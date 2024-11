DeepGreenX et Veea annoncent un accord de partenariat stratégique mondial





DeepGreenX Group Inc. (« DeepGreenX » ou « la société »), une société de technologie et d'énergie verte basée sur l'IA, et Veea Inc. (NASDAQ : VEEA), pionnier de l'informatique de pointe et des solutions basées sur l'IA, ont annoncé un partenariat mondial pour une initiative visionnaire visant à déployer une plateforme transformatrice pour accélérer la transition vers l'énergie verte mondiale. Le système d'exploitation basé sur l'IA pour les marchés de l'énergie est une plateforme Web 3.0 en tant que service (PaaS) prise en charge par la plateforme d'edge computing cybersécurisée de Veea, qui prévoit un réseau d'infrastructure physique décentralisé (DePIN) avec un environnement de développement logiciel virtualisé pour les communautés de développeurs afin de développer des applications autour de la blockchain et de l'IA contextuelle.

Cette plateforme futuriste devant être déployée, avec jusqu'à 2,8 milliards de dollars de financement locatif en 2025 pour Veea Edge Platformtm dans le cadre d'un investissement de 10 milliards de dollars dans l'infrastructure de périphérie, transformera les sources d'énergie durables telles que l'hydroélectricité, l'éolien, la géothermie, les petits réacteurs modulaires (SMR), les carburants alternatifs (hydrogène, ammoniac, menthol, GNL, etc. ) avec stockage sur batterie et réseau virtuel en actifs du monde réel (RWA), avec des informations exploitables et des instruments financiers liquides pouvant être échangés et monétisés sur la bourse mondiale ECEx de DeepGreenX. Les crédits carbone provenant a) d'actifs naturels tels que la capture du carbone terrestre, forestier et marin, et b) de sources commerciales et industrielles telles que le transport, la construction, la chaîne d'approvisionnement, etc., établis avec des mesures, des rapports et des vérifications numériques (« dMRV ») par le biais de la plateforme informatique décentralisée et distribuée de Veea, offrant des capacités IoT très flexibles et rentables qui sont facilement utilisables dans un large éventail d'environnements, seront également échangés sur ECEx.

« L'application en temps réel de l'IA contextuelle avec la plateforme révolutionnaire de Veea au réseau énergétique virtuel de DeepGreenX et à d'autres initiatives telles que les crédits carbone promet de répondre à certains des défis énergétiques les plus pressants du monde », déclare Barclay Knapp, directeur général de DeepGreenX. « Grâce à l'important financement par crédit-bail de l'ordre de plusieurs milliards de dollars engagé par DeepGreenX pour déployer cette infrastructure avec Veea, nous sommes convaincus de pouvoir répondre aux besoins immédiats du secteur de l'énergie dans de nombreuses régions. »

« Nous sommes ravis de diriger la mise en oeuvre d'une plateforme hyperconvergée basée sur l'IA à l'échelle mondiale pour un modèle commercial de pointe très innovant basé sur l'utilisation pour le modèle "datafication-to-monetization" des RWA et données massives basés sur l'énergie qui a été développé par DeepGreenX », déclare Allen Salmasi, cofondateur et directeur général de Veea. « La notion de réseau énergétique virtuel mondial géré par un réseau terrestre et satellitaire soutenu par une plateforme basée sur l'IA est vraiment révolutionnaire, car elle peut en fin de compte assurer une production et une distribution d'énergie basées sur le marché avec une adéquation en temps réel de l'offre et de la demande partout dans le monde. »

Les intergiciels complets de Veea offrent une forme de système d'exploitation (OS) pour une plateforme Web 3.0 de nouvelle génération décentralisée et distribuée qui prend en charge l'apprentissage fédéré pour l'inférence et l'entraînement des modèles d'IA contextuelle à la périphérie. Veea Edge AI OS s'appuie sur des technologies de pointe, des solutions réseau et des partenariats stratégiques avec des entreprises de premier plan, notamment Sway.ai, Builder.ai, New Native, SUI Foundation, Nvidia, Qualcomm Inc., Honeywell Tridium, Viasat, Starlink et un certain nombre d'opérateurs de réseaux 5G. Les capacités combinées de la blockchain, du Multiaccess Edge Computing (MEC) 5G, d'Edge AI OS et du cadre de gestion de l'énergie Honeywell Tridium Niagara, facilitées par un GPU-as-a-Service géré dans le cloud très efficace sur une infrastructure décentralisée pour la gestion du réseau virtuel basée sur l'IA, redéfinissent la façon dont les entreprises et les gouvernements relèvent leurs défis les plus critiques en matière de production et de distribution d'énergie.

L'architecture d'Edge AI OS de Veea est conçue pour prendre en charge une large gamme de produits de périphérie de multiples fournisseurs d'équipements, ce qui garantit une polyvalence et une adaptabilité facilitant les innovations révolutionnaires basées sur l'IA pour l'industrie de l'énergie ainsi que les applications pour un ensemble diversifié d'industries avec des cas d'utilisation commerciale tels que le commerce de l'énergie de pair-à-pair dans les réseaux énergétiques décentralisés sur la bourse mondiale ECEx, l'amélioration du suivi des stocks, la prévision de la demande pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'utilisation des données sensorielles pour la maintenance prédictive, ou la tarification à l'heure du jour pour les stations de recharge de véhicules électriques ou l'utilisation d'appareils électroménagers.

Fondée en 2020 et basée à Séoul, DeepGreenX Group Inc. est une entreprise de transformation numérique et d'énergie verte qui fournit des solutions d'IA et de financiarisation pour les initiatives durables et les actifs du monde réel. Présente dans 20 villes sur quatre continents, dont l'Europe et l'Asie, DeepGreenX utilise une technologie d'IA propriétaire et un modèle PaaS pour identifier les actifs liés à l'énergie verte et convertir numériquement ces actifs pour permettre aux entreprises du monde entier de les monétiser sur des plateformes de commerce numérique mondiales. Pour plus d'informations sur DeepGreenX, rendez-vous sur : www.DeepGreenX.com.

Veea® simplifie et sécurise la vie et le travail en périphérie. Veea a unifié l'informatique multilocataire, les communications multiprotocoles à accès multiples, le stockage en périphérie et les solutions de cybersécurité grâce à des produits entièrement intégrés gérés dans le cloud et en périphérie. Le produit pionnier Multiaccess Edge Computing (MEC) de Veea, développé à partir de zéro dans un format compact, rassemble les fonctionnalités généralement prévues par toute combinaison de serveurs, de dispositifs de stockage en réseau (NAS), de routeurs, de pare-feu, de points d'accès Wi-Fi (AP), de passerelles IoT, d'accès sans fil 4G ou 5G, et de Cloud Computing (CC) au moyen de plusieurs matériels, logiciels et systèmes intégrés et maintenus par des professionnels de l'IT/OT. Par rapport à ces solutions, Veea Edge Platform offre une grande réactivité des applications, renforce la cybersécurité, la confidentialité des données et la prise en compte du contexte, et réduit les coûts de transport des données ainsi que le coût total de possession, tout en permettant une installation, des opérations, une surveillance et une maintenance aisées des réseaux de périphérie. Au coeur des produits VeeaHub réside un serveur Linux doté d'un environnement logiciel virtualisé complet pour les applications basées sur le cloud qui s'exécutent dans des conteneurs DockerTM sécurisés, avec un haut degré d'isolation des données utilisateur et des applications, la mise en réseau définie par logiciel (SDN), la virtualisation des fonctions réseau (NFV) et la cybersécurité, offrant un réseau hyperconvergé sur un réseau maillé de connectivité et d'informatique. Cette solution clé en main entièrement intégrée offre une gestion cloud de bout en bout des appareils, des applications et des services avec Zero Trust Network Access (ZTNA) et, en option, une offre plug-and-play hautement simplifiée de Secure Access Service Edge (SASE) basée sur la 5G. Veea Edge Platform permet d'établir des connexions directes entre les réseaux longue distance à fibre optique, cellulaires et satellitaires et les réseaux locaux créés par un cluster maillé VeeaHub sur des appareils Wi-Fi et IoT gérés par un réseau de type cellulaire : une capacité unique et brevetée appelée découpage du réseau. Veea Developer Portal et ses outils de développement permettent de développer rapidement des applications de périphérie, en option avec Edge AI. Veea a mis en oeuvre une gamme de solutions rentables pour les offres B2B et B2B2C par l'intermédiaire de fournisseurs de services, de partenaires de distribution, d'intégrateurs de systèmes, de partenaires d'entreprise et d'organismes gouvernementaux pour le commerce de détail intelligent, la construction intelligente, la logistique et les entrepôts intelligents, les fermes et serres intelligentes, les bâtiments intelligents, les écoles intelligentes, les hôpitaux intelligents, les musées intelligents et les villes numériques. Veea, fondée en 2014 et basée à New York, possède une riche histoire d'innovations majeures dans le développement de réseaux avancés, de technologies sans fil et informatiques, ainsi que plus de 103 brevets accordés et 33 brevets en attente dans des aspects clés des technologies hyperconvergées d'informatique de pointe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veea.com et suivez-nous sur X et LinkedIn.

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « croire », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », « stratégie », « avenir », « opportunité », « planifier », « peut », « devrait », « sera », « serait », « pourrait », « continuera », « entraînera probablement » et expressions similaires.

Les exemples de déclarations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les futurs déploiements technologiques, partenariats et dates de démarrage prévues de la société. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans ce communiqué de presse, et sur les attentes actuelles de la direction de Veea, et ne constituent pas des prédictions de performances réelles. Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées par un investisseur, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Si l'un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses des parties se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites de ces déclarations prospectives. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent matériellement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Il peut y avoir des risques supplémentaires que Veea connaît actuellement ou que Veea considère actuellement comme non significatifs et qui pourraient également entraîner des résultats réels différents de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Veea n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

