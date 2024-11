Ouverture d'un laboratoire Rigaku BioScience aux États-Unis





Rigaku Corporation, une société du groupe Rigaku Holdings qui sert de partenaire mondial pour les équipements d'analyse par rayons X (siège social : Akishima, Tokyo ; PDG : Jun Kawakami ; « Rigaku »), a ouvert le Rigaku BioScience Lab à Cambridge, Massachusetts, États-Unis.

Rigaku a lancé l'exploitation de MoleQlyze au Rigaku BioScience Lab. MoleQlyze intègre une technologie développée par Rigaku, appelée topographie de la densité électronique (EDT), qui permet de clarifier la structure et les caractéristiques dynamiques des macromolécules biologiques, dont les anticorps, les complexes protéiques et les particules virales, en solution. Rigaku a commencé à accepter les demandes de démonstrations technologiques et d'analyses sous contrat.

Cambridge, une banlieue de Boston, dans le Massachusetts, abrite l'une des plus grandes concentrations d'organisations liées aux biosciences au monde, comprenant de nombreuses entreprises biomédicales et institutions académiques. En ouvrant le Rigaku BioScience Lab à Cambridge, Rigaku favorise une boucle de rétroaction plus étroite avec ses clients actuels et potentiels.

Rigaku prévoit que MoleQlyze sera utilisé dans des sites de recherche et développement de produits biopharmaceutiques tels que les thérapies à base d'anticorps monoclonaux et les systèmes avancés de distribution de médicaments. Rigaku s'attend en outre à ce que ces applications de MoleQlyze contribuent à améliorer la compréhension des fonctions des macromolécules biologiques.

Jun Kawakami, président et président-directeur général de Rigaku, a affirmé :

« Je suis ravi que Rigaku ait pu rendre MoleQlyze disponible sous une forme que les clients peuvent facilement utiliser. Cambridge abrite de nombreuses entreprises pharmaceutiques et d'autres développeurs mondiaux de produits biomédicaux. Avec le Rigaku BioScience Lab situé à quelques pas de cette communauté d'innovateurs, Rigaku se réjouit de promouvoir des innovations intéressantes dans le développement de produits biomédicaux. »

Hiroyuki Kanda, leader mondial des produits en sciences de la vie, fait remarquer :

« MoleQlyze permet d'observer les molécules de protéines en solution. Avec les méthodes conventionnelles actuelles, la détermination des structures moléculaires de substances inconnues nécessitait la capture d'échantillons sous forme cristalline, or de nombreux produits biomédicaux ne peuvent pas être cristallisés. MoleQlyze permet de contourner cet obstacle. Au fur et à mesure que l'utilisation de MoleQlyze se répandra, la visualisation des structures de molécules en solution deviendra de plus en plus courante. De plus, MoleQlyze est hautement compatible avec les pipelines existants des clients pour l'analyse fonctionnelle, ce qui fait de MoleQlyze un bon choix pour le flux de travail des clients impliqués dans le développement de produits biomédicaux. »

Rigaku continuera à développer activement ses activités dans le domaine des sciences de la vie, en mettant en place une présence forte sur le terrain, en travaillant avec les clients pour réaliser des innovations qui changent la donne.

Adresse du Rigaku BioScience Lab : SmartLabs, 21 Erie St, Cambridge, MA 02139, USA

Détails concernant l'EDT et MoleQlyze

Introduction aux produits et à la technologie : https://edt.rigaku.com

Communiqués de presse antérieurs sur l'EDT : https://rigaku-holdings.com/english/news/edt/

À propos du groupe Rigaku

Depuis sa création en 1951, le groupe Rigaku se consacre au bénéfice de la société avec des technologies de pointe, notamment dans ses domaines clés que sont les rayons X et l'analyse thermique. Avec une présence sur le marché dans plus de 90 pays et environ 2 000 employés issus de neuf opérations mondiales, Rigaku est un partenaire de solution dans les instituts d'analyse de l'industrie et de la recherche. Notre ratio de ventes à l'international a atteint approximativement 70 % tout en maintenant une part de marché exceptionnellement élevée au Japon. Au côté de nos clients, nous continuons à nous développer et à grandir. Avec des applications couvrant les semiconducteurs, les matériaux électroniques, les batteries, l'environnement, les ressources, l'énergie, les sciences de la vie et d'autres domaines de haute technologie, les innovations de Rigaku ont vocation à « améliorer notre monde en promouvant de nouvelles perspectives ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter rigaku-holdings.com/english/

