Arabie saoudite, le marché MICE du G20 qui connaît la croissance la plus rapide





Plus d'un millier de chefs d'entreprises et de gouvernements du monde entier devraient participer à un programme interactif de trois jours dans l'une des destinations de réunions, de conférences, d'incitations et d'expositions (MICE) dont la croissance est la plus rapide au monde.

Le marché MICE saoudien devrait se développer de manière exponentielle avec des événements phares tels que l'Exposition universelle 2030, qui devrait attirer 40,7 millions de visites sur le seul site KSA.

La demande croissante sera satisfaite par le lancement d'une nouvelle compagnie aérienne et l'agrandissement de l'aéroport, 1 million de mètres carrés d'espace prévu pour les spectacles et 854 000 chambres d'hôtel d'ici à 2030.

RIYADH, Arabie Saoudite, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le premier Sommet international MICE (IMS24) réunira plus de 1 000 leaders mondiaux du marché du MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, signifiant réunions, incitations, conférences et expositions) du 15 au 17 décembre à Mohammed Bin Salman Nonprofit City (MISK) à Riyadh, sous l'égide de la Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA).

Cet événement de trois jours promet d'être le premier événement mondial de leadership pour le marché MICE, offrant des opportunités d'innovation, économiques et commerciales pour MICE et les secteurs connexes du tourisme et des voyages, sous le thème « Élargir les horizons ». Le vaste programme de l'événement est conçu pour réunir les leaders de l'industrie MICE, les fournisseurs, les associations, les leaders de Giga-Projets, les perturbateurs et les leaders internationaux inter-industriels et gouvernementaux. Avec ses séances plénières, ses tables rondes, ses pôles d'innovation et ses centres de collaboration, IMS24 promet aux participants une plateforme mondiale de premier plan pour nouer des contacts, collaborer et, surtout, réimaginer ce que signifie se réunir dans l'environnement mondial d'aujourd'hui.

« À une époque marquée par de profondes transformations technologiques et environnementales, l'industrie MICE s'est imposée comme un catalyseur essentiel du changement. En se concentrant sur l'avenir de l'industrie, IMS24 répond aux besoins d'un monde globalisé - remodelant la façon dont les personnes, les cultures et les pays se connectent pour créer de la prospérité », a déclaré l'hôte d'IMS et président de SCEGA, Son Excellence Fahd Al-Rasheed.

« L'Arabie saoudite est l'environnement idéal pour accueillir l'IMS24. En tant qu'agent de changement interne et externe, le Royaume s'est engagé dans sa propre transformation en façonnant l'avenir de l'industrie mondiale du tourisme et en devenant la destination MICE majeure à la croissance la plus rapide parmi les pays du G20 », a ajouté Son Excellence.

Les événements MICE en Arabie saoudite ont connu une augmentation de près de 15 % en 2023, avec près de 17 000 événements attirant plus de 20 millions de visiteurs. IMS24 coïncide avec la poursuite de la transformation du Royaume, l'Arabie saoudite s'affirmant comme une destination mondiale majeure pour le tourisme et l'événementiel. Accueillant près de 110 millions de visiteurs en 2023, le tourisme représente 6 % du PIB de l'Arabie saoudite, soit 255 milliards de SAR (68 milliards de dollars). Le secteur saoudien des MICE devrait accélérer sa croissance grâce à l'expansion rapide des infrastructures de transport et d'événements, soutenue par le développement de gigantesques projets offrant des expériences de destination inégalées et une connectivité accrue entre le Royaume et le reste du monde. La SCEGA continue d'encourager ces évolutions, comme en témoigne l'annonce récente d'un programme d'incitation de 588 millions de SAR (156 millions de dollars américains) destiné à soutenir des événements de premier plan en 2025.

À propos du Sommet international MICE

L'International MICE Summit (IMS) rassemble des leaders mondiaux du secteur Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE), ainsi que des professionnels et des organisations de tous les secteurs d'activité. Il offre une plateforme pour la compréhension de l'industrie, le réseautage et les discussions sur l'avancement de l'innovation, le partage des connaissances et le développement durable dans le secteur mondial du MICE.

À propos de la Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA)

La Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA) est l'organisme officiel qui supervise le développement et la réglementation du secteur des expositions et des conventions en Arabie saoudite. Créée par décret royal en 2018, la SCEGA vise à renforcer l'impact économique du secteur en définissant des politiques stratégiques, en délivrant des licences, en promouvant l'Arabie saoudite en tant que destination MICE de premier plan et en encourageant les investissements conformément aux normes mondiales. En collaborant avec les parties prenantes nationales et internationales, la SCEGA s'efforce d'améliorer la croissance du secteur, de soutenir le développement des talents et de créer des opportunités pour mettre en valeur l'identité unique du Royaume sur la scène mondiale.

22 novembre 2024 à 01:00

