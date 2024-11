Avis aux médias - Première édition de la Journée de la transition juste de la CSN





Vers un avenir plus durable

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La CSN tient sa première Journée de la transition juste?! L'objectif de cet événement est de permettre aux syndicats qui sont soucieux de faire partie de la solution en environnement, notamment sur la question des changements climatiques, d'échanger sur les actions possibles à mettre en place.

Car disons-le : plusieurs personnes syndiquées se sentent impuissantes et aimeraient agir de façon concrète pour faire progresser leur entreprise ou leur organisation vers une façon de faire plus écologique. Elles savent qu'une entreprise plus verte est aussi plus durable et plus acceptable socialement. La Journée de la transition juste de la CSN sera un bon moment pour elles de s'inspirer?!

Qui??

La présidente de la CSN, Caroline Senneville , accompagnée de quelque 200 membres de la CSN de partout au Québec

, accompagnée de quelque 200 membres de la CSN de partout au Québec Des représentantes et représentants de quatre syndicats CSN qui ont agi de façon concrète sur des enjeux environnementaux

Jérôme Dupras, chercheur en économie écologique et membre du groupe Les Cowboys Fringants

Alain Savard , auteur du livre Pour une écologie du 99 % : 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme.

Quand??

Vendredi 22 novembre de 9 h à 16 h

Où??

Centrexpo Cogeco à Drummondville

À propos :

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

