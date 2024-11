La cérémonie de remise des prix « We the Peoples » 2024 de la Fondation des Nations Unies rend hommage aux dirigeants mondiaux





Rt. L'honorable Dame Jacinda Ardern, ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, reconnue comme championne du changement mondial

NEW YORK, 21 novembre 2024 /CNW/ - Les prix We the Peoples Global Leadership de la Fondation des Nations Unies ont été annoncés aujourd'hui à New York, en reconnaissance de sept lauréats extraordinaires qui ont eu une incidence démesurée sur la scène mondiale.

Les lauréats de 2024 sont : Rt. L'honorable Dame Jacinda Ardern, ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande; TIME, accepté par Jessica Sibley, directrice générale; Amanda Gorman, poète et militante; Angélique Kidjo, lauréate d'un Grammy et ambassadrice itinérante de l'UNICEF; Louise Mabulo, fondatrice du projet Cacao; et les premiers intervenants d'urgence des Nations Unies, accepté par les membres de l'équipe de l'Évaluation et coordination des catastrophes des Nations Unies (UNDAC) et du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG).

« En cette période de grandes conséquences et de grands changements dans notre monde, nous nous réunissons pour reconnaître les leaders exceptionnels qui, dans leurs communautés et sur la scène mondiale, ont fait preuve d'une imagination, d'un courage et d'une détermination uniques, » a déclaré Elizabeth Cousens, présidente et chef de la direction de la Fondation des Nations Unies. « Ces lauréats nous montrent que le leadership prend de nombreuses formes, du service humanitaire à l'activisme communautaire en passant par l'art, le journalisme et l'art politique aux plus hauts niveaux. Ils montrent que le progrès est le plus possible lorsque nous unissons nos forces pour une cause commune. »

Lors de la remise des prix We the Peoples, nommés en l'honneur des mots d'ouverture puissants de la Charte des Nations Unies, les lauréats de cette année ont reçu des éloges pour leur intégrité, leur résilience et leur courage, ainsi que pour leur engagement inébranlable à bâtir un monde plus sûr, plus juste et meilleur.

Champion du changement mondial

Rt. L'honorable Dame Jacinda Ardern , ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande

En reconnaissance de son leadership avant-gardiste et empathique, de son engagement à défendre les droits des femmes, à lutter contre les changements climatiques et à promouvoir l'unité et la paix. Elizabeth Cousens, présidente et chef de la direction de la Fondation des Nations Unies, a remis le prix de renom.

Objectif 17 Prix de l'innovation en partenariat

TIME

En reconnaissance de l'engagement de TIME à l'égard de l'intégrité journalistique depuis plus d'un siècle, qui s'est forgé une réputation dans le monde entier en tant que source constante et inébranlable de vérité, de débat et de pensée critique. Hans Vestberg, président et chef de la direction de Verizon et membre du conseil d'administration de la Fondation des Nations Unies, a remis le prix, qui a été accepté par Jessica Sibley , directrice générale de TIME.

Prix Unite our Strength

Amanda Gorman , poète et activiste

En reconnaissance de son plaidoyer en faveur de l'éducation et de l'équité, et de sa capacité inégalée à faire changer les gens grâce au pouvoir de ses paroles. Amina J. Mohammed, secrétaire général adjoint des Nations Unies, a remis le prix inaugural.

Prix Vanguard des ODD

Angélique Kidjo, auteure-compositrice-interprète lauréate d'un prix Grammy et ambassadrice itinérante internationale de l'UNICEFEen reconnaissance de sa défense des droits des enfants à l'échelle mondiale, de son soutien intrépide et inébranlable aux filles et aux jeunes femmes partout en Afrique, et de son engagement à utiliser sa plateforme et sa voix pour le bien. Inés Yábar, responsable du programme Next Generation Fellows de la Fondation des Nations Unies, a remis le prix.

Louise Mabulo, fondatrice du projet Cacao

En reconnaissance de son plaidoyer et de son soutien percutants envers les collectivités vulnérables touchées par les changements climatiques aux Philippines et au-delà grâce à des pratiques agricoles durables et résilientes. Marc-André Blanchard , vice-président exécutif et chef de la direction de la CDPQ Global et chef mondial du développement durable de la CDPQ, et coprésident du conseil d'administration de la Fondation des Nations Unies, a présenté le prix.

Chaque année, la Fondation des Nations Unies rend hommage à la compassion, au courage et à la détermination des travailleurs de première ligne des Nations Unies en leur décernant le Prix des héros de l'ONU. L'honneur de cette année a été décerné aux premiers intervenants d'urgence des Nations Unies.

En reconnaissance de leur travail courageux et altruiste pour sauver les autres en cas de catastrophe, le prix Héros des Nations Unies a été remis aux membres de l'équipe du système d'évaluation et de coordination des Nations Unies pour les victimes de catastrophes (UNDAC) et du Groupe consultatif international sur la recherche et le sauvetage (INSARAG). La baronne Valerie Amos , maîtrise de l'Université d'Oxford et membre du conseil d'administration de la Fondation des Nations Unies, a remis le prix.

La cérémonie de remise des prix We the Peoples 2024 a eu lieu au Gotham Hall de New York. Des photos, des remarques, des transcriptions et des vidéos seront disponibles sur une base continue dans le dossier de presse de la Fondation des Nations Unies après l'événement.

À propos de la Fondation des Nations Unies

Depuis plus de 25 ans, la Fondation des Nations Unies a créé de nouvelles innovations et de nouveaux partenariats pour soutenir les Nations Unies et aider à résoudre des problèmes mondiaux à grande échelle. En tant qu'organisme de bienfaisance indépendant, la Fondation a été créée pour travailler en étroite collaboration avec les Nations Unies afin de relever les plus grands défis de l'humanité et de stimuler le progrès mondial. Pour en savoir plus, visitez www.unfoundation.org

