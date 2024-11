L'UNIQUE PIÈCE DE 10 KG EN OR PUR À 99,99 % - THE DANCE SCREEN (THE SCREAM TOO) DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE VENDUE À PLUS DE 1,5 MILLION DE DOLLARS AUX ENCHÈRES DE LA MAISON HEFFEL





OTTAWA, ON, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne se réjouit que l'unique exemplaire de sa pièce de 10 kg en or pur à 99,99 % 2024 - The Dance Screen (The Scream Too), un superbe hommage à l'oeuvre du célèbre maître sculpteur et chef haïda 7IDANsuu (James Hart), ait trouvé preneur pour la somme de 1 561 250 dollars canadiens (droits d'acheteur compris) au terme d'enchères organisées en direct par la Maison de vente aux enchères Heffel. Ce chef-d'oeuvre rarissime en or pur a été acquis par un enchérisseur anonyme le 20 novembre 2024, à un prix surpassant le record pour une pièce de monnaie vendue aux enchères au Canada, jusqu'alors détenu par la pièce de un kilo en platine pur Summum, aussi produite par la Monnaie royale canadienne.

« Nous sommes ravis de constater l'intérêt des collectionneurs pour cette pièce unique en son genre et ravis de voir le savoir-faire de la Monnaie royale canadienne et le talent du chef haïda 7IDANsuu (James Hart) reconnus par l'acquéreur de cette pièce de 10 kg en or pur aussi rare que magnifique », souligne Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne.

« Ce fut un grand privilège de mettre aux enchères la pièce de 10 kg en or pur The Dance Screen (The Scream Too) », affirme David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Ce chef-d'oeuvre hautement significatif, sculpté par le distingué chef James Hart et reproduit au revers de la pièce, constitue un symbole durable de l'art canadien, incarnant les riches traditions et les récits culturels de la Nation haïda. Nous sommes honorés d'avoir logé cette merveille au coeur d'une remarquable collection, et nous nous réjouissons de voir son legs continuer de susciter l'inspiration. »

Impeccablement ciselée dans 10 kg d'or canadien pur à 99,99 %, la pièce The Dance Screen (The Scream Too) recrée les éléments sculptés dans le paravent en cèdre rouge d'origine par le chef 7IDANsuu. Le motif au revers de la pièce phare de la collection Opulence 2024 rassemble des personnages traditionnels haïdas dont la survie dépend fortement du Saumon : un Chaman, le Castor, le Corbeau, l'Aigle, la Grenouille, l'Épaulard ainsi que Maman Ourse et ses petits. Le Saumon y est aussi représenté dans sa forme humaine et animale le long du pourtour de la pièce. Six fragments iridescents de coquilles d'ormeaux de source responsable sont également incrustés le long du pourtour de la pièce, luisant d'un éclat nacré sous la lumière et rappelant par leur forme les boucliers en cuivre qui étaient autrefois l'étalon de la richesse chez les Haïdas. L'avers de cette pièce imposante est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati. Le portrait du monarque est entouré d'un subtil motif gravé reproduisant une portion de l'oeuvre originale.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada.

En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de cultiver des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca . Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Depuis 1978, la Maison Heffel rassemble des collectionneurs passionnés du monde entier autour d'oeuvres d'art exceptionnelles, à l'occasion de ventes totalisant à ce jour près d'un milliard de dollars. Ses bureaux à Toronto, Vancouver, Montréal, Ottawa et Calgary accueillent l'équipe de spécialistes de l'art la plus expérimentée au Canada, qui offre un service à la clientèle de qualité supérieure aux vendeurs comme aux acheteurs du monde entier.

21 novembre 2024 à 15:32

