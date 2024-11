Mérite municipal 2024 : dix lauréates et lauréats récompensés pour leur engagement exceptionnel dans leur communauté





QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Ce soir, lors d'une cérémonie de reconnaissance, les dix lauréates et lauréats du Mérite municipal 2024 ont reçu les grands honneurs pour des projets exceptionnels ou le dévouement hors du commun dont ils ont fait preuve, au bénéfice de leur collectivité.

Ces prix sont l'occasion de démontrer le dynamisme du milieu municipal et de souligner les bons coups contribuant à améliorer la qualité de vie des communautés.

Entre autres catégories, mentionnons le prix Coup de coeur; du 8 au 18 novembre, par le biais d'un vote en ligne, le public était invité à choisir, parmi 27 projets, personnes et organisations finalistes, lequel serait la grande gagnante ou le grand gagnant.

Voici les lauréates et lauréats :

Femmes, vie et démocratie municipales

Table de concertation de Laval en condition féminine, Laval

Relève municipale

24 999 habitants et moins : Anick Fredette , Cookshire - Eaton

, - 25 000 habitants et plus : Raphaële Dufour Raymond , Mirabel

Implication bénévole municipale

24 999 habitants et moins : Stéphanie Sénéchal, Sainte-Hélène-de- Kamouraska

25 000 habitants et plus : Frédéric Gagnon, Sept-Îles

Municipalité et développement durable

24 999 habitants et moins : L'Anse-Saint-Jean, pour le Plan d'adaptation aux changements climatiques

25 000 habitants et plus : Montréal, pour la Feuille de route montréalaise en économie circulaire 2024-2030

Aménagement du territoire et urbanisme

24 999 habitants et moins : Lavaltrie , pour la Place du 350 e

, pour la Place du 350 25 000 habitants et plus : L'Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie (Ville de Montréal), pour le parc Rosemont et son boisé urbain

Prix Coup de coeur du public

Frédéric Gagnon, Sept-Îles

Rappelons que les prix du Mérite municipal sont décernés tous les deux ans. Ils permettent de souligner l'apport important de personnes, de groupes, d'organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière des projets mobilisateurs ou novateurs, sources d'inspiration pour tout le Québec.

Citations :

« Les municipalités et leurs acteurs posent quotidiennement des gestes indispensables pour stimuler le développement de leur communauté. Pour moi, le Mérite municipal est une occasion toute spéciale pour souligner leur contribution. Je tiens à féliciter les finalistes de 2024, et particulièrement les lauréates et lauréats! Leurs candidatures ont su se démarquer grâce à des actions ou à des projets novateurs, qui contribuent à l'amélioration des milieux de vie. Je suis convaincue que l'engagement des personnes et organisations récompensées sera contagieux et permettra à d'autres initiatives inspirantes de voir le jour partout au Québec! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« C'est en unissant les idées et les efforts de personnes de différents horizons que nous pouvons développer nos municipalités et les rendre plus prospères. Les finalistes se sont tous démarqués de manière exceptionnelle, que ce soit en contribuant à la croissance économique ou à l'attractivité d'une région, ou encore en proposant des services. Félicitations! »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Au total, 27 finalistes ont été retenus pour les 5 catégories.

Près de 5 000 votes ont été enregistrés pour déterminer le prix Coup de coeur du public.

Depuis 1990, près de 170 lauréates et lauréats ont été récompensés dans le cadre du Mérite municipal.

