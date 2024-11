Fluence est de retour au MJBizCon et dévoile la neuvième édition annuelle du rapport du Cannabis Business Times sur l'état du marché de l'éclairage pour le cannabis





Fluence, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'éclairage LED à haute efficacité énergétique pour la production commerciale de cannabis, a publié la neuvième édition du rapport annuel State of the Cannabis Lighting Market (État du marché de l'éclairage pour le cannabis), en collaboration avec Cannabis Business Times, une publication visant à accélérer le succès et l'acceptation du marché du cannabis en offrant des informations concrètes et exploitables pour accompagner tous les aspects de l'industrie.

Le rapport de cette année met en avant de nouvelles preuves de l'adoption rapide et constante de la technologie LED par les cultivateurs de cannabis. Les participants à l'enquête ont également exprimé un intérêt croissant pour compléter leurs solutions d'éclairage supérieur par des dispositifs d'éclairage latéral, inter-canopée ou sous-canopée.

« L'adoption des LED est en passe de devenir la norme universelle pour les phases critiques de la culture du cannabis, offrant des rendements supérieurs aux HPS tout en générant moins de chaleur et en consommant moins d'énergie, sans compromettre la qualité des récoltes », a déclaré le Dr David Hawley, scientifique principal chez Fluence. « Pour les cultivateurs, ces avantages ont stimulé un intérêt croissant pour l'ajout d'un éclairage au sein de la canopée, qu'il s'agisse d'un éclairage inter-canopée ou sous-canopée. Les études de Fluence ont démontré que ces solutions, lorsqu'elles sont intégrées de manière complémentaire à l'éclairage supérieur, peuvent améliorer les rendements et la qualité des bourgeons situés dans la partie inférieure de la canopée », ajoute-t-il.

Voici les principales conclusions du rapport :

Soixante-dix-huit pour cent des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont indiqué utiliser des LED pendant la phase végétative, tandis que 77 % les utilisent pour la floraison ; cela représente une augmentation de 61 et 62 points de pourcentage, respectivement, par rapport à la première édition du rapport en 2016.

Soixante-cinq pour cent des cultivateurs commerciaux prévoyant d'ajouter de l'éclairage au cours des 12 prochains mois souhaitent explorer des solutions pour optimiser l'éclairage supérieur, notamment avec des luminaires latéraux, inter-canopée ou sous-canopée. L'intérêt des producteurs pour l'éclairage inter-canopée a augmenté de 10 points de pourcentage par rapport à 2023.

Quarante-deux pour cent des personnes interrogées ont identifié la « qualité des récoltes » comme le critère le plus déterminant dans leur décision d'adopter la technologie LED.

Vingt-trois pour cent des cultivateurs interrogés ont indiqué qu'un spectre contenant 40 à 50 % de rouge constituait la caractéristique spectrale la plus importante pour la phase de floraison.

Ce rapport précède le MJBizCon 2024, où Fluence dévoilera les dernières innovations de ses gammes VYPR, RAPTR, SPYDR et VYNE. L'entreprise organisera également des discussions publiques sur son stand, animées par des chercheurs et cultivateurs de cannabis renommés, tels que Travis Higginbotham, fondateur et PDG de Due Diligence Horticulture, ainsi que Dave Holmes, fondateur et PDG de Clade.9

« Les cultivateurs de cannabis sont des innovateurs dans l'âme. Ils adoptent rapidement les nouvelles technologies et adaptent leur utilisation aux spécificités de leurs installations. Ils collaborent activement, cherchant à apprendre des esprits les plus brillants de l'industrie pour faire progresser leurs pratiques de culture », a déclaré Steve Graves, vice-président senior de Fluence, chargé de la stratégie et du développement commercial, dans sa lettre d'introduction au rapport State of the Cannabis Lighting Market (État du marché de l'éclairage pour le cannabis).

« Nous avons hâte de créer de nouvelles connexions lors du MJBizCon et de démontrer comment notre technologie d'éclairage peut aider les cultivateurs à optimiser la qualité de leurs plantes tout en surpassant leurs objectifs commerciaux », a ajouté M. Graves.

Le Dr Hawley abordera également l'intérêt croissant pour l'éclairage inter-canopée lors de sa session au MJBizCon intitulée Maximizing Cannabis Yield with Intercanopy Lighting: Strategies and Best Practices (Maximiser le rendement du cannabis avec l'éclairage inter-canopée : stratégies et meilleures pratiques). Cette session se tiendra le 5 décembre à 10 h 50 (HNP) dans la salle 1. Venez également rencontrer Fluence sur le salon, au stand n° 43023.

Pour en savoir plus sur le rapport State of the Cannabis Lighting Market de cette année, rendez-vous sur le site web de Fluence ou procurez-vous un exemplaire au stand de Fluence à la MJBizCon.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) conçoit des solutions d'éclairage LED performantes et économes en énergie, adaptées aux cultures commerciales et aux applications de recherche. Acteur majeur sur le marché mondial du cannabis, Fluence s'engage à optimiser la production végétale en fournissant des solutions innovantes aux principaux cultivateurs en serre et en intérieur à travers le monde. Le siège mondial de Fluence est situé à Austin, au Texas, tandis que son siège EMEA se trouve à Eindhoven, aux Pays-Bas. Fluence opère au sein de l'unité commerciale des éclairages agricoles de Signify. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence-led.com.

Méthodologie

L'étude pour le rapport 2024 State of the Cannabis Lighting Market a été menée par le cabinet de recherche indépendant Readex Research, qui a également compilé les données. En août 2024, un questionnaire a été envoyé à l'ensemble des abonnés actifs du Cannabis Business Times aux États-Unis et au Canada. Afin de fournir des informations pertinentes pour les cultivateurs commerciaux de cannabis, l'analyse s'est concentrée sur les 189 répondants possédant ou travaillant actuellement dans une exploitation cultivant du cannabis en intérieur et/ou en serre. Les données ont été affinées pour exclure les exploitations non commerciales. Sauf indication contraire, les résultats de ce rapport concernent uniquement les participants impliqués dans la culture commerciale de cannabis en intérieur et/ou en serre, avec ou sans éclairage d'appoint. La marge d'erreur pour les pourcentages basés sur ces 189 participants est de ±7,1 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 %.

21 novembre 2024 à 15:35

