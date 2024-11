RÉACTION À LA MISE À JOUR ÉCONOMIQUE 2024 - Vive déception du Regroupement des Auberges du coeur du Québec face à la mise à jour économique du gouvernement provincial





MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le Regroupement des Auberges du coeur du Québec (RACQ) est vivement déçu par l'énoncé de mise à jour économique du gouvernement du Québec. Malgré des sommes pour favoriser l'accès au logement, dont 17,8 millions consentis à l'ajout de 500 nouvelles unités de logement au Programme de supplément au loyer (PSL) pour les jeunes qui sortent du système de la DPJ, aucune somme n'est allouée pour rehausser le financement à la mission des maisons d'hébergement communautaire jeunesse. C'est une situation déplorable dans le contexte où l'itinérance prend de l'ampleur depuis plusieurs années dans la province et que les Auberges du coeur ont démontré leur impact en prévention de l'itinérance chez les jeunes.

Dans une lettre ouverte publiée récemment1, Paule Dalphond, directrice générale du RACQ, envoyait un message on ne peut plus clair : nous exigeons un investissement majeur et immédiat pour les ressources communautaires d'hébergement jeunesse.

Pour les 32 Auberges du coeur, qui gèrent 34 maisons d'hébergement, le manque à gagner dépasse les 28 millions de dollars. L'impact est important, puisque pour l'année 2023-2024, 18 % des lits des Auberges ont dû être fermés temporairement en raison du manque de ressources.

C'est donc un autre rendez-vous manqué pour l'équipe de François Legault afin de renforcer le filet social autour des jeunes vivant des difficultés et en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Avec l'hiver à nos portes, nous entendons beaucoup parler de mesures d'urgence : halte-chaleur, places en refuge, etc. Ces mesures, bien que nécessaires, n'arriveront pas à diminuer le nombre de personnes qui vivront un premier épisode d'itinérance. C'est d'ailleurs pour prévenir que la rue ne devienne la seule issue pour trop de jeunes que les maisons d'hébergement communautaire jeunesse travaillent d'arrache-pied sur le terrain.

« Les PSL jeunesse, ce n'est qu'une partie de la solution pour la prévention de l'itinérance jeunesse. Ça ne crée pas de logement réellement abordable, ça n'offre pas de soutien à la suite d'une période d'hébergement. Ce sont des OBNL comme les Auberges du coeur qui font ce travail, mais le gouvernement s'entête à donner des millions à des propriétaires privés et laisse les organismes communautaires se démener avec les moyens du bord. Son immobilisme face aux organismes communautaires doit cesser! », rappelle Paule Dalphond.

Le manque à gagner des Auberges du coeur affecte les jeunes

Les Auberges du coeur du Québec sont des ressources d'hébergement jeunesses 24/7 essentielles pour les jeunes de 12 à 35 ans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Elles jouent un rôle majeur dans la prévention de l'itinérance en leur offrant un toit, du soutien et de l'espoir. Annuellement, elles en accueillent et soutiennent près de 4 500. Ce nombre pourrait être bien plus grand, car elles ont dû refuser plus 6 000 demandes d'hébergement l'année dernière en raison du manque de places disponibles.

« Quand on sait qu'un jeune sur trois connaîtra un épisode d'itinérance à la sortie d'un placement à la DPJ, l'ajout de places au PSL pour ces jeunes est plus que bienvenu. Toutefois, cette mesure est très précise et ne tient pas compte de tous les autres jeunes en situation d'itinérance et à risque de l'être. Le manque de reconnaissance de notre travail à prévenir ces situations est frustrant », mentionne François Soucy, directeur général de l'Auberge du coeur Maison Richelieu Hébergement Jeunesse à Québec et président du RACQ.

Prochain rendez-vous au printemps

Nous réaffirmons donc au ministre Girard, ainsi qu'à ses collègues Christian Dubé et Lionel Carmant, que nous ne sommes pas une charge budgétaire. Nous sommes un moteur de changement. Il incombe au gouvernement de prendre rapidement la mesure de l'importance de la prévention de l'itinérance jeunesse dans la lutte contre l'itinérance. Le budget 2025 DOIT en tenir compte.

Le Regroupement des Auberges du coeur du Québec

Le Regroupement des Auberges du coeur du Québec est le trait d'union pour 32 membres qui opèrent 34 maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés ou en situation d'itinérance. Les Auberges du coeur hébergent et soutiennent chaque année plus de 4?500 jeunes âgé?e?s entre 12 et 35 ans et doivent refuser plus de 6 000 demandes, généralement faute de places. Au total, l'ensemble des Auberges du coeur offre plus de 416 places en maison d'hébergement et 364 autres places en appartements supervisés ou logements sociaux. C'est aussi près de 450 bénévoles et 500 travailleur?euse?s qui gravitent autour de ces jeunes. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes.

