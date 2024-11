L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons et les entreprises d'économie sociale : solidaires pour la consigne





En route vers 2025 - Phase 2 de la modernisation de la consigne

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la modernisation du système de consigne, l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction s'active à mettre en place les mesures qui faciliteront la participation des entreprises d'économie sociale aux activités du système de consigne.

« Nous travaillons depuis plusieurs mois avec les entreprises d'économie sociale, qui vont s'avérer des partenaires précieux, et nous poursuivons ensemble une foule de pistes de collaboration. Ces organisations constituent un maillon important dans la chaîne de récupération et partagent nos objectifs de réduction des déchets, de valorisation des matières, mais aussi d'insertion sociale » a affirmé Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB.

Au cours de la dernière année, l'AQRCB a entrepris trois chantiers en collaboration avec une trentaine d'entreprises d'économie sociale : l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap, la participation directe au système de consigne et à la gestion des contenants et l'atténuation des effets de la précarité de statut et de l'exclusion sociale. Des rencontres de travail ont eu lieu au cours du premier semestre. Elles ont mené à des pistes concrètes de collaboration afin de favoriser la participation de ces entreprises.

Plusieurs initiatives ont été identifiées et l'AQRCB avec ses partenaires entament la mise en oeuvre de celles-ci, dont :

l'élaboration d'un protocole de recrutement inclusif garantissant un accès équitable à l'emploi pour les personnes en situation de handicap;

la création d'un registre des entreprises d'économie sociale souhaitant opérer des lieux de retour de type Zone Consignaction dans des régions où il n'y aura pas de détaillant permanent;

l'invitation à participer à des appels d'offres pour : a) l'opération des centres de transbordement en sous-traitance, b) le transport des contenants récupérés des lieux de retour Consignaction aux centres de transbordement, et c) le transport des contenants légers et lourds en vrac des centres de transbordement vers les conditionneurs;

la création d'un registre des entreprises d'économie sociale pouvant offrir le service de collecte aux établissements de consommation sur place (ÉCSP) et aux lieux publics;

la mise sur pied de carrefours de lutte contre la précarité de statut et l'exclusion sociale, soit l'installation de lieux de retour distincts qui répondent aux besoins des clientèles cibles.

En outre, l'AQRCB a conclu une entente avec la Coop des Valoristes de Montréal afin qu'elle poursuive la récupération des contenants de boissons consignés; ce faisant, le site devient officiellement un lieu de retour de type carrefour de lutte contre la précarité de statut et l'exclusion sociale.

Avec cinq milliards de contenants assujettis à la consigne à compter du 1er mars 2025, l'AQRCB mettra en place, avec l'aide des détaillants, au moins 1200 lieux de retour. Ce réseau hybride sera composé de points de retour chez les détaillants participants et de lieux de retour Consignaction et Consignaction+, réservés exclusivement à la récupération des contenants de boisson. D'ici 2026, environ 400 lieux de retour Consignaction et Consignaction+ auront pignon sur rue et emploieront quelque 2000 personnes.

Consignaction et l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en oeuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca

