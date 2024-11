Beacon lance le premier portefeuille conçu spécialement pour les immigrants au Canada





Beacon, une entreprise qui réinvente les services financiers pour les immigrants au Canada, est fière d'annoncer le lancement de Beacon Money.

Avec une liste d'attente ouverte aujourd'hui et un lancement officiel en janvier 2025, Beacon Money permettra aux immigrants du monde entier d'ouvrir, d'approvisionner et d'utiliser Beacon Money dans l'application Beacon Super avant leur arrivée, puis de répondre à leurs besoins quotidiens en matière de paiement et de dépenses une fois qu'ils vivront au Canada. Les résidents permanents, les étudiants et les détenteurs de permis de travail trouveront leur place au Canada en toute confiance grâce à Beacon Money.

Les personnes qui quittent l'Inde pour aller travailler ou étudier au Canada pourront également associer Beacon Money à Beacon Remit, la première application unique pour les transferts d'argent à partir de l'Inde. Ils pourront ainsi préfinancer leurs frais de subsistance sur Beacon Money ou sur n'importe quel compte bancaire canadien avant de quitter l'Inde. Les étudiants indiens et leurs familles doivent également utiliser Beacon pour payer leurs frais de scolarité et leur CPG. Beacon Money et Beacon Remit fonctionnent de manière fluide pour donner aux immigrants des portefeuilles opérationnels avec des services financiers intégrés pour les dépenses et les paiements quotidiens, des mois avant leur arrivée au Canada.

Beacon Money dans l'application MyBeacon

Propulsé par Digital Commerce Group et Visa, Beacon Money fait avancer la mission de l'entreprise qui consiste à réinventer les services financiers au Canada.

Caractéristiques principales de Beacon Money :

Ouverture de compte aisée : La configuration de Beacon Money est conçue pour répondre aux besoins uniques des immigrants, sans qu'il soit nécessaire de se rendre dans une agence ou de fournir des documents spécifiques au Canada, tels qu'un numéro d'assurance sociale, une carte d'identité canadienne, une adresse locale ou des antécédents en matière de crédit.

Le profil de l'utilisateur est actif et le portefeuille associé est fonctionnel jusqu'à six mois avant l'arrivée, ce qui permet . Idéal pour les besoins financiers quotidiens : Après l'arrivée, Beacon Money répond aux besoins financiers quotidiens, tels que les versements de salaire, le Virement Interac ®, les paiements de factures et une carte Visa (physique et virtuelle) pour les transactions en ligne, en magasin et aux guichets automatiques.

Après l'arrivée, Beacon Money répond aux besoins financiers quotidiens, tels que les versements de salaire, le Virement ®, les paiements de factures et une carte Visa (physique et virtuelle) pour les transactions en ligne, en magasin et aux guichets automatiques. Approvisionnement mondial facile : Beacon Money peut être alimenté dans le monde entier via le réseau SWIFT, Beacon Remit étant spécifiquement disponible pour les utilisateurs indiens.

L'inscription à Beacon Money est un processus simple et entièrement numérique :

Téléchargez l'application MyBeacon. Effectuez votre vérification d'identité en ligne de façon sécuritaire en scannant votre passeport et en prenant un selfie. Téléversez ou numérisez vos documents (p. ex., un visa d'immigration ou un visa d'étudiant) qui montrent votre intention de venir au Canada. En quelques minutes, vous pouvez approvisionner votre portefeuille Beacon Money et commencer à l'utiliser depuis votre pays d'origine. Vous pouvez utiliser le service Virement Interac®, recevoir votre salaire et payer vos factures, ce qui vous permettra de vous installer au Canada avant même votre arrivée. Dès votre arrivée au Canada, vous aurez immédiatement accès à une carte Visa, ce qui vous permettra d'utiliser Beacon Money partout où la carte Visa est acceptée, que ce soit en ligne, hors ligne ou dans les guichets automatiques Beacon est le portefeuille principal idéal pour vos besoins financiers quotidiens, notamment votre carte Visa Beacon, le virement Interac®, le paiement de factures et la réception de salaires.

« Chez Beacon, nous donnons aux immigrants les moyens d'agir. Nous sommes ravis de nous associer à Digital Commerce Group et à Visa pour créer Beacon Money, un portefeuille révolutionnaire qui donne à nos utilisateurs une longueur d'avance avant leur arrivée au Canada et qui est également le portefeuille idéal pour leurs besoins quotidiens après leur arrivée », a déclaré Stuart Szabo, PDG et cofondateur de Beacon.

« Lorsque j'ai immigré ici en 2014, puis en 2021, il était très difficile de transférer de l'argent hors de l'Inde et d'ouvrir un compte bancaire fonctionnel au Canada », a déclaré Aditya Mhatre, cofondateur et directeur des produits et de la technologie de Beacon. « Beacon Money et Beacon Remit résolvent ces problèmes en amont de l'arrivée au Canada, afin que nos utilisateurs puissent s'installer en toute confiance. »

Beacon s'associe à Digital Commerce Group et Visa

« La mission de Digital Commerce est d'offrir des services financiers et de paiement modernes à tous les Canadiens, notamment aux nouveaux arrivants », a déclaré Jeffrey Smith, PDG de Digital Commerce. « Nous pensons que de nouvelles technologies et approches sont nécessaires pour proposer les services financiers dont ils ont besoin. Nous sommes fiers de nous associer à Beacon pour mener à bien sa mission. »

« Digital Commerce est un partenaire idéal pour Beacon, étant donné notre capacité à les soutenir avec des solutions financières et de paiement innovantes. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Beacon pour concrétiser leur vision », a déclaré Pamela Draper, présidente de Digital Commerce Payments.

En utilisant la carte prépayée Visa, les utilisateurs de Beacon peuvent accéder à leurs fonds en ligne, en magasin et aux guichets automatiques partout où Visa est acceptée dans le monde.

« La mission de Visa est de connecter davantage de personnes à l'économie mondiale et de favoriser l'épanouissement de tous partout en étant le meilleur moyen de payer et d'être payé », a déclaré Chris Ferron, vice-président, Enablers, Merchants and Fintechs chez Visa. « L'objectif de Beacon correspond parfaitement à la mission de Visa, et nous sommes fiers de permettre à leurs utilisateurs d'effectuer des paiements rapides, sécurisés et fluides. »

À propos de Beacon

Beacon est une solution financière spécialement conçue pour aider les immigrants au Canada à s'établir facilement et à bâtir leur avenir en toute confiance. Basé à Toronto et à Montréal, Beacon a été créé en 2023 par Stuart Szabo et Aditya Mhatre. L'entreprise a pour mission de simplifier le cheminement vers une nouvelle vie au Canada en fournissant des ressources, des guides et des produits financiers par l'entremise de sa Super App afin de s'assurer que les immigrants disposent de tous les outils nécessaires pour bâtir un avenir le plus radieux possible.

Pour en savoir plus et pour télécharger l'application MyBeacon, visitez www.mybeacon.ca

À propos de Digital Commerce Group

Que vous soyez un fournisseur de services financiers ou un innovateur en fintech, nos produits axés sur la technologie sont conçus pour faire évoluer votre entreprise grâce à des solutions modernes. Dans un monde où les besoins en paiements évoluent, DCGroup est votre partenaire en innovation. Notre plateforme polyvalente et notre technologie de paiement à la fine pointe vous permettent de rester à l'avant-garde, vous donnant les moyens d'offrir les options de paiement les plus récentes.

Fondée en 2007, notre technologie de paiement et bancaire de calibre entreprise surpasse les services financiers traditionnels en termes de rapidité, de transparence et de coûts. Nos clients exploitent nos solutions technologiques avancées pour accéder à des technologies de paiement de pointe, faciliter les transactions instantanées, ajouter de nouvelles sources de revenus et atteindre de nouvelles audiences.

21 novembre 2024 à 15:30

