Almaviva et OverIT s'associent sur la transformation digitale de Field Service dans le secteur de l'infrastructure et du transport





Les deux organisations consolident leur collaboration en établissant un partenariat technologique qui fournit des solutions logicielles innovantes de gestion des services sur le terrain

La plateforme NextGen d'OverIT, conçue et perfectionnée pour la gestion optimisée de la main-d'oeuvre sur le terrain et des processus de maintenance des actifs, s'intègre désormais à la plateforme MOOVA conçue par Almaviva pour une mobilité intégrée, modulaire et transparente dans la gestion des services sur le terrain.

MILAN, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Almaviva, groupe italien leader en matière d'innovation numérique, et OverIT, pionnier des solutions logicielles pour la gestion des services sur le terrain, ont scellé un accord visant à favoriser la transformation numérique des organisations coordonnant les techniciens, les ingénieurs et les opérateurs mobiles, dans le but de gérer les actifs linéaires et les opérations « critiques » sur le terrain.

Cette synergie vise donc à répondre aux besoins des clients dans plusieurs secteurs verticaux de la mobilité, tant au niveau national qu'international. Ensemble, les deux réalités peuvent s'appuyer sur les solutions et l'expertise déjà acquises dans le domaine de l'optimisation de la main-d'oeuvre et de la gestion de la maintenance des actifs, pour un acteur clé du paysage des transports en Italie.

Au coeur de l'accord se trouve la plateforme MOOVA développée par Almaviva pour une mobilité intégrée, modulaire et transparente, capable d'interconnecter de multiples modes de transport dans un cadre technologique unique et très avancé. Ce partenariat favorise l'intégration des produits et solutions de MOOVA à la plateforme NextGen d'OverIT, afin d'aborder des domaines clés tels que la gestion et l'optimisation des ressources, les actifs, le transport et la collecte des déchets. Cette intégration fournira des solutions de bout en bout pour une gestion efficace des services sur le terrain.

« Les solutions technologiques proposées par Almaviva et OverIT reflètent leur excellence dans leurs domaines respectifs. Il ne s'agit pas seulement de transformation numérique, car de nombreuses organisations sont confrontées à la complexité quotidienne de la gestion des opérations « critiques » sur leurs actifs de terrain. Ce partenariat stratégique devrait générer une augmentation immédiate de la valeur pour les clients », a commenté Paolo Bergamo, PDG et président d'OverIT.

« Ce partenariat est pour nous l'occasion idéale de répondre aux besoins de nos clients, tant au niveau national que mondial, tout en garantissant l'efficacité opérationnelle, en réduisant les perturbations et en optimisant la maintenance des actifs dans le cadre de toutes leurs activités. Notre objectif vise à guider les organisations sur la voie de la transformation numérique, en les rapprochant des nouveaux paradigmes de la mobilité et des dernières technologies, dans le but d'offrir une expérience utilisateur ultime grâce à des services de pointe », déclare Smeraldo Fiorentini, Directeur général du transport et de la logistique chez Almaviva.

Les données informatiques jouent un rôle crucial dans l'ère numérique actuelle et constituent le coeur même des nouvelles technologies. Chaque jour, le personnel de terrain opérant dans le monde de l'infrastructure et du transport a pour mission de fournir des services de premier ordre afin d'assurer une logistique fluide, qu'il s'agisse de la mobilité des personnes ou de l'expédition de marchandises. La collecte, l'organisation et la gestion agiles et intégrées des données, qui sont ensuite converties en informations précieuses, sont essentielles pour permettre aux gestionnaires de prendre des décisions en temps utile, de concevoir des stratégies efficaces pour améliorer l'efficacité opérationnelle des actifs et de répondre aux défis d'un marché en évolution rapide.

C'est l'approche qu'Almaviva et OverIT ont adoptée conjointement pour conduire les organisations tout au long de leur parcours de transformation numérique, en les familiarisant avec les nouveaux paradigmes de la mobilité et des technologies émergentes pour fournir des services toujours plus avancés à nos communautés, tout en garantissant une forte réduction des perturbations et des temps d'arrêt, ainsi qu'une gestion efficace des actifs existants.

OverIT, soutenue par Bain Capital et NB Renaissance, est une société multinationale qui possède plus de 20 ans d'expérience internationale et intersectorielle dans le domaine des logiciels de gestion des services sur site. L'entreprise est reconnue par les principales organisations mondiales de conseil comme un fournisseur de premier plan pour les industries FSM et AR, en raison de son offre de produits et de son expertise sectorielle approfondie. OverIT compte plus de 300 clients dans plus de 30 pays.

Almaviva, un groupe italien d'innovation numérique, soutient les processus de croissance du pays en relevant les défis auxquels les entreprises doivent faire face pour rester compétitives à l'ère numérique, en innovant ses propres modèles d'entreprise, son organisation, sa culture d'entreprise et ses technologies de l'information et de la communication (TIC). Grâce à une solide expertise made in Italy, Almaviva a construit un réseau mondial composé de 30 sociétés et de 79 bureaux en Italie et à l'étranger, avec une présence significative dans la région LATAM (Brésil, Colombie, République dominicaine), ainsi qu'aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, en Finlande, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Égypte et en Tunisie. Pour plus d'informations, consultez le site www.almaviva.it

