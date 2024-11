Troisième appel de candidatures destiné aux membres de minorités visibles et ethniques





QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance le troisième appel de candidatures pour la formation en gouvernance des sociétés d'État. Cette initiative permettra à une nouvelle cohorte de 24 administratrices et administrateurs, membres des minorités visibles et ethniques, d'accéder gratuitement à cette formation de 23 heures dispensée par le Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.

S'inscrivant dans le cadre du programme triennal 2022-2025 de bourses et de formation en gouvernance annoncé en mai 2022, cette formation contribue à la mise en oeuvre d'une des recommandations du rapport du Groupe d'action contre le racisme, soit de « garantir la présence d'au moins un membre provenant d'une minorité visible au sein de la majorité des conseils d'administration des sociétés d'État ».

Pour être admissibles, les personnes candidates doivent, entre autres, avoir 36 ans ou plus au 31 décembre 2026 et détenir un diplôme universitaire ou l'équivalent. Les personnes intéressées ont jusqu'au 20 décembre à 17 h pour déposer leur candidature. Les personnes de 35 ans et moins peuvent profiter, par l'entremise du Plan d'action jeunesse, de formations en gouvernance des organismes à but non lucratif offertes par le Collège des administrateurs de sociétés.

Citation :

« C'est important, pour notre gouvernement, de permettre à une nouvelle cohorte d'accéder gratuitement au programme de formation en gouvernance des sociétés d'État. Depuis la mise en oeuvre du programme en 2022, nous avons pu constituer une banque de candidatures de choix, ce qui favorise l'atteinte de nos objectifs ambitieux en matière de représentativité au sein des conseils d'administration des sociétés d'État. »

- Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Lien connexe :

https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/lutte-contre-le-racisme/formation-gouvernance-societes

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

21 novembre 2024 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :