zvoove développe ses capacités de marketing de l'emploi avec l'acquisition d'Online Results, améliorant ainsi le marketing du recrutement grâce à des solutions SaaS innovantes

MUNICH et GOUDA, Pays-Bas, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- zvoove, le leader du marché des logiciels pour les secteurs de l'intérim, de la sécurité privée et du nettoyage, a annoncé l'acquisition de la société de marketing de recrutement basée aux Pays-Bas Online Results. Cette acquisition stratégique renforce la position de zvoove dans le secteur du marketing de l'emploi pour les agences d'intérim en combinant l'expertise d'Online Results en matière de logiciels innovants et de marketing de recrutement pour les agences. Avec cette acquisition, zvoove introduira la plateforme SaaS de pointe d'Online Results, Falcon, dans son écosystème afin d'améliorer l'efficacité du recrutement pour ses agences d'intérim mondiales.

Online Results introduit des fonctionnalités de pointe qui améliorent les solutions de bout en bout de zvoove, en augmentant le nombre de candidats grâce à une intégration transparente avec zvoove Cockpit - powered by RecruitNow. Les clients peuvent choisir entre des services de campagne entièrement gérés ou une expérience en libre-service via la plateforme SaaS Falcon tout-en-un. Les deux options offrent une optimisation automatisée des campagnes et des données exploitables, y compris des indicateurs tels que le coût par candidature et le coût par embauche, ce qui permet aux clients de maximiser leurs investissements dans les médias. Grâce à ces informations, zvoove permet aux agences d'intérim d'améliorer les taux de placement, d'augmenter les recettes et d'optimiser les marges globales. Online Results génère actuellement environ 800 000 candidatures par an grâce à ses campagnes de marketing de recrutement gérées et en libre-service.

« L'acquisition d'Online Results et le développement futur de la plateforme Falcon marquent une étape importante pour zvoove, qui nous rapproche de notre objectif de devenir la plateforme SaaS de bout en bout la plus évolutive et la plus efficace pour le secteur de l'intérim », a déclaré Oliver Muhr, PDG de zvoove. « Grâce à l'approche innovante et fondée sur les données d'Online Results en matière de marketing de recrutement, nous offrirons un avantage concurrentiel exceptionnel à nos milliers de clients zvoove dans le monde entier. »

« Online Results s'est imposé comme un partenaire de confiance en matière de marketing de recrutement pour le secteur néerlandais de l'intérim. Nous sommes ravis de rejoindre zvoove et de développer nos solutions de marketing de recrutement basées sur les données à l'échelle mondiale », a déclaré Tsjibbe Wiersma, PDG d'Online Results. « Ensemble, nous pouvons encore améliorer la portée de notre plateforme et favoriser la réussite de nos clients. »

À propos de zvoove :

zvoove est le premier fournisseur de solutions en nuage pour les secteurs de l'intérim, des services de nettoyage et de la sécurité personnelle. Dans l'écosystème dynamique des agences et des prestataires de services, des talents et des entreprises, zvoove numérise et optimise les processus pour plus d'efficacité et d'avantages concurrentiels. Grâce à une numérisation de bout en bout pour les agences et les prestataires de services, à davantage d'offres d'emploi et de possibilités de carrière pour les talents et à une main-d'oeuvre fiable pour les entreprises, zvoove améliore le monde du travail.

Environ 6 700 clients font confiance à zvoove. Aujourd'hui, ils gèrent plus de 2,5 millions de travailleurs, 17,5 milliards d'euros de masse salariale annuelle et près de 3 millions de demandes par an via leur plateforme. zvoove emploie 660 personnes sur 22 sites à travers l'Europe et l'Amérique latine.

À propos de Online Results :

Online Results est une agence de marketing de recrutement basée aux Pays-Bas qui se concentre sur les agences d'intérim. Online Results associe la création d'un logiciel de marketing de recrutement haut de gamme à des campagnes de marketing de recrutement intelligentes et basées sur les données. En utilisant les données exploitables de l'entonnoir complet, Online Results aide ses clients à réussir et à obtenir une croissance substantielle de leur activité.

