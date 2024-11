UNE ENTENTE HISTORIQUE ENTRE EXPANSION DIEPPE ET MONTONI : DÉVELOPPEMENT D'UN PARC INDUSTRIEL DURABLE DE 2 M DE PI CA





DIEPPE, NB, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Expansion Dieppe et MONTONI signent une entente de développement de 2 millions de pieds carrés visant l'expansion du Parc industriel de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Cette entente interprovinciale est une première dans les maritimes pour le développeur - pionnier québécois de l'immobilier durable. L'annonce a été faite à l'occasion des célébrations du 50e anniversaire d'Expansion Dieppe.

Le développement, évalué à plus de 125 millions de dollars, générera près de 500 emplois locaux. Il sera conçu pour attirer des entreprises à Dieppe, une ville en pleine expansion - la situation géographique de la municipalité, dans le corridor de commerce de l'Atlantique, en faisant un important pôle stratégique de distribution pour les biens et services.

Une localisation stratégique

La ville de Dieppe possède une position géographique idéale, combinant un réseau de transport de classe mondiale et un environnement économique dynamique. Situé à proximité de l'Aéroport international Roméo-LeBlanc, des autoroutes 2, 11 et 15, ainsi que de trois ports en eau profonde, le Parc industriel de Dieppe offre un accès privilégié aux marchés locaux, nationaux et internationaux.

Ce hub logistique, renforcé par un réseau ferroviaire, facilite la distribution de marchandises à travers le Canada et le nord-est des États-Unis, desservant plus de 70 millions de consommateurs dans des délais de livraison de moins de 24 heures. Le Parc industriel abrite déjà plusieurs grandes entreprises comme JD Irving, Fedex, Purolator, UPS, BMM, Testlabs, Groupe Touchette et Midland Transport.

« Le Parc industriel de Dieppe joue un rôle stratégique en tant que moteur économique, attirant des entreprises de premier plan grâce à son emplacement idéal et à son accès direct aux principaux marchés nord-américains. Ce partenariat avec MONTONI témoigne de la solide relation professionnelle que nous entretenons depuis longtemps avec les gens derrière cette organisation. Cette entente s'inscrit dans notre vision d'une expansion durable qui génère des opportunités locales et renforce le dynamisme économique de notre région. »

- Louis Godbout, directeur général d'Expansion Dieppe

Dieppe : une ville en pleine croissance et une main-d'oeuvre qualifiée

Dieppe se distingue par son environnement économique florissant. En 30 ans, la ville a connu une croissance démographique de près de 300 %, attirant des entreprises de secteurs variés. Elle peut compter sur la présence d'une main-d'oeuvre bilingue. Plus des trois quarts de ses résidents parlent les deux langues officielles, soit le français et l'anglais. La population est jeune, dynamique et qualifiée. Selon les dernières estimations, l'âge moyen des résidents est de 40,8 ans comparativement à 46,1 ans pour la province du Nouveau-Brunswick.

Grâce à sa proximité avec des institutions d'enseignement comme l'Université de Moncton et le Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), la ville bénéficie d'un bassin de talents spécialisés, soutenant ainsi l'expansion des entreprises dans un environnement propice à l'innovation.

Une vision commune pour un avenir durable

Dans le cadre de leurs plus récents plans stratégiques, Expansion Dieppe et la Ville de Dieppe font du développement durable et de la responsabilité sociale des priorités majeures, intégrant ainsi ces valeurs dans toutes leurs pratiques. Le projet de Parc industriel en partenariat avec le Groupe Montoni s'inscrit parfaitement dans cette vision.

Ensemble, Expansion Dieppe et le Groupe Montoni s'engagent dans un développement responsable, visant à réduire l'empreinte écologique des bâtiments tout en optimisant l'utilisation des espaces et en préservant la qualité de vie des citoyens.

« C'est une grande fierté pour nous de concrétiser aujourd'hui notre toute première entente de développement dans les maritimes. Lorsque nous nous implantons dans de nouvelles villes, nous privilégions toujours la collaboration avec les entreprises de constructions et les sous-traitants locaux. C'est la clé du succès selon moi. Expansion Dieppe partage notre ambition pour l'avenir. Ce sont ces valeurs communes qui ont fait de Dieppe un choix naturel. »

- Dario Montoni, président du Groupe Montoni

Une ville où il fait bon vivre

Même si on y retrouve un côté urbain très développé, Dieppe recèle de nombreux parcs et espaces verts, et plus de 75 kilomètres de sentiers et voies cyclables. Les jeunes familles sont toujours plus nombreuses à s'y installer en raison de son environnement stable, sécuritaire et dynamique. Malgré sa croissance phénoménale, Dieppe réussit à conserver l'esprit communautaire qui plaît aux gens qui y vivent.

Les résidents ont accès à des soins de santé de qualité grâce aux nombreuses cliniques médicales ainsi qu'au Centre hospitalier universitaire Dr.-Georges-L.-Dumont et l'Hôpital de Moncton. La présence du Centre des arts et de la culture assure le rayonnement de la vitalité culturelle et artistique de la communauté. Les amateurs de sports sont bien servis avec la présence de deux arénas, dont le centre intergénérationnel UNIplex, un centre aquatique, différents terrains sportifs, des parcs permettant de pratiquer divers sports extérieurs à longueur d'année et de nombreux sentiers et voies cyclables.

« Grâce à notre vocation commerciale et notre économie axée sur le respect de l'environnement, la ville de Dieppe se distingue comme un lieu idéal pour faire des affaires, élever une famille et travailler ! Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat qui va nous permettre de continuer notre développement en suivant les principes de la croissance intelligente afin de réduire notre impact environnemental et améliorer la qualité de vie de nos résidents. »

- Yvon Lapierre, maire de Dieppe

À propos d'Expansion Dieppe

Depuis sa création en 1973 sous le nom de « Parc industriel Dieppe Ltée. », Expansion Dieppe est au coeur du développement économique de la Ville de Dieppe. Forte de 50 ans d'expérience, l'agence est un pilier du soutien aux entreprises locales et de l'attraction de nouveaux investissements dans la région. Grâce à son expertise, elle développe des terrains entièrement viabilisés pour répondre aux besoins des entreprises, tout en offrant un accompagnement sans frais, un accès à des ressources stratégiques et une expertise de pointe. L'organisation aide les entreprises en démarrage à se lancer en affaires et les entreprises en croissance à trouver leur emplacement idéal. L'engagement d'Expansion Dieppe à promouvoir un environnement économique dynamique et à forger des partenariats solides fait d'elle un leader dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick, prêt à propulser Dieppe vers un avenir prospère.

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700?projets représentant plus de?30?millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30?campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 5,2?millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. La complétion de près de 4,5 millions de pi ca de construction BCZ (Bâtiment à carbone zéro) est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

