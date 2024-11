Aptar Digital Health s'associe avec l'Université de Genève pour faire avancer la recherche sur la migraine





Aptar Digital Health, leader mondial des solutions de santé numérique, des appareils connectés, des services de données et d'étude, a annoncé aujourd'hui avoir formé un partenariat avec le Quality of Life (QoL) technologies lab de l'Université de Genève (Suisse), pour faire progresser la recherche scientifique sur la migraine. Les deux entités mèneront une étude innovante visant à approfondir la compréhension globale de la migraine et à améliorer la vie des personnes touchées par cette maladie. Le principal objectif consiste à étudier les relations potentielles entre la migraine et les biomarqueurs numériques de la vie quotidienne, en se concentrant sur la manière dont les facteurs liés au mode de vie peuvent influencer l'apparition et la gravité de la migraine. Les données liées à la migraine seront collectées via l'application mobile Migraine Buddy® d'Aptar Digital Health, l'une des plus grandes communautés en ligne d'autonomisation des personnes souffrant de migraines.

La migraine est un trouble neurologique complexe caractérisé par des épisodes récurrents de maux de tête invalidants et des symptômes associés. Touchant environ 12% de la population, c'est l'un des troubles neurologiques les plus courants1. L'impact de la migraine sur la vie des personnes affectées peut être important : elle implique une réduction significative de la qualité de vie globale, une augmentation de l'absentéisme au travail ou à l'école et un risque accru de dépression et d'anxiété. Les mécanismes biologiques sous-jacents de la migraine ne sont pas encore entièrement compris, mais il existe des preuves que des comportements répétitifs dans la vie quotidienne peuvent jouer un rôle dans le déclenchement des crises et influencer leur gravité2.

L'étude aura une durée d'une année au cours de laquelle les participants recrutés surveilleront des paramètres vitaux tels que leur fréquence cardiaque, leurs habitudes de sommeil et leurs activités quotidiennes, notamment la marche et le sport. Ils seront également invités à répondre tous les trois mois à des enquêtes spécifiques sur leur qualité de vie et sur la migraine, à titre de suivi de leur état général.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'Université de Genève dans le cadre de cette étude de recherche sur la migraine. Cette collaboration reflète notre détermination à intégrer des solutions de santé numérique innovantes pour mieux connaître et mieux gérer les maladies chroniques comme la migraine », a déclaré Alexandre Urani, responsable Développement de produits cliniques chez Aptar Digital Health. « Nous sommes enthousiasmés par les perspectives potentielles que cette étude apportera et par l'impact positif qu'elle pourrait avoir sur les personnes souffrant de migraine. »

Migraine Buddy® , qui compte une communauté de 3,7 millions d'utilisateurs dans 132 pays, contribue à la sensibilisation à la migraine et à la recherche scientifique en identifiant des populations ciblées de patients pour les impliquer dans des études cliniques et des recherches universitaires. Pour la recherche sur la migraine, cette collaboration représente une opportunité de générer des informations précieuses qui pourraient conduire à une meilleure connaissance et à de meilleures options de traitement pour les personnes souffrant de migraine dans le monde entier.

À propos de Migraine Buddy®

Migraine Buddy® est une application mobile de premier plan conçue pour autonomiser les patients souffrant de maux de tête et de migraines grâce à des informations basées sur des données. De conception conviviale et dotée de robustes capacités de suivi, elle a rapidement gagné une popularité qui en fait l'application idéale pour la gestion des maux de tête et des migraines. Migraine Buddy® a suscité un vif intérêt, ce qui a donné lieu à la formation de partenariats avec des spécialistes des maux de tête et des instituts de recherche de premier plan. Migraine Buddy® permet aux utilisateurs de mieux comprendre leurs maux de tête et de mieux communiquer à leur sujet, ce qui favorise des interactions patient-médecin plus efficaces.

À propos d'Aptar Digital Health

La division Digital Health d'Aptar Pharma fait partie d'AptarGroup, Inc., un leader mondial des technologies de dosage, distribution et protection de médicaments et de produits de consommation. Aptar Digital Health crée des solutions de bout en bout pour améliorer chaque jour l'expérience des patients, en s'appuyant sur un écosystème holistique d'interventions numériques. Renforcée par un portefeuille de produits et de solutions de pointe, l'offre d'Aptar Digital Health combine des applications mobiles et Web, des systèmes connectés d'administration de médicaments, des services d'intégration, de formation et d'analyse avancées de données pour autonomiser activement les patients et créer un parcours de traitement positif. Aptar a son siège social à Crystal Lake (Illinois) et compte plus de 13 000 employés dévoués dans 20 pays. Pour plus d'informations, visiter les sites Web www.aptardigitalhealth.com et www.aptar.com.

À propos du Quality of Life technologies lab

Le Quality of Life technologies lab (QoL) est un laboratoire de recherche créé par le professeur Wac à l'Université de Genève (Suisse). Le Laboratoire QoL a pour objectif d'être un organisme universitaire de premier plan reconnu pour ses activités de recherche et son enseignement transdisciplinaires, inspirants et à fort impact, visant à améliorer la qualité de vie des personnes tout au long de leur existence. Pour plus d'informations sur le laboratoire Qol, visiter le site Web https://www.qualityoflifetechnologies.com. Pour plus d'informations sur l'étude, visiter le site Web migraine.unige.ch.

_______________________________ 1 Burch RC, Buse DC, Lipton RB. Migraine: Epidemiology, Burden, and Comorbidity. Neurol Clin., nov. 2019 ;37(4):631-649. doi : 10.1016/j.ncl.2019.06.001. Epub, 27 août 2019. PMID: 31563224. 2 Agbetou M, Adoukonou T. Lifestyle Modifications for Migraine Management. Front Neurol. 18 mars 2022 ;13:719467. doi : 10.3389/fneur.2022.719467. PMID: 35370920; PMCID: PMC8971279.

