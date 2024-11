MISE À JOUR ÉCONOMIQUE - MEQ INQUIET DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET DE SON IMPACT SUR LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES





MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille avec inquiétude la mise à jour économique déposée aujourd'hui par le ministre des Finances, M. Eric Girard. Bien que la progression du PIB soit plus positive que prévu lors du dernier budget, la progression demeure moins encourageante qu'aux États-Unis et les tensions du marché du travail sont encore vives. Dans le contexte géopolitique actuel, MEQ réitère l'importance de soutenir les entreprises manufacturières qui souhaitent augmenter leur productivité afin de maintenir leur compétitivité.

Moins d'outils pour faire face aux besoins de main-d'oeuvre

Le secteur manufacturier subit encore les impacts de la pénurie de main-d'oeuvre. Rappelons qu'il y a actuellement 13 000 postes vacants dans le secteur manufacturier et que les mesures récemment annoncées pour limiter le nombre d'immigrants permanents et temporaires amplifient les enjeux de recrutement de nombreuses entreprises, particulièrement en région. Avec 27 % des travailleurs âgés de plus de 55 ans, soit une proportion plus importante que la moyenne, le secteur manufacturier fera face à un mur dans les prochaines années.

En ce sens, la révision du crédit d'impôt des travailleurs expérimentés n'aidera vraisemblablement pas à diminuer la pression sur le marché du travail. MEQ souhaite que le gouvernement soit plus attentif aux besoins du secteur et que le prochain budget présente des solutions réelles à cet enjeu majeur pour notre économie.

L'importance de se préparer à des mesures protectionnistes américaines

Dans le cadre de la mise à jour, le gouvernement du Québec réagit à l'imposition par les États-Unis de droits compensateurs et antidumping sur le bois d'oeuvre canadien en soutenant financièrement l'industrie forestière. C'est un pas dans la bonne direction pour ce secteur primordial pour plusieurs régions du Québec.

MEQ souligne cependant l'importance que le gouvernement se prépare à intervenir promptement advenant l'imposition de tarifs douaniers supplémentaires pour les produits entrant aux États-Unis, tel que promis par le président élu, M. Donald Trump. La menace qui plane actuellement inquiète de nombreux manufacturiers quant à leur capacité à continuer de produire à un coût intéressant et exporter vers ce marché.

Citation

«?L'enjeu principal des entreprises manufacturières demeure la compétitivité. Un des éléments essentiels pour faire face à la pression internationale est de soutenir les entreprises qui font face à des enjeux de main-d'oeuvre, compte tenu de leur impact important sur la capacité et les coûts de production. La mise à jour du ministre Girard nous laisse sur notre faim.?»

Mme Julie White, vice-présidente affaires publiques, Manufacturiers et Exportateurs du Québec

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

