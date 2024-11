PUMA publie Green Flags, un nouveau podcast pour mobiliser la génération Z en faveur du développement durable





PUMA, la société d'articles de sport, a lancé Green Flags (Drapeaux verts), une série de podcasts en cinq épisodes sur la durabilité, animée par Maya Le Tissier , défenseuse et Lioness du Manchester United Women Football Club, Oli Bromfield , le gourou de la mode et du style de vie, et Moses Duckrell, ancien footballeur professionnel devenu créateur de contenu.

Du surcyclage à la production d'électricité à partir de pommes de terre, PUMA met à l'épreuve deux footballeurs et un fashionista, l'enjeu consistant à remporter le plus grand nombre de drapeaux verts.

Dans le but d'inspirer les auditeurs et de les sensibiliser à l'impact de nos choix quotidiens sur le changement climatique, les Voices of a RE:GENERATION de PUMA présenteront chaque semaine à ce trio des défis ludiques en matière de développement durable. Ces défis montrent à quel point même de tout petits changements peuvent faire une grande différence pour la réduction de notre empreinte environnementale. Celui des trois qui se montre le meilleur chaque semaine remporte un drapeau vert : préparez-vous à cette compétition amicale !

« Je suis très heureuse de participer à ce podcast qui porte la durabilité à l'attention des auditeurs de la génération Z. C'est très amusant de relever ces défis de durabilité et d'en apprendre davantage sur les petits changements que nous pouvons tous apporter pour lutter contre le changement climatique » , a déclaré Maya Le Tissier.

Anne-Laure Descours, directrice des achats chez PUMA, a déclaré : « La crise climatique peut sembler insurmontable, mais il ne tient qu'à nous de prendre de meilleures décisions, aussi petites soient-elles, pour l'avenir de notre planète. Il est vital que nous nous engagions sur cette voie, en faisant TOUJOURS MIEUX avec la prochaine génération pour sensibiliser et promouvoir un changement collectif. »

Les prochains épisodes sont les suivants :

Épisode 1, The Carbon Crunch ? Vous êtes-vous déjà demandé comment votre petit-déjeuner affecte la planète ? Ou combien votre navette quotidienne du matin représente d'émissions de carbone ? Voici notre trio confronté à de surprenantes vérités sur les émissions de gaz à effet de serre. Pour regarder cet épisode, cliquer ici.

? Vous êtes-vous déjà demandé comment votre petit-déjeuner affecte la planète ? Ou combien votre navette quotidienne du matin représente d'émissions de carbone ? Voici notre trio confronté à de surprenantes vérités sur les émissions de gaz à effet de serre. Pour regarder cet épisode, cliquer ici. Épisode 2, The Wardrobe Revival ? Un peu d'entretien peut faire beaucoup. De même que raccommoder et rajuster un vieux vêtement ou retaper une vieille paire de chaussures. Apprendre comment éviter qu'un vêtement ne devienne un déchet et lui redonner vie, tout en découvrant des idées de fashion hacks durables pour réduire les déchets.

? Un peu d'entretien peut faire beaucoup. De même que raccommoder et rajuster un vieux vêtement ou retaper une vieille paire de chaussures. Apprendre comment éviter qu'un vêtement ne devienne un déchet et lui redonner vie, tout en découvrant des idées de fashion hacks durables pour réduire les déchets. Épisode 3, Lessons in Leather ? En savoir plus sur l'impact environnemental de différents matériaux peut s'avérer déconcertant. Notre trio aborde ce débat et découvre qu'en matière de durabilité, rien n'est tout noir ou tout blanc.

? En savoir plus sur l'impact environnemental de différents matériaux peut s'avérer déconcertant. Notre trio aborde ce débat et découvre qu'en matière de durabilité, rien n'est tout noir ou tout blanc. Épisode 4, The Renewable Electricity Experiment ? De l'importance de la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Nos trois invités se font concurrence pour voir qui peut produire le plus d'électricité en utilisant des méthodes non conventionnelles.

? De l'importance de la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Nos trois invités se font concurrence pour voir qui peut produire le plus d'électricité en utilisant des méthodes non conventionnelles. Épisode 5, The RE:FIBRE Makeover ? Notre trio présente ses tenues recyclées, fabriquées à partir de matériaux qui seraient sinon considérés comme des déchets, tout en découvrant la magie de la production textile circulaire avec PUMA RE:FIBRE. Enfin, le vainqueur du Green Flags Challenge est proclamé.

L'initiative Green Flags témoigne de l'engagement de PUMA à accroître la transparence et à faire participer les prochaines générations aux efforts de la marque pour devenir plus durable. Dans la continuité des objectifs 10FOR25 de PUMA annoncés en 2019, PUMA a récemment communiqué ses nouveaux objectifs de développement durable Vision 2030 en matière de droits de l'homme, de circularité et de climat, et défini comment PUMA continuera à réduire son impact.

Abonnez-vous, écoutez et regardez les podcasts Green Flags de PUMA sur Apple, Spotify , PUMA YouTube et toutes les principales plateformes de podcast.

Pour plus d'informations, visiter le site Web : https://foreverbetter.com/en

