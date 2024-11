OpsMill révolutionne l'infrastructure hybride en la transformant en services facilement consommables grâce à Infrahub Enterprise





OpsMill, pionnier de l'automatisation des infrastructures et des réseaux, a annoncé aujourd'hui le lancement de la version entreprise de sa plateforme Infrahub. Infrahub Enterprise propose un support avec un ANS, des intégrations avancées et des performances optimisées, permettant aux clients de tirer parti d'une automatisation mature de l'infrastructure, avec une vitesse accrue et une meilleure assurance qualité. Grâce à Infrahub Enterprise, les équipes informatiques et réseaux peuvent facilement transformer toute infrastructure en services consommables et automatisés, offrant ainsi davantage d'agilité, d'efficacité et de sécurité pour l'entreprise.

De plus, OpsMill a lancé la version 1.0 d'Infrahub Open Source, une plateforme d'automatisation de l'infrastructure puissante et transparente qui constitue la base de l'édition Infrahub Enterprise.

« L'approche open-source a toujours été au coeur de la technologie d'OpsMill. Cependant, Infrahub a été conçu dès le début pour résoudre les défis liés à l'automatisation de l'infrastructure des entreprises. De plus, de nombreuses organisations ont besoin d'un support complet et de fonctionnalités avancées pour déployer des logiciels innovants à grande échelle et transformer efficacement la gestion de leur infrastructure hybride », a déclaré Damien Garros, PDG et cofondateur d'OpsMill. « Nous avons lancé Infrahub Enterprise pour répondre à ces besoins spécifiques, tout en publiant Infrahub Open Source 1.0 afin de continuer à améliorer notre solution pour les organisations qui préfèrent intégrer la technologie de manière autonome », ajoute-t-il.

« Les entreprises font face à des défis de longue date lorsqu'il s'agit d'automatiser leur infrastructure, en raison de la persistance des technologies héritées et de la prolifération des systèmes répartis sur plusieurs nuages, centres de données privés, ainsi que sur des infrastructures locales dans les bureaux, les sites de fabrication et les points de vente », a déclaré Jim Frey, analyste principal en mise en réseau chez Enterprise Strategy Group. « OpsMill a adopté une approche DevOps pour l'infrastructure, visant à résoudre les causes profondes des obstacles à l'automatisation. Aborder l'ensemble du cycle d'automatisation, de la conception au déploiement, est un défi ambitieux, mais de telles solutions sont nécessaires pour faire progresser l'état de l'art », ajoute-t-il.

Infrahub Enterprise : Transformez votre infrastructure en services automatisés

Alors que l'informatique en nuage continue de croître, les entreprises poursuivent leurs investissements substantiels dans des infrastructures et réseaux sur site et hybrides pour soutenir les applications critiques, ainsi que dans leurs succursales, magasins et sites de production. Si l'informatique en nuage a permis une automatisation évolutive et reproductible grâce à des outils tels que Terraform et GitOps, l'infrastructure hybride, en particulier celle des systèmes de calcul, de stockage et de réseau sur site, reste encore largement sous-exploitée.

Les entreprises n'ont pu automatiser l'infrastructure hybride que de manière limitée, se contentant souvent de convertir des processus manuels en scripts. Par ailleurs, une grande partie des définitions de service liées à l'infrastructure ? incluant la logique métier, les exigences techniques, ainsi que leur traduction en données de configuration spécifiques et en ensembles de règles ? demeure stockée dans des documents statiques tels que des PDF. Cette situation empêche la mise en place d'une automatisation véritablement reproductible et orientée vers la conception, limitant ainsi l'efficacité et la flexibilité des systèmes.

Infrahub Enterprise permet une automatisation évolutive et reproductible à l'échelle de l'organisation. Cette plateforme permet aux équipes informatiques et réseau de transformer l'infrastructure hybride en services consommables en unifiant les données d'infrastructure dispersées dans des silos, en libérant les définitions de service des documents et diagrammes statiques, et en éliminant les contraintes des schémas verrouillés par les fournisseurs sur les modèles de données.

Infrahub Enterprise offre le suivant :

Intégrations avancées des contrôles d'accès basés sur les rôles (RBAC)

Base de données Neo4j Enterprise de haute performance

Assistance assurée par un accord de niveau de service (SLA)

Des versions renforcées prêtes pour la production

« Les entreprises recherchent désespérément une méthode plus simple pour automatiser leur infrastructure hybride et bénéficier des avantages commerciaux de l'automatisation du cloud, tels que la vitesse, l'efficacité, la fiabilité et la sécurité accrues. Cependant, la plupart d'entre elles savent qu'elles ne peuvent pas y parvenir seules. Elles manquent des ressources nécessaires pour soutenir le développement et la maintenance des logiciels essentiels à une automatisation complète de l'infrastructure », a déclaré Raphael Maunier, directeur des opérations (COO) et cofondateur d'OpsMill. « Infrahub Enterprise permet à ces entreprises de déployer une automatisation de l'infrastructure révolutionnaire sans avoir à prendre en charge elles-mêmes la mise en oeuvre d'une technologie de pointe », ajoute-t-il.

Infrahub Enterprise illustre pleinement les avantages concrets de l'automatisation

En offrant l'automatisation de l'infrastructure hybride sous forme de service consommable, Infrahub Enterprise répond à une large gamme de cas d'utilisation à travers divers secteurs d'activité. Parmi ces cas d'utilisation, on retrouve :

Ingénierie des plateformes hybrides et multi-cloud : De plus en plus d'entreprises construisent ou rapatrient leur infrastructure dans des centres de données sur site pour des raisons de coûts, de sensibilité des données et d'exigences réglementaires. Par ailleurs, de nombreuses applications reposent sur une architecture hybride, avec de fortes dépendances entre l'infrastructure sur site et en nuage. Avec Infrahub Enterprise, les équipes d'ingénierie des plateformes peuvent désormais créer des catalogues d'automatisation de l'infrastructure en libre-service. Cela permet aux développeurs et aux équipes opérationnelles de déployer une infrastructure de bout en bout intégrant des ressources cloud, de l'interconnexion cloud, des politiques de sécurité, ainsi que des serveurs sur site.

: De plus en plus d'entreprises construisent ou rapatrient leur infrastructure dans des centres de données sur site pour des raisons de coûts, de sensibilité des données et d'exigences réglementaires. Par ailleurs, de nombreuses applications reposent sur une architecture hybride, avec de fortes dépendances entre l'infrastructure sur site et en nuage. Avec Infrahub Enterprise, les équipes d'ingénierie des plateformes peuvent désormais créer des catalogues d'automatisation de l'infrastructure en libre-service. Cela permet aux développeurs et aux équipes opérationnelles de déployer une infrastructure de bout en bout intégrant des ressources cloud, de l'interconnexion cloud, des politiques de sécurité, ainsi que des serveurs sur site. Centres de données GPU pour l'IA : Les institutions financières et d'autres entreprises développent actuellement des centres de données à grande échelle dédiés aux GPU afin d'entraîner leurs modèles d'IA et d'apprentissage machine (ML). Les logiciels d'inventaire réseau traditionnels ne sont pas suffisamment flexibles pour modéliser l'infrastructure Infiniband spécifique à l'IA. Infrahub Enterprise offre des capacités uniques en matière de création de services, de gestion des données, de versioning et d'intégration continue (CI) pour automatiser ces infrastructures à grande échelle et les proposer sous forme d'offres de services. Cela permet aux responsables informatiques de maximiser le retour sur investissement de l'infrastructure des centres de données dédiés à l'IA.

Les institutions financières et d'autres entreprises développent actuellement des centres de données à grande échelle dédiés aux GPU afin d'entraîner leurs modèles d'IA et d'apprentissage machine (ML). Les logiciels d'inventaire réseau traditionnels ne sont pas suffisamment flexibles pour modéliser l'infrastructure Infiniband spécifique à l'IA. Infrahub Enterprise offre des capacités uniques en matière de création de services, de gestion des données, de versioning et d'intégration continue (CI) pour automatiser ces infrastructures à grande échelle et les proposer sous forme d'offres de services. Cela permet aux responsables informatiques de maximiser le retour sur investissement de l'infrastructure des centres de données dédiés à l'IA. Infrastructure en tant que service pour l'optimisation de la localisation des commerces de détail : Les besoins en infrastructure informatique des commerces de détail n'ont cessé de croître, ce qui a considérablement complexifié leur déploiement. À mesure que les entreprises s'étendent, ouvrent de nouveaux magasins ou révisent leur infrastructure pour répondre aux exigences des initiatives de transformation numérique, il devient impératif d'adopter des processus d'automatisation reproductibles pour suivre la cadence de l'activité. Grâce à Infrahub Enterprise, les détaillants peuvent créer des catalogues d'automatisation des services d'infrastructure qui facilitent le déploiement ou la mise à niveau des magasins, tout en prenant en compte des facteurs variés tels que la taille des magasins, les régions ou autres spécificités.

Infrahub Open Source propose une plateforme d'automatisation fluide et économique

La nouvelle version open source d'Infrahub d'OpsMill offre une solution flexible aux organisations qui souhaitent explorer l'automatisation de l'infrastructure par des tests et des expérimentations. Infrahub Open Source intègre toutes les fonctionnalités de la version bêta annoncée en mai dernier, tout en ajoutant de nouvelles capacités, telles que l'authentification unique (SSO) et des intégrations de base pour le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

Infrahub Enterprise et Infrahub Open Source 1.0 sont désormais disponibles. Rendez-vous sur OpsMill.com pour découvrir comment Infrahub peut vous aider à automatiser de manière simple et efficace la gestion de votre infrastructure hybride.

À propos d'OpsMill

OpsMill travaille dans le secteur des plateformes d'automatisation des infrastructures, rassemblant les meilleures pratiques et les caractéristiques des meilleures approches de l'automatisation utilisées par l'industrie au sein d'une plateforme unique, évolutive et extensible, afin que les équipes en charge des infrastructures, du cloud, des réseaux et de la sécurité puissent se concentrer sur l'innovation plutôt que sur l'intégration de plusieurs ensembles d'outils. Infrahub by OpsMill est la première plateforme open source d'automatisation intégrée des infrastructures. OpsMill bénéficie du soutien de Serena Capital, Partech, OVNI Capital, Kima Ventures et Better Angle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur OpsMill.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 novembre 2024 à 17:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :