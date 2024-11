Yubico annonce Yubico Enrollment Suite pour les utilisateurs de Microsoft, une expérience d'intégration clé en main sans mot de passe





Aujourd'hui Yubico (NASDAQ : YUBICO), le principal fournisseur de clés de sécurité d'authentification de matériel, annonce la disponibilité de Yubico Enrollment Suite pour les utilisateurs de Microsoft, y compris Yubico FIDO Pre-reg et le nouveau YubiEnroll. Ces solutions s'intègrent à Entra ID de Microsoft, ce qui aide les organisations à renforcer leur cyberrésilience et les aide à promouvoir leurs stratégies grâce à un modèle Zero Trust. La Yubico Enrollment Suite permet aux organisations de renforcer les normes de sécurité et de passer au sans mot de passe avec l'authentification multifacteur (MFA) résistante au phishing pour protéger les écosystèmes Microsoft.

Récemment annoncée par Microsoft, la Secure Future Initiative (SFI) vise à fournir des solutions d'authentification robustes et résistantes au phishing basées sur les normes FIDO2 et CBA, en tirant parti des technologies et des efforts des membres de FIDO Alliance, y compris Yubico et Microsoft. Dans le cadre du SFI, Microsoft a également mandaté MFA pour toutes les connexions Microsoft Entra ID, Azure et d'autres portails. Yubico FIDO Pre-reg permettra aux clients de Microsoft de répondre aux exigences du mandat et de fournir aux clients utilisant Microsoft Entra ID un accès à une expérience d'intégration MFA clé en main sans mot de passe en recevant des YubiKeys déjà inscrites pour leur environnement Microsoft.

« Microsoft et Yubico collaborent depuis des années pour faire en sorte que les entreprises du monde entier puissent protéger leurs identités contre des cybermenaces de plus en plus sophistiquées telles que le phishing », déclare Nitika Gupta, Partner Group Product Manager, Microsoft. « Grâce à l'intégration de Yubico Enrollment Suite et du provisionnement FIDO de Microsoft Entra ID, nous donnons à nos clients les moyens de créer des utilisateurs résistants au phishing et de sécuriser pleinement le cycle de vie des employés, de l'intégration à l'authentification et à la récupération des comptes. Nos clients peuvent désormais bénéficier de la sécurité et de la flexibilité dont ils ont besoin pour protéger leurs ressources d'entreprise avec des YubiKeys résistantes au phishing. »

Yubico et Okta ont récemment lancé la première solution du secteur pour fournir des YubiKeys préenregistrées aux utilisateurs Okta avec Yubico FIDO Pre-reg, et introduisent désormais cette fonctionnalité dans le cadre d'une disponibilité limitée en accès anticipé au sein de la Yubico Enrollment Suite pour les clients Microsoft utilisant Microsoft Entra ID. Yubico FIDO Pre-reg gère toute la logistique porte-à-porte de livraison de clés et réduit la charge pour le personnel informatique et les utilisateurs finaux, tandis que la nouvelle application client YubiEnroll permettra également aux organisations et aux partenaires Yubico qui utilisent Microsoft Entra ID d'inscrire facilement YubiKeys au nom des utilisateurs finaux dans leurs locaux.

Yubico FIDO Pre-reg est exclusivement disponible via YubiKey as a Service. Les avantages de Yubico FIDO Pre-reg comprennent :

Avec une résistance au phishing dès le premier jour, les employés deviennent des utilisateurs résistants au phishing tout au long de leur cycle de vie, y compris l'intégration, l'authentification et la récupération de compte.

Donne aux entreprises les moyens d'améliorer la cyberrésilience en inscrivant efficacement l'utilisateur final directement dans la plateforme d'authentification.

Élimine les points critiques où ils pourraient autrement être exposés à une attaque et supprimer la responsabilité des services d'assistance ou des utilisateurs de prendre des décisions de sécurité.

Conçu spécifiquement pour les équipes informatiques et les administrateurs, YubiEnroll simplifie le processus de préparation, de création et d'enregistrement des informations d'identification FIDO directement auprès de votre fournisseur d'identité. Les principales caractéristiques et avantages de YubiEnroll incluent le support pour :

Disponible en tant qu'application pour Windows, YubiEnroll est capable d'inscrire un identifiant FIDO au nom d'un utilisateur, ainsi que de configurer la YubiKey pour une utilisation.

Une gamme de fonctionnalités puissantes, y compris la réinitialisation en usine des clés YubiKeys et Security Key Series, le réglage et la gestion des codes PIN (avec des options pour les changements forcés de code PIN et la longueur minimale du code PIN), ainsi que la configuration de la vérification de l'utilisateur sont proposées.

Tous les facteurs de forme YubiKey et Security Key sont pris en charge, que vous vous connectiez via NFC ou USB. Il suffit de se connecter et de laisser YubiEnroll vous guider tout au long de l'inscription.

« Alors que l'écosystème des cybermenaces continue d'évoluer et de devenir de plus en plus sophistiqué, les utilisateurs et les organisations doivent constamment rester résistants au phishing pour créer une solide défense contre les cyberattaques », déclare Jeff Wallace, vice-président principal des produits chez Yubico. « Toutefois, la résistance au phishing commence et se termine avec l'utilisateur ? et les entreprises doivent se concentrer sur la création d'utilisateurs résistants au phishing dans l'ensemble de l'entreprise. L'intégration de Yubico Enrollment Suite avec Microsoft Entra ID aide les entreprises à atteindre cet objectif en réduisant la charge pesant sur le personnel informatique et les utilisateurs grâce à une authentification moderne qui évolue avec l'utilisateur sur tous les appareils, services et scénarios commerciaux. »

Cliquez ici pour de plus amples renseignements sur Yubico Enrollment Suite ou contactez-nous. Découvrez comment votre entreprise peut tirer parti de toutes les offres de Yubico et de Microsoft en cliquant ici.

À propos de Yubico

Yubico (Nasdaq First North Growth Market Stockholm : YUBICO), l'inventeur de la YubiKey, offre la norme d'excellence en matière d'authentification multifactorielle (MFA) résistante à l'hameçonnage, stoppant net les prises de contrôle de comptes et rendant la connexion sécurisée facile et accessible à tous. Depuis sa création en 2007, l'entreprise a joué un rôle de premier plan dans l'établissement de normes mondiales pour l'accès sécurisé aux ordinateurs, aux appareils mobiles, aux serveurs, aux navigateurs et aux comptes internet. Yubico est le créateur et le principal contributeur des normes d'authentification ouvertes FIDO2, WebAuthn et FIDO Universal 2nd Factor (U2F), et en même temps un pionnier dans la fourniture d'une sécurité d'authentification moderne, basée sur des clés matérielles, à grande échelle, à des clients de plus de 160 pays.

Les solutions de Yubico permettent de se connecter sans mot de passe en utilisant la forme la plus sûre de la technologie des clés d'accès. Les YubiKeys fonctionnent dès le départ dans des centaines d'applications et de services grand public et d'entreprise, offrant une sécurité forte avec une expérience rapide et facile.

Dans le cadre de sa mission visant à rendre Internet plus sûr pour tous, Yubico fait don de YubiKeys à des organisations qui aident les personnes à risque grâce à l'initiative philanthropique Secure it Forward. La société a son siège social à Stockholm et Santa Clara, en Californie. Pour plus d'informations sur Yubico, rendez-vous sur www.yubico.com.

21 novembre 2024 à 15:05

