Vecima et Witke déploient la solution All-PONtm Fiber Access avec LIWEST en Autriche





Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) annonce ce jour que LIWEST, le principal fournisseur de câble en Autriche, déploiera sa solution Entra® EXS1610 All-PONtm 10G Shelf avec DOCSIS® Provisioning of EPON (DPoEtm) après avoir mené à bien un essai en laboratoire en partenariat avec Witke, partenaire de Vecima dans la région.

Élément clé du portefeuille de produits Fiber Access de Vecima, la solution EXS1610 All-PON Shelf permet aux fournisseurs de services à large bande (BSP) de déployer de manière rentable les services Fiber-to-the-Premises (FTTP) sur n'importe quel marché ou déploiement de hub, offrant ainsi une flexibilité maximale aux clients.

L'Entra EXS1610 prend en charge plusieurs cas d'utilisation de déploiement, y compris les sites vierges, les zones industrielles désaffectées, les bordures rurales, les surconstructions fibre-coaxiale hybride (HFC), les extensions d'empreinte et les effondrements de hub. Son gabarit compact et thermodurci contribue à réduire les coûts d'exploitation et permet aux opérateurs de se déployer n'importe où, pour une flexibilité maximale, y compris les centres de données, les armoires d'usine extérieures distantes, la tête de ligne et les unités à logements multiples.

Fonctionnalités de l'Entra EXS1610 All-PON Shelf :

16 x PON ports : 10G-EPON et XGS-PON

Thermodurci pour les déploiements en extérieur

Interopérabilité entre un terminal de réseau optique multifournisseur (ONT) et une unité de réseau optique (ONU)

Optique de liaison montante : 2 x 100/40G et 2 x 25/10G avec important support optique tiers

Profondeur de 300 mm conçue pour la conformité ETSI-rack

Redondance d'alimentation 1+1 c.a. ou c.c.

« L'offre de Vecima est unique avec la solution All PON Shelf à 16 ports et un rack spécialement conçue qui partage le même logiciel que la plateforme R-OLT (Remote Optical Line Terminal) Entra SF-4X, leader mondial en termes de parts de marché », déclare Vijay Raman, vice-président de la gestion de la ligne de produits chez Vecima. « Les opérateurs peuvent se réjouir que l'EXS1610 est prêt à être déployé à grande échelle aujourd'hui. »

Le portefeuille de produits 10G PON de Vecima a connu une forte adoption sur le marché et, en mars 2024, Dell'Oro Group a désigné Vecima comme chef de file mondial des solutions Remote MACPHY et Fiber Remote OLT Distributed Access Architecture (DAA) pour la troisième année consécutive. Avec un large soutien pour toutes les technologies d'accès par câble de nouvelle génération, des services hérités de grande valeur et une interopérabilité éprouvée à la pointe de l'industrie, les réseaux de demain sont déployables dès aujourd'hui et sans compromis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vecima.com/network-access.

À propos de LIWEST

Depuis sa création en 1978, LIWEST est passé d'un simple opérateur de réseau câblé à une société de télécommunications. En tant que premier fournisseur d'accès internet en Haute-Autriche, la société approvisionne les particuliers et les entreprises dans tout l'État, ainsi que dans l'ouest de la Basse-Autriche. LIWEST est également un partenaire régional éprouvé pour les municipalités, les villes et les promoteurs immobiliers. L'infrastructure câblée complète, combinée à l'expansion de la fibre optique et à une licence 5G exclusive pour la Haute-Autriche, constitue le réseau pour internet et télévisé de prochaine génération. Des tarifs de téléphonie mobile attractifs dans toute l'Autriche viennent compléter l'offre diversifiée de produits. liwest.at

À propos de Witke

Ce qui a commencé en 1984 en tant que petite entreprise dans une maison familiale est devenu l'une des entreprises les plus prospères sur le marché autrichien des produits et services de communication par câble. Malgré ce succès retentissant, Witke reste une entreprise familiale, aujourd'hui dans sa deuxième génération, avec un grand nombre de ses quelque 90 employés travaillant dans l'entreprise depuis des décennies. Les services de Witke comprennent l'ingénierie électrique, la fibre optique, la télévision par câble et la technologie de diffusion, les communications, la fabrication et la construction. Là où d'autres ne trouvent pas de solution, nous sommes toujours heureux de vous aider. Visitez witke.com pour en savoir plus sur nos services et sur la façon dont nous pouvons aider votre entreprise à avancer.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est à la tête de l'évolution mondiale vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu de l'avenir. Notre personnel talentueux fournit des logiciels, des services et des plateformes intégrées prêts pour l'avenir qui alimentent les réseaux à large bande et de diffusion vidéo, surveillent et gèrent les transports, et transforment les expériences dans les foyers, les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui offrent à leurs abonnés une vitesse révolutionnaire, une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services passionnants. La connectivité est une force - elle permet aux personnes, aux entreprises et aux communautés de se développer et de prospérer. Pour en savoir plus vecima.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 novembre 2024 à 22:30

