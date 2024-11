Andersen étend ses activités internationales d'évaluation dans 10 pays d'Asie-Pacifique





Andersen, le prestataire de services professionnel, pluridisciplinaire, indépendant et à la croissance la plus rapide au monde, continue d'étendre ses activités internationales d'évaluation et renforce ses liens dans l'Asie Pacifique en ajoutant de nouveaux cabinets partenaires en Australie, en Chine, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande et au Vietnam. Suite à l'expansion de la société en Europe, en Amérique Latine et en Afrique plus tôt cette année, Andersen possède désormais des capacités d'évaluation dans plus de 50 pays dans le monde entier.

L'équipe mondiale de valuation d'Andersen collabore avec des entreprises, des fonds, des individus fortunés et des gestionnaires de patrimoine pour offrir des évaluations d'entreprises, d'actifs corporels et incorporels et de titres complexes pour des motifs fiscaux, financiers, d'information financière et de transaction. La clientèle d'Andersen représente un éventail important d'industries ayant divers besoins en matière d'évaluation, dans le monde entier.

« Au cours de l'année écoulée, nous avons ajouté de façon stratégique des groupes de valuation et la région Asie Pacifique contient des opportunités formidables de croissance et d'innovation », a déclaré Mark L. Vorsatz, président mondial et PDG d'Andersen. « Ces nouveaux ajouts de cabinets sont le signe de notre engagement continu pour fournir aux clients un accès à des solutions intégrées sur une plateforme mondiale inégalée. »

Australis Asset Advisory Group (Australie) ? Australis Asset Advisory Group travaille de façon étroite avec d'importantes entreprises et administrations australiennes afin de fournir des services complets dans la présentation des états financiers, la gestion des actifs stratégiques, les conseils en évaluation stratégique et les évaluations d'assurance.

AVISTA Group (Chine) ? AVISTA Group, un cabinet conseil professionnel chinois, travaille avec ses clients dans diverses industries afin de fournir des services en conseil d'évaluation, en gestion des risques, en risques environnementaux, sociaux et de gouvernance et en conseil immobilier.

KJPP FAST & Partners (Indonésie) ? KJPP FAST & Partners fournit des services d'évaluation pour l'immobilier et les entreprises dans tous les secteurs, en se spécialisant dans les fusions-acquisitions, les co-entreprises, les assurances, la finance, les collatéraux, les ventes et les achats et les cotations en bourse.

Irhamy Valuers International (Malaisie) ? Fondé en 1999, Irhamy Valuers International fournit des services d'évaluation personnalisés, y compris des estimations d'entreprises et d'actifs incorporels pour des clients nationaux et internationaux ayant besoin d'aide en matière de fusions et d'acquisitions, de conformité fiscale, de faillite, de résolution de litiges et de différends et pour la planification stratégique.

Aviso Valuation & Advisory (Philippines) ? Aviso Valuation & Advisory est l'un des cabinets immobiliers et de conseils commerciaux leaders des Philippines, spécialisé dans les services d'évaluation et les conseils pour diverses industries y compris l'immobilier, les industries de transformation, le tourisme, les transports et les infrastructures.

Lim and Young (Singapour) ? Lim & Young Appraisal est un cabinet d'évaluation basé à Singapour qui fournit des services d'évaluation pour les informations financières, présentation de la VNI des fonds, les transactions et les procédures judiciaires de Singapour.

Forest Accounting Corporation (Corée du Sud) ? Forest Accounting Corporation travaille en étroite collaboration avec des clients dans divers secteurs, y compris les médias et les télécommunications, la technologie, les divertissements, les industries de transformation, la consommation et le commerce électronique, les soins de santé et les services financiers.

Diwan Financial Advisory Services (Taïwan) ? Basé à Taipei, Diwan Financial Advisory Services propose des solutions personnalisées y compris pour les fusions-acquisitions, les conseils commerciaux, les audits financiers et fiscaux, la levée de fonds et les services de valuation.

15 Business Advisory (Thaïlande) ? Actif en Thaïlande et au niveau international, 15 Business Advisory fournit depuis plus de 20 ans des services en conseil financier, y compris des évaluations d'actifs, des évaluations d'entreprise, des conseils en immobilier, à des clients nationaux et internationaux.

VietTin Valuation (Vietnam) ? VietTin Valuation propose des services complets d'évaluation, y compris des évaluations d'actif, des estimations d'entreprises et des analyses d'investissement, au gré des divers besoins des clients dans différents secteurs.

« Alors que les besoins en évaluation deviennent plus complexes, l'arrivée de ces groupes étoffe l'éventail de nos capacités à l'échelle mondiale », déclare Sid Luckenbach, directeur général du cabinet d'évaluation mondiale d'Andersen. « Nos professionnels de l'évaluation partagent une passion pour une gestion de qualité et utilisent leurs connaissances des marchés pour fournir des solutions intégrées aux clients. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 18 000 collaborateurs dans le monde entier et est présente sur plus de 500 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et collaborateurs.

