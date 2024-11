Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'innovation





QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Northvolt en difficulté

« La CAQ n'aura jamais été le parti de l'économie. Nous avons eu deux nouvelles preuves éloquentes du fait que la CAQ ne dit tout simplement pas la vérité aux Québécois. Que ce soit ce matin avec la mise à jour économique et le maquillage du déficit à 11G$ ou lorsque François Legault dit que la situation de Northvolt en Suède n'a pas d'impact sur Northvolt au Québec. La CAQ maquille la vérité! C'est pourquoi le Parti libéral du Québec demande de rendre l'ensemble des informations pertinentes publiques pour tous les Québécois et Québécoises, que la lumière soit faite sur la réelle valeur des 470M$ dans la maison mère et que la CAQ dévoile l'ensemble des prochains jalons menant à un décaissement dans l'aventure Northvolt. Il est plus que temps que la CAQ arrête de jouer à la roulette avec l'argent durement gagné des Québécois! »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'innovation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

21 novembre 2024 à 16:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :