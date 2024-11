Elemental Machines lance un nouveau produit pour renforcer l'alerte et la surveillance des salles blanches





Elemental Machines, un chef de file de la connectivité de laboratoire et de fabrication basée sur les données, vient de lancer un produit innovant qui renforce la surveillance et la communication dans les espaces de laboratoire partagés, tels que les salles blanches. Cette solution introduit un mode de communication supplémentaire au sein de l'environnement de laboratoire, donnant un contrôle plus granulaire aux personnes travaillant dans un environnement déjà contrôlé.

Ce nouveau produit introduit trois fonctionnalités dans le tableau de bord d'Elemental Machines, spécialement conçu pour les salles blanches : tuiles d'alerte visuelles, tonalités d'alerte audibles et rôle d'utilisateur en mode consultation. Bien qu'elles puissent être utilisées dans n'importe quel laboratoire, ces améliorations sont particulièrement utiles dans les espaces partagés où l'accès aux ordinateurs ou aux téléphones peut être limité. Les laboratoires peuvent désormais ajouter ces fonctions d'alerte aux appareils situés au centre de l'espace, garantissant ainsi que les informations critiques sont toujours accessibles.

Les options d'alerte sonore et visuelle permettent des notifications plus immédiates des problèmes nécessitant une attention au sein du laboratoire. Lorsqu'une alerte est déclenchée, une tuile visuelle clignotante apparaît à l'écran, signalant au personnel qu'une attention immédiate est nécessaire. Si l'alerte n'est pas traitée, un avertissement sonore sera émis.

Le rôle d'utilisateur en mode consultation permet au personnel de surveiller rapidement le tableau de bord sans avoir besoin de se connecter à leurs comptes personnels. Le compte peut rester connecté en permanence, offrant un moyen efficace de rester informé sans apporter de modifications ni compromettre la sécurité.

« Ce lancement de produit représente notre engagement à fournir des solutions adaptées aux défis spécifiques de nos clients », déclare Tim Golnik, vice-président des produits, Elemental Machines. « En créant sans relâche de nouvelles solutions de surveillance qui s'alignent sur ces défis, nous veillons à ce que nos clients disposent des outils dont ils ont besoin pour garder une longueur d'avance dans un écosystème en constante évolution. »

Ces nouvelles fonctionnalités sont accessibles aux laboratoires qui utilisent actuellement le tableau de bord d'Elemental Machines. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter elementalmachines.com.

Elemental Machines' propose une plateforme opérationnelle intelligente qui allie le meilleur de la technologie IoT à des solutions matérielles et logicielles personnalisées pour fournir des informations exploitables aux sociétés des sciences de la vie, aux laboratoires biopharmaceutiques, aux biobanques, aux laboratoires analytiques et aux sites de fabrication. En connectant les mondes physique et numérique, la plateforme simplifie, optimise et augmente les opérations. Les responsables scientifiques, opérationnels et technologiques font confiance à l'écosystème Elemental Machines pour ses informations qui accélèrent l'innovation, prédisent les résultats et passent d'une gestion réactive à une gestion proactive. Avec des solutions évolutives, depuis l'incubation jusqu'à la maturité de l'entreprise, des intégrations personnalisées répondant aux besoins spécifiques de chaque opération et un vaste écosystème de partenaires, Elemental Machines assure l'excellence opérationnelle et la pérennité des processus de laboratoire et de fabrication.

