Un nouveau sondage de Highland Electric Fleets montre que la majorité des parents américains appuieraient les autobus scolaires électriques à l'école de leur enfant

BEVERLY, Massachusetts, 21 novembre 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage mené par Highland Electric Fleets, le principal fournisseur de services d'électrification de parcs de véhicules, a révélé que 65 % des parents américains préféreraient que leur enfant prenne un autobus scolaire électrique plutôt qu'un autobus diesel. L'enquête a recueilli des données auprès de parents américains d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui prennent l'autobus scolaire. À l'heure actuelle, sur plus de 500 000 autobus scolaires aux États-Unis, seulement 2,5 % sont des autobus scolaires électriques engagés, y compris tous ceux qui sont financés, commandés ou livrés, ainsi que ceux qui sont actuellement sur la route.

Les données montrent que le soutien aux autobus scolaires électriques est en grande partie lié aux préoccupations des parents au sujet de la santé de leurs enfants. En fait, 89 % des parents ont classé la qualité de l'air et les déplacements sécuritaires et sains pour se rendre à l'école parmi leurs plus grandes préoccupations, et une forte majorité des parents croient à juste titre que les autobus scolaires électriques sont moins susceptibles de produire des émissions nocives que les autobus diesel.

« Comme le souligne ce sondage, les parents reconnaissent de plus en plus que les autobus scolaires électriques ne sont pas seulement une amélioration du transport, ils sont aussi engagés envers la santé et le bien-être de leurs enfants, a déclaré Sue Gander, directrice de l'Electric School Bus Initiative du World Resources Institute. « En réduisant les émissions nocives et en améliorant la qualité de l'air, ces autobus représentent une étape essentielle vers des déplacements scolaires plus sécuritaires et plus sains et un environnement plus propre pour les générations futures. »

Le sondage a également révélé un manque de compréhension chez les parents au sujet du coût et de la fabrication des autobus scolaires électriques. Les parents qui ont dit préférer les autobus scolaires alimentés aux combustibles fossiles aux autobus électriques (35 % des répondants au sondage) ont classé les préoccupations relatives aux coûts comme le principal facteur. Une proportion importante de 34 % de ces répondants ont indiqué qu'ils changeraient d'idée s'il était démontré que les autobus scolaires électriques permettraient au district scolaire et aux contribuables d'économiser de l'argent.

« Il est extrêmement encourageant de constater que les parents de partout au pays appuient fortement les autobus scolaires électriques. « De plus en plus de familles constatent la corrélation entre les moteurs électriques et un environnement plus propre, plus sécuritaire et plus sain pour les enfants à l'école, a déclaré Duncan McIntyre, fondateur et chef de la direction de Highland Electric Fleets.Highland est fière de s'associer à des districts scolaires partout aux États-Unis pour aider à faire passer les parcs de véhicules du diesel à l'électricité dans les limites du budget. « Notre équipe travaille avec les dirigeants de district du début à la fin sur divers projets d'électrification afin d'offrir un transport plus propre et plus sain à leurs collectivités, y compris celles des régions rurales ou mal desservies du pays. »

Voici d'autres points à retenir du sondage :

Enfants plus heureux: 63 % des parents croient que leur enfant serait plus heureux de se rendre à l'école en autobus scolaire électrique.

63 % des parents croient que leur enfant serait plus heureux de se rendre à l'école en autobus scolaire électrique. Moins de maladies et de maladies respiratoires: 70 % des parents croient que les taux d'asthme chez les enfants qui prennent un autobus scolaire électrique diminueraient.

70 % des parents croient que les taux d'asthme chez les enfants qui prennent un autobus scolaire électrique diminueraient. Une meilleure santé globale: 68 % des parents croient que la santé physique globale de leur enfant s'améliorerait si celui-ci se rendait à l'école en autobus électrique.

68 % des parents croient que la santé physique globale de leur enfant s'améliorerait si celui-ci se rendait à l'école en autobus électrique. Priorité budgétaire: 16 % des parents classent les autobus scolaires électriques au premier rang de leurs dépenses d'infrastructure préférées, par rapport aux installations sportives, aux améliorations des bâtiments, aux augmentations de salaire administratives et aux sorties sur le terrain.

